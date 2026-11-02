ROMPERAM

A culpa foi do voto em Lula? Luma Costa quebra silêncio após fim da amizade de 22 anos com Marina Ruy Barbosa

Amigas desde a infância, as duas deixaram de se seguir no Instagram

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 07:29

Luma Costa e Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução

Luma Costa se pronunciou após a repercussão do afastamento de Marina Ruy Barbosa. As duas chamaram a atenção dos internautas recentemente ao deixarem de se seguir no Instagram, e logo surgiram especulações de que elas teriam encerrado a amizade de 22 anos. Uma reportagem apontou divergências políticas como possível motivo para o rompimento, mas Luma negou a informação.

A atriz comentou uma publicação da jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, sobre o assunto na noite deste domingo (1º). No texto, a colunista indicava que diferenças de posicionamento político teriam provocado o desgaste na relação entre as artistas. Luma não deixou a versão passar e rebateu a colunista.

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa 1 de 13

"Nada foi sobre política! Várias das minhas melhores amigas votam diferente de mim e a gente segue se amando e respeitando. Essa inverdade acaba aqui", escreveu Luma.

Ela também criticou a forma como foi apresentada na reportagem, que a descreveu como "esposa de empresário". Casada com Leonardo Martins desde 2012, a atriz rebateu a caracterização e destacou sua trajetória pessoal e profissional.

"Fabia, eu sinto muito que vc ainda precise tentar me diminuir como 'esposa de empresário'. Desculpa, mas você vai ter que engolir que eu sou uma mulher realizada em todos os aspectos da minha vida. Mãe, mulher e profissional", declarou. Luma, porém, não explicou por que as duas deixaram de se seguir.

Luma Costa se pronuncia sobre unfollow de Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução

A mãe de Marina, Gio Ruy Barbosa, também se manifestou na publicação. "As duas são bem sucedidas, cada uma na sua vida! Vamos em frente, minha gente! Que tenhamos paz e que elas sejam felizes! Amo a família dela!", escreveu. Marina ainda não comentou publicamente o afastamento.

As duas artistas se conheceram durante a infância, quando trabalharam juntas na novela "Começar de Novo", da Globo, em 2004. A amizade continuou ao longo dos anos, e Marina chegou a ser escolhida como madrinha de Eduardo, filho caçula de Luma com Leonardo Martins.

Mansão de Marina Ruy Barbosa 1 de 16

O unfollow aconteceu dias depois de outra polêmica envolvendo Marina. Em 26 de outubro, circulou nas redes sociais um suposto print de uma conversa privada entre a atriz e a influenciadora Nati Vozza. Na mensagem, Nati teria criticado Marina por declarar voto em Lula. "Não sei como tem coragem. Eu teria vergonha", teria escrito a influenciadora. "Eu teria vergonha de mandar uma mensagem como essa. Quanto ódio", respondeu Marina, segundo a imagem divulgada.