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A cidade impossível que chegou a ser comparada a Londres e ficou escondida por décadas pelo poder britânico: 'não deveria existir'

Comparável em população à Londres medieval, o Grande Zimbábue teve sua autoria africana escondida por décadas de negação colonial.

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Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 08:01

Comparável em população à Londres medieval, o Grande Zimbábue teve sua autoria africana escondida por décadas de negação colonial. Crédito: Foto: Reprodução/World History Encyclopedia/Radio Raheem

O Grande Zimbábue é uma cidade de pedra construída por volta do ano 1100 pelos ancestrais do povo Shona, no atual território do Zimbábue, no sul da África. Apesar de sua magnitude arquitetônica, a autoria africana da cidade foi negada por colonizadores europeus durante mais de um século, em um dos episódios mais explícitos de apagamento histórico motivado por racismo.

O caso ganhou o apelido de "a cidade que não podia existir" justamente porque, para os padrões coloniais da época, era inconcebível que povos africanos tivessem capacidade técnica para erguer construções de tal escala e sofisticação, sem qualquer influência externa.

África cria muralha 1 de 4

Por que o Grande Zimbábue impressiona até hoje?

As muralhas do complexo chegam a mais de dez metros de altura e foram erguidas com a técnica de pedra seca, sem uso de argamassa. Os blocos de granito se encaixam com tamanha precisão que sustentam as estruturas até hoje, quase mil anos depois de terem sido erguidas.

No auge de sua ocupação, entre os séculos 13 e 15, estima-se que a cidade abrigava entre 10 mil e 18 mil habitantes, funcionando como centro político, religioso e comercial de um reino que mantinha rotas de comércio com regiões distantes da costa africana e do Oceano Índico.

O sítio é dividido em três áreas principais: o Complexo da Colina, as Ruínas do Vale e o chamado Grande Recinto, considerado a estrutura de pedra pré-colonial mais impressionante ao sul do Saara.

Por que os europeus se recusaram a acreditar que africanos construíram a cidade?

Quando exploradores europeus chegaram ao local no fim do século 19, recusaram-se a atribuir a construção aos povos locais. Alegaram, sem provas, que a cidade teria sido erguida por fenícios, árabes ou até mesmo ligada à lendária Rainha de Sabá.

A justificativa não era arqueológica, mas ideológica: reconhecer a autoria africana contrariava diretamente o discurso colonial que sustentava a suposta inferioridade dos povos nativos da região.

Governos coloniais, incluindo a antiga Rodésia, chegaram a restringir pesquisas arqueológicas e pressionar cientistas a esconder conclusões que apontavam para a origem africana da cidade, negação que persistiu institucionalmente até meados dos anos 1980.

O reconhecimento tardio de uma herança apagada

Escavações mais rigorosas ao longo do século 20, conduzidas por arqueólogos como Gertrude Caton Thompson, reuniram evidências suficientes para encerrar a controvérsia de vez. Hoje, é consenso entre especialistas que o Grande Zimbábue foi obra exclusiva de povos africanos, sem qualquer influência estrangeira em sua construção original.

O nome do país, aliás, é uma homenagem direta ao sítio arqueológico: "Zimbábue" deriva da expressão "dzimba dza mabwe", que significa "casas de pedra" no idioma local.