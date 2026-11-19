PREJUÍZO

À espera de GTA VI, homem compra PS5 e vê console de R$ 4 mil ser destruído por raio em temporal

Morador de São Roque havia comprado o videogame especialmente para a chegada do novo jogo; televisão e outros eletrônicos também foram danificados.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05:31

PlayStation 5 foi comprado especialmente para que o morador pudesse jogar GTA VI, mas acabou danificado após uma descarga elétrica atingir sua residência. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A expectativa para jogar um dos games mais aguardados dos últimos anos terminou de uma maneira inesperada para um morador de São Roque, no interior de São Paulo. Depois de trabalhar e economizar para comprar um PlayStation 5, ele viu o aparelho ser destruído por uma descarga elétrica que atingiu sua residência durante um temporal.

O videogame, avaliado em aproximadamente R$ 4 mil, tinha sido adquirido especialmente para jogar GTA VI, que chega ao Brasil oficialmente nesta quinta-feira (19). O episódio aconteceu no domingo (15) e também danificou uma televisão, controles, aparelhos de som e outros equipamentos eletrônicos.

Ao todo, o prejuízo estimado pelo morador chega a R$ 8 mil. A situação foi compartilhada nas redes sociais e ultrapassou a marca de um milhão de visualizações.

PlayStation 5 comprado especialmente para jogar GTA VI foi danificado após um raio atingir a residência de um morador de São Roque, no interior de São Paulo. 1 de 6

Compra tinha um motivo especial

Aos 30 anos, Gabriel Augusto conta que a aquisição do console representava a realização de uma vontade antiga. Ele acompanhava a franquia Grand Theft Auto desde o lançamento do quinto jogo, em 2013, mas naquela época ainda não tinha condições de comprar um videogame.

A oportunidade surgiu depois de muito trabalho. Gabriel atua em três atividades profissionais: trabalha em uma casa de ração da tia, faz segurança em um bar e também presta serviços como garçom.

Além do PS5, ele havia comprado uma televisão por R$ 2,8 mil. Para conseguir adquirir o equipamento, utilizou até mesmo o adiantamento das férias.

A ideia era aproveitar o tempo livre em casa para descansar e finalmente experimentar o novo capítulo da franquia.

Em entrevista à TV TEM, afiliada da Globo no interior de São Paulo, o morador explicou que a rotina de trabalho deixa pouco espaço para o lazer.

"Eu comprei esse videogame para o GTA. Eu trabalho muito, tenho três empregos e quase nunca fico em casa. Comprei para conseguir relaxar, porque é só trabalho. O GTA vai lançar e eu sempre gostei do videogame, iria me fazer bem" Gabriel Augusto morador de Sâo Roque (SP)

Raio atingiu a residência

O temporal atingiu São Roque por volta das 17h de domingo. Naquele momento, Gabriel estava trabalhando, enquanto sua mãe e seu filho permaneciam na residência.

A mãe percebeu que algo estava errado depois de ouvir um forte estrondo. Ao verificar o quarto, encontrou equipamentos com sinais de possíveis danos e decidiu retirar alguns deles da tomada para evitar problemas maiores.

A descarga elétrica atingiu a estrutura da casa e comprometeu os aparelhos conectados à rede elétrica.

Entre os itens danificados estavam o PlayStation 5, os controles, a televisão, o roteador, um carregador de celular e um sistema de som formado por oito caixas acústicas e um subwoofer.

O morador também suspeita que o carregador do relógio inteligente tenha sido atingido.

Prejuízo vai além do videogame

A televisão foi encaminhada para uma assistência técnica e o conserto foi pago com a ajuda de pessoas que acompanharam a história nas redes sociais.

Já o PlayStation 5 será levado para avaliação técnica em uma cidade vizinha. A família ainda tenta descobrir se existe alguma possibilidade de recuperação do aparelho.

Os danos também chegaram à infraestrutura da residência. No dia seguinte ao temporal, os moradores perceberam que parte da instalação elétrica havia sido comprometida.

Segundo o relato, a fiação apresentou danos, incluindo um trecho subterrâneo que teria derretido. Familiares agora tentam providenciar os reparos necessários.

Quando o GTA VI chega ao Brasil?

A história ganhou repercussão justamente às vésperas da estreia de Grand Theft Auto VI, novo capítulo de uma das franquias mais conhecidas dos videogames.

O lançamento brasileiro está marcado para 19 de novembro de 2026, à meia-noite, no horário de Brasília. O título chega inicialmente para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, com versões aprimoradas para PS5 Pro.

Para Gabriel, entretanto, a chegada do jogo acabou acompanhada de uma preocupação bem diferente daquela que imaginava quando decidiu investir no console.