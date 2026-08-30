REALITY SHOW

'A Fazenda 18': Alberto Cowboy revela convite e diz o que faria se Diego Alemão entrasse no reality

Veterano do BBB 7 explicou por que decidiu ficar fora do reality e afirmou que poderia mudar de ideia caso o antigo rival também participasse

Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 19:46

Alberto Cowboy revelou que recusou convite para “A Fazenda 18” Crédito: Divulgação

Alberto Cowboy está fora da próxima temporada de “A Fazenda”, pelo menos por enquanto. Cotado entre os possíveis participantes da edição 18 do reality da Record, o ex-BBB revelou que recebeu um convite da emissora, mas preferiu não aceitar a proposta.

Em entrevista ao canal LeoDias, o mineiro explicou que o principal motivo foi o desgaste. Depois de retornar ao universo dos realities, ele avaliou que emendar uma participação na outra não seria a melhor escolha neste momento.

Apesar da recusa, Alberto afirmou que torce para que o programa tenha uma boa audiência e seja uma edição interessante.

O nome do ex-BBB vinha aparecendo em listas de possíveis integrantes do elenco de “A Fazenda 18” nas últimas semanas. Outros veteranos do BBB também são apontados como possíveis participantes, embora ainda não haja confirmação oficial.

A possibilidade de reencontrar Diego Alemão, campeão do BBB 7 e antigo rival de Alberto, também entrou na conversa.

Alberto Cowboy 1 de 15

Os dois protagonizaram uma das rivalidades marcantes daquela edição do reality da Globo. Anos depois, porém, Cowboy garante que a relação fora do programa é bem diferente.

Questionado se toparia entrar em “A Fazenda” caso Diego também estivesse no elenco, ele admitiu que a situação poderia ficar mais interessante.

Alberto afirmou que não teria problema em dividir o confinamento com o ex-rival e até cogitou uma aproximação entre os dois. Para ele, os conflitos ficaram restritos ao período do jogo. “Se ele entrar, vai ser até mais legal e pode ser que a gente vire até parceiro. O jogo ficou no jogo e eu nunca tive rivalidade com ele aqui fora”, declarou.