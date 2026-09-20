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A cor que vai dominar a decoração e a moda em 2027 já apareceu, e não é bem o verde que você imaginava

Tons que vão do verde quase pastel ao profundo aparecem nas apostas para 2027 e revelam uma mudança na forma de pensar os ambientes

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 11:09

A nova paleta aposta em natureza, personalidade e combinações que podem mudar completamente a atmosfera da casa
A nova paleta aposta em natureza, personalidade e combinações que podem mudar completamente a atmosfera da casa Crédito: Pexels

Uma parede verde-clara pode parecer apenas uma escolha de tinta. Mas, para 2027, ela aparece como parte de uma mudança maior na decoração: a casa começa a deixar de ser um espaço montado para parecer perfeito e passa a ganhar mais personalidade, memória e identidade.

É por isso que diferentes marcas estão olhando para o verde ao escolher suas cores para o próximo ano. Sherwin-Williams, Coral, Lukscolor e Iquine chegaram a tonalidades diferentes, mas todas caminham pela mesma família cromática.

Tendência de cor 2027

Os tons de verde mais suaves aparecem entre as apostas para transformar paredes e criar ambientes mais leves e naturais por Pexels
Entre os verdes que ganham espaço, as versões mais suaves ajudam a criar uma decoração discreta sem deixar o ambiente sem personalidade por Pexels
No quarto, o verde pode aparecer nas paredes, roupas de cama e objetos, criando uma composição que mistura diferentes profundidades da mesma cor. por Pexels
Para quem prefere uma decoração marcante, o verde profundo pode assumir o protagonismo em móveis como sofás e poltronas por Pexels
Madeira, plantas e tons naturais formam uma das combinações que ajudam a levar a sensação de natureza para dentro de casa por Pexels
O verde também pode aparecer apenas em móveis e acessórios, dividido com outras cores para criar uma decoração mais livre e personalizada por Pexels
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Os tons de verde mais suaves aparecem entre as apostas para transformar paredes e criar ambientes mais leves e naturais por Pexels

E há um detalhe interessante: não existe exatamente um único “verde de 2027”.

O verde aparece em várias versões

A Sherwin-Williams escolheu o Aipo SW 6421, um verde claro e luminoso com nuances amareladas. A tonalidade faz parte do estudo Colormix 2027, chamado “Renascer”, associado pela marca a equilíbrio, criatividade e conexões mais genuínas.

A proposta também acompanha uma casa pensada como uma espécie de pausa diante de um cotidiano cheio de estímulos. O tom é suave o suficiente para ocupar grandes superfícies, mas tem presença para fugir do visual neutro convencional.

Já a Coral foi para outro caminho. A Pedra Natural é um verde-claro mais acinzentado, escolhido como sua Cor do Ano 2027 dentro do estudo global ColourFutures, da AkzoNobel.

A cor foi pensada para funcionar tanto sozinha quanto combinada com terrosos, azuis, rosas e tonalidades mais profundas.

E se o verde for bem mais intenso?

É aqui que a tendência fica mais interessante.

A Lukscolor escolheu o Redon LKS 0315, um verde profundo inspirado na esmeralda. Diferentemente das versões mais suaves, ele pode assumir o protagonismo de uma parede, da marcenaria ou até de um móvel.

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A intensidade também permite combinações com madeira, pedra, metais e tons claros, criando ambientes com mais contraste.

A Iquine ampliou ainda mais a paleta e apresentou duas Cores do Ano para 2027: Caroá 1540 e Jatobá 1542. A primeira é mais suave e luminosa; a segunda, mais densa e profunda.

As escolhas foram desenvolvidas em parceria com o Studio Justine Fox e associadas pela marca à diversidade e à cultura brasileira.

A casa começa a ficar menos “combinadinha”

Talvez essa seja a parte mais curiosa da tendência.

Apesar de o verde aparecer em praticamente todas as apostas, as próprias paletas mostram que a ideia não é transformar a casa em um grande bloco monocromático.

Na proposta para 2027, verdes podem dividir espaço com terrosos, amarelos, azuis, rosas, lilases e neutros. A decoração ganha mais liberdade para misturar referências em vez de seguir uma única cartela do começo ao fim.

Isso também aparece na valorização de objetos herdados, móveis antigos, peças contemporâneas e elementos que carregam alguma história.

Mais do que pintar uma parede

O verde também começa a ser tratado de outra maneira: não apenas como acabamento, mas como ferramenta para criar atmosfera.

Uma parede pode ganhar profundidade. Um teto pode participar da composição. A marcenaria pode deixar de ser apenas funcional e assumir uma cor marcante.

Na prática, isso abre espaço para uma decoração mais autoral, em que diferentes tempos e materiais convivem no mesmo ambiente.

E talvez seja justamente por isso que as apostas de 2027 sejam tão variadas: o verde pode ser delicado, sofisticado, intenso, luminoso ou profundo, dependendo da história que a casa quer contar.

Tags:

Dicas Tendência Decoração Cores

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