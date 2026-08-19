NORDESTE

A cidade do Nordeste onde o vento é tão forte que virou aliado dos moradores: ajuda a secar roupas, refrescar casas e até gerar energia

Em Aracati, no Ceará, os ventos constantes fazem parte da rotina, ajudam a refrescar casas, acelerar a secagem de roupas e impulsionam a energia eólica



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 21:11

Os ventos do Nordeste também são aproveitados na geração de energia por meio de grandes aerogeradores Crédito: Foto: MTur Destinos/ Wikimedia Commons

Tem gente que reclama do vento forte batendo na janela, mas em algumas cidades do Nordeste ele faz parte da rotina de uma maneira bem diferente. Em Aracati, no Ceará, a presença constante das correntes de ar ajuda a refrescar ambientes, acelerar a secagem de roupas e movimentar uma das atividades que mais cresceram na região: a geração de energia eólica.

Localizada no litoral leste do Ceará, Aracati é conhecida pelas paisagens de Canoa Quebrada, pelas falésias e pela forte presença dos ventos. Por ali, a brisa não é apenas uma característica da paisagem: ela influencia a rotina de moradores, atividades turísticas e até a produção de energia.

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Roupa seca mais rápido com ajuda da natureza

Uma das formas mais simples de aproveitar o vento aparece dentro de casa. Em dias de ventilação constante, roupas penduradas em locais arejados podem secar mais rapidamente porque o movimento do ar favorece a evaporação da água presente no tecido.

O princípio é simples: quando o ar passa continuamente pela superfície da roupa, ele ajuda a retirar a umidade acumulada. Por isso, um varal instalado em uma área bem ventilada pode ser bastante eficiente.

A vantagem também aparece em períodos mais úmidos, quando a circulação de ar pode fazer diferença para evitar que as peças permaneçam molhadas durante muitas horas.

O mesmo vento movimenta turbinas eólicas

A força presente diariamente no litoral nordestino também é aproveitada em uma escala muito maior.

Em parques eólicos, grandes aerogeradores transformam a energia cinética do vento em eletricidade. Quando as pás são movimentadas pelas correntes de ar, o rotor aciona um gerador responsável pela produção de energia elétrica.

Os ventos constantes fazem parte da rotina de moradores e turistas em Aracati, no Ceará Crédito: Foto: MTur Destinos/ Wikimedia Commons

O Nordeste se tornou uma das principais regiões brasileiras para esse tipo de geração justamente por reunir condições naturais favoráveis.

Entre os fatores estão a frequência dos ventos, a velocidade relativamente elevada e a regularidade das correntes de ar em determinadas áreas.

Quando o vento produz mais energia do que o consumo local

Em determinados períodos de forte produção, os parques eólicos da região podem gerar uma quantidade de eletricidade muito superior à demanda instantânea de determinados estados.