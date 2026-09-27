ASTROLOGIA

A conta vai começar a fechar: uma oportunidade pode mudar o jogo financeiros para 3 signos nessa semana (entre 28 de setembro e 4 de outubro)

Uma semana que pode trazer oportunidades financeiras, mudanças profissionais e novas formas de fazer o dinheiro render mais

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 15:00

Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Entre 28 de setembro e 4 de outubro, três signos podem perceber que o esforço feito nos últimos tempos começa a produzir resultados mais concretos. A semana favorece decisões que envolvem dinheiro, carreira e oportunidades que podem abrir espaço para uma fase de maior estabilidade.

O principal desafio será confiar mais no próprio potencial e não abandonar uma oportunidade simplesmente porque ela não apareceu da maneira imaginada. Para alguns, o dinheiro pode vir de uma negociação importante; para outros, de uma mudança profissional ou de uma maneira diferente de administrar os próprios recursos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Libra

Libra pode entrar em uma das semanas mais importantes do período para questões financeiras. O que parecia uma oportunidade perdida pode voltar a aparecer sob outra perspectiva, permitindo que o signo faça uma escolha mais consciente e aproveite melhor aquilo que antes não parecia possível.

Também pode ser um bom momento para conversar sobre dinheiro, negociar condições e deixar claro quanto seu trabalho realmente vale. Pedir uma remuneração melhor ou rever um acordo não precisa ser encarado como confronto. Em alguns casos, é justamente esse posicionamento que abre espaço para um resultado mais vantajoso.

Dica cósmica: não se esconda quando surgir uma oportunidade. Diga o que você quer e deixe claro o valor que pode oferecer.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Virgem

Virgem pode descobrir que aumentar a renda não significa necessariamente trabalhar cada vez mais. Depois de muito tempo assumindo responsabilidades e tentando resolver tudo sozinho, o signo começa a perceber que também pode ganhar dinheiro de maneiras que não dependam exclusivamente da própria presença.

A semana favorece uma mudança de mentalidade sobre os recursos. Investimentos, fontes alternativas de renda ou estratégias que continuem funcionando mesmo quando Virgem não está trabalhando diretamente podem ganhar importância. O segredo é não tentar controlar cada etapa do processo.

Dica cósmica: nem todo dinheiro precisa vir de mais esforço. Procure formas de fazer seus recursos trabalharem a seu favor.

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

Aquário

Aquário pode perceber sinais de crescimento na vida profissional, mas o resultado pode ser bem diferente do plano que tinha imaginado. Uma nova função, mudança de emprego, trabalho por conta própria ou até uma oportunidade ligada a outro lugar pode entrar no radar.

O mais importante será não descartar uma possibilidade apenas porque ela foge do caminho tradicional. Essa semana pode ajudar Aquário a enxergar que sucesso também pode significar construir uma rotina mais alinhada com seus próprios objetivos, inclusive quando isso envolve mudar completamente de direção.

Dica cósmica: não rejeite uma oportunidade só porque ela não se parece com o plano original. Às vezes, o caminho diferente é justamente o que abre novas possibilidades.