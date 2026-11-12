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‘A Clínica’: Rafael Ilha e Maurício Mattar expõem episódios vividos durante tratamento

Em documentário do Globoplay, artistas relembram internações na instituição comandada pelo médico baiano Sabino Ferreira

Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 18:35

Rafael Ilha e Maurício Mattar fazem revelações sobre internações para tratar dependência Crédito: Reprodução

Relatos de tentativas de fuga, uso de medicamentos e orientações para esconder a dependência química estão entre as histórias contadas por Rafael Ilha e Maurício Mattar no documentário A Clínica, dos Estúdios Globo. No segundo episódio da produção, exibido na quarta-feira (11), os artistas relembraram experiências vividas durante internações na instituição comandada pelo médico Sabino Ferreira de Farias Neto, em Atibaia, no interior de São Paulo.

Um dos episódios mais extremos foi relatado por Rafael Ilha. Internado por aproximadamente um ano, o cantor afirma que tentou deixar a clínica, mas não conseguiu. Em uma das ocasiões, segundo seu depoimento, chegou a engolir três isqueiros, uma pilha e uma caneta na tentativa de sair do local.

O artista também falou sobre o impacto da dependência em sua vida. Ele conta que começou a consumir cocaína aos 15 anos e que a relação com as drogas afetou sua autoestima e sua rotina. “A principal coisa que a droga arranca de você é o teu amor próprio. A primeira coisa”, afirmou.

Clínica Maxwell 1 de 19

Rafael ainda relembrou uma recaída após participar do programa Festa do Mallandro. Segundo ele, uma pegadinha simulou o uso de cocaína em seu camarim. Incomodado com a situação, o cantor agrediu o homem que participava da brincadeira. Mesmo depois de ser informado de que tudo fazia parte de uma pegadinha, disse ter continuado a agressão. No dia seguinte, teve uma recaída, conforme relatou no documentário.

Maurício Mattar também contou detalhes da internação realizada em 1998. O ator afirmou que, durante anos, evitou falar publicamente sobre a dependência química por orientação do próprio médico responsável pela instituição.

No documentário, ele explica que o consumo de drogas passou a interferir em sua rotina e em seus compromissos. “Comecei a gostar mais e brincar solitariamente. E comecei a embolar o meio de campo, a ponto de começar a me desleixar”, relatou.

O artista também recordou um episódio em que recebeu um carro do diretor da clínica e sofreu um acidente enquanto estava sob efeito de medicamentos psicotrópicos. A desconfiança em relação ao médico aumentou, segundo Mattar, quando ele soube das acusações envolvendo o atendimento ao lutador Ryan Gracie, que morreu em 2007 durante um período em que estava na instituição. “Então, poderia ter sido eu?”, questionou.

Com seis episódios, A Clínica reúne depoimentos de ex-pacientes, familiares e funcionários sobre a instituição. A produção também aborda a morte de Ryan Gracie e as acusações feitas por familiares contra o médico Sabino Ferreira.

O profissional participa da série e apresenta sua versão dos acontecimentos. Sabino foi condenado em primeira instância pelo caso de Ryan, mas acabou absolvido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.