A cor que vai dominar a decoração e a moda em 2027 já apareceu, e não é bem o verde que você imaginava

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 11:09
Uma parede verde-clara pode parecer apenas uma escolha de tinta. Mas, para 2027, ela aparece como parte de uma mudança maior na decoração: a casa começa a deixar de ser um espaço montado para parecer perfeito e passa a ganhar mais personalidade, memória e identidade.
É por isso que diferentes marcas estão olhando para o verde ao escolher suas cores para o próximo ano. Sherwin-Williams, Coral, Lukscolor e Iquine chegaram a tonalidades diferentes, mas todas caminham pela mesma família cromática.
Tendência de cor 2027
E há um detalhe interessante: não existe exatamente um único “verde de 2027”.
A Sherwin-Williams escolheu o Aipo SW 6421, um verde claro e luminoso com nuances amareladas. A tonalidade faz parte do estudo Colormix 2027, chamado “Renascer”, associado pela marca a equilíbrio, criatividade e conexões mais genuínas.
A proposta também acompanha uma casa pensada como uma espécie de pausa diante de um cotidiano cheio de estímulos. O tom é suave o suficiente para ocupar grandes superfícies, mas tem presença para fugir do visual neutro convencional.
Já a Coral foi para outro caminho. A Pedra Natural é um verde-claro mais acinzentado, escolhido como sua Cor do Ano 2027 dentro do estudo global ColourFutures, da AkzoNobel.
A cor foi pensada para funcionar tanto sozinha quanto combinada com terrosos, azuis, rosas e tonalidades mais profundas.
É aqui que a tendência fica mais interessante.
A Lukscolor escolheu o Redon LKS 0315, um verde profundo inspirado na esmeralda. Diferentemente das versões mais suaves, ele pode assumir o protagonismo de uma parede, da marcenaria ou até de um móvel.
A intensidade também permite combinações com madeira, pedra, metais e tons claros, criando ambientes com mais contraste.
A Iquine ampliou ainda mais a paleta e apresentou duas Cores do Ano para 2027: Caroá 1540 e Jatobá 1542. A primeira é mais suave e luminosa; a segunda, mais densa e profunda.
As escolhas foram desenvolvidas em parceria com o Studio Justine Fox e associadas pela marca à diversidade e à cultura brasileira.
Talvez essa seja a parte mais curiosa da tendência.
Apesar de o verde aparecer em praticamente todas as apostas, as próprias paletas mostram que a ideia não é transformar a casa em um grande bloco monocromático.
Na proposta para 2027, verdes podem dividir espaço com terrosos, amarelos, azuis, rosas, lilases e neutros. A decoração ganha mais liberdade para misturar referências em vez de seguir uma única cartela do começo ao fim.
Isso também aparece na valorização de objetos herdados, móveis antigos, peças contemporâneas e elementos que carregam alguma história.
O verde também começa a ser tratado de outra maneira: não apenas como acabamento, mas como ferramenta para criar atmosfera.
Uma parede pode ganhar profundidade. Um teto pode participar da composição. A marcenaria pode deixar de ser apenas funcional e assumir uma cor marcante.
Na prática, isso abre espaço para uma decoração mais autoral, em que diferentes tempos e materiais convivem no mesmo ambiente.
E talvez seja justamente por isso que as apostas de 2027 sejam tão variadas: o verde pode ser delicado, sofisticado, intenso, luminoso ou profundo, dependendo da história que a casa quer contar.