ASTROLOGIA

A fase de sufoco começa a acabar hoje (15 de outubro) para 4 signos do horóscopo chinês

Uma mudança na rotina, um corte nos gastos e conselhos inesperados ajudam esses animais a sair de situações que vinham tirando seu sossego

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Nem sempre o fim de um período difícil chega com uma grande notícia. Às vezes, ele começa quando você percebe o que está fazendo de errado, encontra uma alternativa viável ou finalmente toma uma decisão que vinha adiando. Hoje, quatro signos do horóscopo chinês podem dar passos importantes para deixar para trás problemas que pareciam não ter fim.

O alívio vem de atitudes concretas, e não de soluções mágicas. Enquanto um animal pode encontrar uma ideia para melhorar a renda, outro consegue reorganizar a rotina ou perceber que pequenas despesas estão comprometendo o orçamento. Para todos, o desafio será parar de esperar pelas condições perfeitas e começar com o que já está ao alcance. Veja a previsão do site "Your Tango".

Tigre

O Tigre pode descobrir que o problema não está na falta de esforço, mas em um hábito que vem prejudicando todo o resto. Talvez você esteja deixando tarefas importantes para o fim do dia, prolongando o expediente além do necessário ou tentando manter uma rotina que já não combina com suas responsabilidades atuais. Uma conversa com alguém de confiança pode ajudar a identificar o que precisa mudar.

Ao fazer um teste com um horário diferente ou reorganizar a ordem das tarefas, você tende a recuperar tempo e disposição. Não será necessário reformular toda a sua vida de uma vez. Uma alteração específica, mantida por alguns dias, já pode mostrar que existe um jeito menos desgastante de dar conta dos compromissos.

Dica cósmica: se um método deixou de funcionar, você não precisa continuar insistindo nele só porque foi você quem o criou.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Coelho

O Coelho pode estar adiando um projeto pessoal por medo de não conseguir executá-lo da maneira que imaginou. A vontade existe, mas a preocupação com os primeiros passos acaba fazendo com que tudo fique para depois. Hoje, uma conversa com um amigo pode ajudar a transformar essa ideia em algo mais concreto, com sugestões que você ainda não havia considerado.

O importante será sair do campo das intenções. Pesquisar um curso, organizar um orçamento, separar um horário na agenda ou fazer a primeira tentativa já representa um avanço. Você não precisa ter todas as respostas para começar, apenas disposição para aprender durante o processo.

Dica cósmica: troque a promessa de começar quando estiver pronto por uma pequena ação que você consiga realizar hoje.

Cavalo

O Cavalo pode sentir que está sempre correndo atrás do prejuízo financeiro. Uma conta inesperada aparece, um conserto se torna necessário e, quando parece que o orçamento vai se estabilizar, surge outra despesa. Hoje, revisar os gastos com atenção pode revelar que parte do dinheiro está escapando em pequenas compras e serviços recorrentes que passam despercebidos.

Vale conferir assinaturas, comparar preços e avaliar se existem tarifas ou planos que podem ser renegociados. O resultado talvez não seja uma economia enorme de imediato, mas recuperar algum dinheiro e entender melhor para onde ele vai pode reduzir a pressão nas próximas semanas. A ideia não é cortar tudo que dá prazer, e sim gastar com mais consciência.

Dica cósmica: procure os pequenos vazamentos do orçamento antes de assumir que precisa fazer um sacrifício financeiro enorme.

Cão

O Cão pode encontrar uma pista interessante para melhorar a vida profissional ou aumentar a renda enquanto realiza uma tarefa aparentemente comum. Uma informação compartilhada por um colega, uma dúvida que você decide investigar ou uma conversa informal pode revelar um caminho que ainda não havia sido considerado. O diferencial será prestar atenção e não descartar a ideia só porque ela parece pequena no começo.

Se surgir uma possibilidade promissora, pesquise como colocá-la em prática e avalie os riscos antes de investir dinheiro ou assumir compromissos. Uma alternativa pode levar tempo para gerar resultados, mas começar a investigá-la já ajuda a substituir a sensação de impotência por um plano mais concreto.