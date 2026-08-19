A cidade do Nordeste onde o vento é tão forte que virou aliado dos moradores: ajuda a secar roupas, refrescar casas e até gerar energia

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 21:11
Tem gente que reclama do vento forte batendo na janela, mas em algumas cidades do Nordeste ele faz parte da rotina de uma maneira bem diferente. Em Aracati, no Ceará, a presença constante das correntes de ar ajuda a refrescar ambientes, acelerar a secagem de roupas e movimentar uma das atividades que mais cresceram na região: a geração de energia eólica.
Localizada no litoral leste do Ceará, Aracati é conhecida pelas paisagens de Canoa Quebrada, pelas falésias e pela forte presença dos ventos. Por ali, a brisa não é apenas uma característica da paisagem: ela influencia a rotina de moradores, atividades turísticas e até a produção de energia.
aracati
Uma das formas mais simples de aproveitar o vento aparece dentro de casa. Em dias de ventilação constante, roupas penduradas em locais arejados podem secar mais rapidamente porque o movimento do ar favorece a evaporação da água presente no tecido.
O princípio é simples: quando o ar passa continuamente pela superfície da roupa, ele ajuda a retirar a umidade acumulada. Por isso, um varal instalado em uma área bem ventilada pode ser bastante eficiente.
A vantagem também aparece em períodos mais úmidos, quando a circulação de ar pode fazer diferença para evitar que as peças permaneçam molhadas durante muitas horas.
A força presente diariamente no litoral nordestino também é aproveitada em uma escala muito maior.
Em parques eólicos, grandes aerogeradores transformam a energia cinética do vento em eletricidade. Quando as pás são movimentadas pelas correntes de ar, o rotor aciona um gerador responsável pela produção de energia elétrica.
O Nordeste se tornou uma das principais regiões brasileiras para esse tipo de geração justamente por reunir condições naturais favoráveis.
Entre os fatores estão a frequência dos ventos, a velocidade relativamente elevada e a regularidade das correntes de ar em determinadas áreas.
Em determinados períodos de forte produção, os parques eólicos da região podem gerar uma quantidade de eletricidade muito superior à demanda instantânea de determinados estados.
Essa energia não fica simplesmente “parada” nos parques. A eletricidade produzida é integrada ao Sistema Interligado Nacional, permitindo que seja utilizada em diferentes partes do país de acordo com as necessidades do sistema.