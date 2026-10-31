INVESTIDA?

À espera da primeira filha, jogador Kauã Elias fez comentário apaixonado em foto de Virginia fantasiada de coelhinha

Seguidores não deixaram comentário passar despercebido e criticaram atitude do craque

Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 13:07

Virginia recebeu 'investida' de Kauã Elias Crédito: Reprodução | Instagram

O álbum de fotos de Virginia vestida de coelhinha para o Halloween, em Nova York, na noite desta sexta-feira (30), chamou atenção do jogador de futebol Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Kauã Elias, fez um comentário apaixonado no post do Instagram da loira.

O ex da Bruna Rotta deixou dois emojis, um suspirando e o outro com os olhinhos apaixonados. Os seguidores não deixaram passar a ‘investida’ despercebida e comentaram na publicação.

Virginia se fantasia de coelhinha para o Halloween 1 de 7

"Esse gosta das exs do Real Madrid", alfinetou uma pessoa em referência ao namoro que Virginia teve com Vini Jr, atleta do time espanhol. "Vixe! Não estava voltando com a Bruna Rotta?", comentou outra pessoa.

Comentário de Kauã Elias na publicação de Virginia Crédito: Reprodução | Instagram

"E a mulher grávida. Desse jeito ela não volta nunca para você e não julgo", criticou outra pessoa. "Vaza daqui que o amor da vida dela é o Zé Felipe", pediu uma que torce para a volta de Virginia com o pai dos seus três filhos.

Bruna Rotta e Kauã Elias estão separados desde 8 de junho deste ano, um dia após realizarem o chá revelação da primeira filha do casal, Helena.