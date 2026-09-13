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A fase pesada fica para trás hoje (13 de setembro) para 4 signos do horóscopo chinês

Depois de semanas se sentindo presos a situações difíceis, quatro signos do horóscopo chinês encontram coragem para mudar o que estava incomodando

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Hoje, 13 de setembro, marca uma espécie de ponto de virada para quatro signos do horóscopo chinês. Depois de muito tempo esperando que determinadas situações se resolvessem sozinhas, eles finalmente percebem que não precisam mais ficar parados.

A mudança começa quando esses animais deixam de olhar apenas para o que deu errado e passam a agir de acordo com o que desejam daqui para frente. Para alguns, isso significa enfrentar uma conversa; para outros, aceitar um convite, retomar um contato ou simplesmente parar de carregar uma decepção antiga. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Tigre

O Tigre pode decidir hoje que já esperou tempo demais para uma situação mudar. Em vez de continuar esperando uma iniciativa de outra pessoa, você toma a frente e propõe uma conversa ou atitude que vinha sendo adiada.

O mais importante é que a decisão não nasce de uma discussão, mas da clareza. Você entende o que precisa ser feito e percebe que agir devolve uma sensação de controle que estava faltando. A partir daí, fica muito mais fácil pensar no futuro sem continuar preso ao que não funcionou antes.

Dica cósmica: se você já sabe qual conversa precisa acontecer, não espere que outra pessoa dê o primeiro passo.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
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Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Cavalo

O Cavalo pode começar a deixar para trás hoje uma visão pessimista que surgiu depois de uma experiência frustrante. Durante algum tempo, um acontecimento do passado serviu como referência para imaginar que novas tentativas também dariam errado.

Isso começa a mudar quando surge uma oportunidade de fazer algo diferente. Um convite, programa ou experiência fora da rotina pode parecer pequeno, mas ajuda você a perceber que ainda existem motivos para se animar. A vida não precisa repetir a história que você já viveu.

Dica cósmica: não use uma experiência ruim como previsão para todas as próximas.

Cão

O Cão pode sentir hoje que a solidão ou o distanciamento dos últimos tempos começa a perder espaço. Uma iniciativa simples, como mandar mensagem para alguém ou aceitar um convite, pode revelar que existem pessoas mais próximas do que você imaginava.

Você talvez tenha se afastado para se proteger ou testar, sem perceber, quem realmente se importava. Agora, uma conversa ou encontro mostra que alguns vínculos continuaram firmes. Recuperar essa proximidade pode mudar bastante seu humor e sua vontade de participar novamente da vida das pessoas.

Dica cósmica: dê uma chance a quem demonstra, com atitudes, que quer continuar por perto.

Porco

O Porco pode finalmente enfrentar hoje uma situação profissional que vinha sendo evitada. Em vez de continuar contornando um problema ou aceitando uma dinâmica desconfortável, você encontra uma maneira mais madura de negociar.

A conversa pode envolver divisão de tarefas, expectativas ou limites, mas tende a ser muito mais produtiva do que você imaginava. O objetivo não é fazer tudo exatamente do seu jeito, e sim encontrar um acordo em que ninguém precise continuar pisando em ovos.

Dica cósmica: um bom acordo não precisa ter um vencedor, basta deixar de existir um problema que estava desgastando todo mundo.

Tags:

Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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