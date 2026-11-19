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Kaíky Almeida
Agência Correio
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05:31
A expectativa para jogar um dos games mais aguardados dos últimos anos terminou de uma maneira inesperada para um morador de São Roque, no interior de São Paulo. Depois de trabalhar e economizar para comprar um PlayStation 5, ele viu o aparelho ser destruído por uma descarga elétrica que atingiu sua residência durante um temporal.
O videogame, avaliado em aproximadamente R$ 4 mil, tinha sido adquirido especialmente para jogar GTA VI, que chega ao Brasil oficialmente nesta quinta-feira (19). O episódio aconteceu no domingo (15) e também danificou uma televisão, controles, aparelhos de som e outros equipamentos eletrônicos.
Ao todo, o prejuízo estimado pelo morador chega a R$ 8 mil. A situação foi compartilhada nas redes sociais e ultrapassou a marca de um milhão de visualizações.
PlayStation 5 comprado especialmente para jogar GTA VI foi danificado após um raio atingir a residência de um morador de São Roque, no interior de São Paulo.
Aos 30 anos, Gabriel Augusto conta que a aquisição do console representava a realização de uma vontade antiga. Ele acompanhava a franquia Grand Theft Auto desde o lançamento do quinto jogo, em 2013, mas naquela época ainda não tinha condições de comprar um videogame.
A oportunidade surgiu depois de muito trabalho. Gabriel atua em três atividades profissionais: trabalha em uma casa de ração da tia, faz segurança em um bar e também presta serviços como garçom.
Além do PS5, ele havia comprado uma televisão por R$ 2,8 mil. Para conseguir adquirir o equipamento, utilizou até mesmo o adiantamento das férias.
A ideia era aproveitar o tempo livre em casa para descansar e finalmente experimentar o novo capítulo da franquia.
Em entrevista à TV TEM, afiliada da Globo no interior de São Paulo, o morador explicou que a rotina de trabalho deixa pouco espaço para o lazer.
Gabriel Augustomorador de Sâo Roque (SP)
O temporal atingiu São Roque por volta das 17h de domingo. Naquele momento, Gabriel estava trabalhando, enquanto sua mãe e seu filho permaneciam na residência.
A mãe percebeu que algo estava errado depois de ouvir um forte estrondo. Ao verificar o quarto, encontrou equipamentos com sinais de possíveis danos e decidiu retirar alguns deles da tomada para evitar problemas maiores.
A descarga elétrica atingiu a estrutura da casa e comprometeu os aparelhos conectados à rede elétrica.
Entre os itens danificados estavam o PlayStation 5, os controles, a televisão, o roteador, um carregador de celular e um sistema de som formado por oito caixas acústicas e um subwoofer.
O morador também suspeita que o carregador do relógio inteligente tenha sido atingido.
A televisão foi encaminhada para uma assistência técnica e o conserto foi pago com a ajuda de pessoas que acompanharam a história nas redes sociais.
Já o PlayStation 5 será levado para avaliação técnica em uma cidade vizinha. A família ainda tenta descobrir se existe alguma possibilidade de recuperação do aparelho.
Os danos também chegaram à infraestrutura da residência. No dia seguinte ao temporal, os moradores perceberam que parte da instalação elétrica havia sido comprometida.
Segundo o relato, a fiação apresentou danos, incluindo um trecho subterrâneo que teria derretido. Familiares agora tentam providenciar os reparos necessários.
A história ganhou repercussão justamente às vésperas da estreia de Grand Theft Auto VI, novo capítulo de uma das franquias mais conhecidas dos videogames.
O lançamento brasileiro está marcado para 19 de novembro de 2026, à meia-noite, no horário de Brasília. O título chega inicialmente para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, com versões aprimoradas para PS5 Pro.
Para Gabriel, entretanto, a chegada do jogo acabou acompanhada de uma preocupação bem diferente daquela que imaginava quando decidiu investir no console.
O equipamento que havia comprado para aproveitar o lançamento agora depende de uma avaliação técnica. Enquanto isso, a família ainda precisa lidar com os prejuízos provocados pelo temporal.