‘A Fazenda 18’: Ana Bruna relata suposto comportamento de Sérgio Hondjakoff e conversa viraliza

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Heider Sacramento
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 10:10
Uma conversa entre Ana Bruna e Giovanna Gold chamou atenção durante ‘A Fazenda 18’ na noite desta sexta-feira (25). A peoa relatou situações que, segundo ela, teriam causado desconforto envolvendo Sérgio Hondjakoff, conhecido pelo personagem Cabeção, de Malhação.
Durante o papo, Ana afirmou ter observado comportamentos que considerou inadequados. Entre os relatos, disse que o ator teria olhado de forma insistente para outras participantes e mencionou uma situação ocorrida na piscina.
“Ele olha muito para as meninas, sai de negócio duro da piscina, olhando as meninas”, afirmou Ana.
Serginho Cabeção em A Fazenda 18
Na sequência, ela fez outro relato, dizendo que teria sido tocada de maneira que considerou inadequada durante um abraço. “Já me cutucou com o ‘negócio’ dele quando abracei ele”, declarou.
A conversa, no entanto, não avançou diante das câmeras. A transmissão do RecordPlus mudou de imagem justamente quando Ana começou a detalhar os episódios, o que chamou a atenção dos espectadores e fez trechos do diálogo circularem nas redes sociais.
Antes do relato, Ana e Giovanna já comentavam sobre a postura de Sérgio no confinamento e questionavam algumas atitudes do ator.
Outros episódios
Na semana anterior, Sérgio foi repreendido por Murilo Dias por circular pela sede apenas de cueca. O ator levou a situação na brincadeira e colocou um short.
Um dia antes da conversa de Ana e Giovanna, Sérgio também havia comentado com Daniel Erthal sobre a possibilidade de se masturbar durante o confinamento. O colega o alertou sobre a presença das câmeras na sede.
Os relatos feitos por Ana durante a conversa são declarações da própria participante, e o material apresentado não traz uma manifestação de Sérgio sobre as acusações.