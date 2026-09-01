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A cidade que pintou as ruas de branco para reduzir o calor: como o mudança do pavimento frio funciona e o que muda nas cidades

Phoenix testa um revestimento claro nas ruas para refletir a luz solar e diminuir o aquecimento do asfalto



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 18:27

Ruas de Phoenix, no Arizona, receberam um revestimento claro desenvolvido para refletir a luz solar e reduzir o aquecimento do asfalto Crédito: Reprodução: Cidade do Phoenix

Em uma das cidades mais quentes dos Estados Unidos, até a cor das ruas virou parte da estratégia para enfrentar as altas temperaturas. Phoenix, no Arizona, começou a testar um revestimento claro e refletivo sobre o asfalto para reduzir o calor acumulado durante os períodos de forte incidência solar.

A iniciativa modifica a aparência tradicional das vias e aposta em uma característica simples: superfícies mais claras tendem a refletir mais luz do sol e absorver menos energia térmica. A expectativa é que, com isso, o pavimento permaneça menos quente ao longo do dia.

Asfalto branco 1 de 4

O teste ganhou relevância justamente pelas condições climáticas de Phoenix. A cidade registra, em média, 111 dias por ano com temperaturas de pelo menos 37,8 °C, além de mais de 160 dias acima de 32,2 °C. Nesse cenário, medidas capazes de amenizar o aquecimento das áreas urbanas podem se tornar importantes ferramentas de adaptação ao calor extremo.

Como funciona o pavimento frio

O chamado “pavimento frio” é aplicado diretamente sobre o asfalto que já existe. Diferentemente de uma pintura convencional, o material possui uma composição desenvolvida para aumentar a capacidade de reflexão da superfície.

A lógica é semelhante à de usar roupas claras em um dia muito quente. Superfícies escuras tendem a absorver mais radiação solar, enquanto materiais claros conseguem refletir uma parcela maior dessa energia.

No caso das ruas, a expectativa é reduzir a temperatura do próprio pavimento e, assim, diminuir parte do calor que fica concentrado no ambiente urbano.

O revestimento utilizado em Phoenix é à base de água e reúne diferentes componentes, entre eles:

asfalto;

água;

agente responsável pela mistura dos componentes;

materiais minerais;

polímeros;

materiais reciclados.

Por que Phoenix decidiu testar a técnica

A escolha da cidade não aconteceu por acaso. Phoenix, no estado do Arizona, convive com períodos prolongados de temperaturas extremamente altas.

A cidade registra, em média, 111 dias por ano com temperaturas de pelo menos 37,8 °C. Além disso, são mais de 160 dias anuais acima de 32,2 °C.

Esse cenário aumenta a importância de estratégias capazes de reduzir o impacto do calor nas áreas urbanizadas.

Cidade de Phoenix, no Arizona, aposta em ruas mais claras como estratégia para enfrentar períodos de calor extremo Crédito: Reprodução: Ciclovivo

O asfalto tradicional pode contribuir para esse problema porque absorve uma quantidade significativa da radiação solar durante o dia. Depois, parte desse calor é liberada lentamente para o ambiente.

O que muda quando a rua fica mais clara

Uma rua coberta por um material mais claro pode refletir uma parcela maior da luz do sol. Com isso, a superfície tende a acumular menos energia térmica.

A diferença pode ser especialmente interessante em bairros densamente urbanizados, onde grandes áreas de concreto e asfalto ficam expostas ao sol durante horas.

Esse fenômeno está relacionado ao chamado efeito de ilha de calor urbana, quando determinadas regiões das cidades apresentam temperaturas mais elevadas do que áreas menos urbanizadas.

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Além das ruas, outros elementos também podem influenciar esse fenômeno, como edifícios, calçadas, estacionamentos e a quantidade de vegetação disponível.