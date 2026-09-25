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À espera do 7º filho, Juliano Cazarré detalha quantidade absurda de compras no mercado: 'É sinistro'

Ator conta que precisa pegar 'aquele carrinho de dono de restaurante'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 08:37

Letícia e Juliano Cazarré anunciam que estão à espera do sétimo filho
Letícia e Juliano Cazarré anunciam que estão à espera do sétimo filho Crédito: Reprodução/Instagram

Juliano Cazarré já está acostumado a encarar uma rotina que foge bastante do padrão. À espera do 7º filho, o ator, de 46 anos, contou como funciona a dinâmica de uma família tão numerosa e revelou que até uma simples ida ao supermercado pode virar uma verdadeira operação.

Casado com Letícia Cazarré, o artista já é pai de Vicente, de 16 anos, Inácio, de 14, Gaspar, de 7, Maria Madalena, de 5, Maria Guilhermina, de 4, e Estêvão, de 1 ano e meio. Segundo ele, a família cresceu de forma rápida e não foi algo planejado desde o início.

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
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Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto

"A gente não sabia que teria uma família numerosa. Isso aconteceu naturalmente, mas também de maneira muito rápida. Tivemos quatro filhos em seis anos. A gente entendeu que isso era um chamado da Igreja Católica. Foi pá-pum, né? Brincou, nasceu", contou o ator em entrevista recente ao Extra.

Para Juliano, a paternidade vai muito além de garantir o sustento dos filhos. Ele define a experiência como uma missão que exige disposição, paciência e, principalmente, espírito de doação.

"Ser pai é ter espírito de doação. É um desafio, principalmente de paciência. É difícil muita gente falando o tempo inteiro, muito barulho, bagunça, as coisas somem, ninguém sabe quem pegou. Às vezes fico mais bravo do que deveria", afirmou.

E é justamente na hora das compras que o tamanho da família fica ainda mais evidente. Juliano contou que ir ao mercado não é uma tarefa rápida e que precisa se preparar para levar uma quantidade considerável de alimentos para casa.

"Você tem que ver meus carrinhos de compra. Quando vou ao mercado, é uma atividade. Levo um fone de ouvido, pego aquele carrinho de dono de restaurante e boto 36 caixinhas de leite, sacão de limão, de laranja, 2kg de tomate... É sinistro", brincou.

Juliano Cazarré anuncia sétimo filho

O novo bebê da família foi anunciado pelo ator nas redes sociais. Juliano revelou que o filho deve nascer em fevereiro de 2027, poucas semanas depois da estreia de "Avenida Brasil 2", novela em que ele voltará a interpretar Adauto.

"Pessoal hoje completo 46 voltas ao redor do Sol, mas o meu presente tá no forno e só chega lá pra fevereiro! A vida quer viver!!! Quem quiser ajudar a escolher o nome vota aí na enquete!", escreveu.

Na publicação, o ator também pediu a ajuda dos seguidores para escolher o nome do bebê. As opções apresentadas foram Sebastião, Bartolomeu, Santiago e Gregório.

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Juliano Cazarré

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