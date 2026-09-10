CURIOSIDADES

A cidade do interior que se destaca pela qualidade de vida e ultrapassa gigantes como Suíça e Noruega

Cidade paulista conquistou certificação inédita e se tornou referência mundial em sustentabilidade, inovação e gestão urbana



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 13:17

São José dos Campos se destaca pela combinação entre tecnologia, sustentabilidade, áreas verdes e qualidade de vida Crédito: Divulgação/Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Uma cidade no interior de São Paulo reúne tecnologia de ponta, grandes empresas, universidades reconhecidas e áreas verdes, e ainda alcança a pontuação máxima em uma das mais importantes normas internacionais para cidades.

Esse é o cenário encontrado em São José dos Campos, município localizado a cerca de 94 quilômetros da capital paulista e que vem ganhando destaque internacional pela combinação entre inovação, sustentabilidade, governança e qualidade de vida.

São José dos Campos 1 de 4

Em novembro de 2025, a cidade alcançou o nível platina da certificação ABNT NBR ISO 37125, tornando-se, segundo os dados divulgados pelo município, a primeira cidade do mundo a atingir a pontuação máxima nos 133 critérios avaliados pela norma.

O que fez São José dos Campos chegar ao nível máximo?

certificação não considera apenas um aspecto da vida urbana. A avaliação envolve uma série de indicadores relacionados ao funcionamento e ao desenvolvimento sustentável das cidades.

Entre os pontos analisados estão fatores ligados à sustentabilidade, governança, infraestrutura e qualidade de vida.

Na prática, isso significa que o reconhecimento está relacionado à capacidade do município de estruturar políticas e serviços pensando não apenas no presente, mas também nos desafios das próximas décadas.

A certificação foi validada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), instituição responsável pela normalização técnica no Brasil.

Uma cidade tecnológica no interior de São Paulo

Outro fator que ajuda a explicar a relevância de São José dos Campos é sua forte vocação tecnológica.

O município concentra aproximadamente 95% da cadeia aeroespacial brasileira, reunindo empresas, instituições de pesquisa e centros de formação altamente especializados.

São José dos Campos, no interior de São Paulo, alcançou o nível platina da certificação ABNT NBR ISO 37125 Crédito: Claudio Vieira/ PMSJC

Entre os nomes presentes na cidade estão Embraer, Boeing e General Motors, além de instituições como o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Para quem pensa em morar no interior paulista, a presença dessa estrutura também representa uma vantagem importante: a cidade consegue oferecer um mercado profissional ligado a setores de alta especialização sem estar localizada em uma metrópole como São Paulo.

São José dos Campos realmente supera Suíça e Noruega?

A conquista da certificação ISO não significa que São José dos Campos tenha, de maneira geral, uma qualidade de vida superior à de países como Suíça e Noruega.

O que o município alcançou foi uma pontuação máxima dentro dos critérios específicos da ABNT NBR ISO 37125.

Por isso, a afirmação de que a cidade "supera Suíça e Noruega" deve ser entendida como uma referência ao desempenho dentro desse sistema de avaliação, e não como um ranking absoluto de qualidade de vida entre países.

Essa diferença é importante para preservar a precisão jornalística e evitar uma interpretação exagerada do reconhecimento.