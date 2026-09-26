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‘A Fazenda 18’: Ana Bruna relata suposto comportamento de Sérgio Hondjakoff e conversa viraliza

Peoa disse ter se sentido incomodada com atitudes do ator; transmissão mudou de câmera durante o relato

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 10:10

Sérgio Hondjakoff
Sérgio Hondjakoff Crédito: Reprodução

Uma conversa entre Ana Bruna e Giovanna Gold chamou atenção durante ‘A Fazenda 18’ na noite desta sexta-feira (25). A peoa relatou situações que, segundo ela, teriam causado desconforto envolvendo Sérgio Hondjakoff, conhecido pelo personagem Cabeção, de Malhação.

Durante o papo, Ana afirmou ter observado comportamentos que considerou inadequados. Entre os relatos, disse que o ator teria olhado de forma insistente para outras participantes e mencionou uma situação ocorrida na piscina.

“Ele olha muito para as meninas, sai de negócio duro da piscina, olhando as meninas”, afirmou Ana.

Serginho Cabeção em A Fazenda 18

Momento repercutiu nas redes sociais por Reprodução | Twitter
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Momento repercutiu nas redes sociais por Reprodução | Twitter

Na sequência, ela fez outro relato, dizendo que teria sido tocada de maneira que considerou inadequada durante um abraço. “Já me cutucou com o ‘negócio’ dele quando abracei ele”, declarou.

A conversa, no entanto, não avançou diante das câmeras. A transmissão do RecordPlus mudou de imagem justamente quando Ana começou a detalhar os episódios, o que chamou a atenção dos espectadores e fez trechos do diálogo circularem nas redes sociais.

Antes do relato, Ana e Giovanna já comentavam sobre a postura de Sérgio no confinamento e questionavam algumas atitudes do ator.

Outros episódios

Na semana anterior, Sérgio foi repreendido por Murilo Dias por circular pela sede apenas de cueca. O ator levou a situação na brincadeira e colocou um short.

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Um dia antes da conversa de Ana e Giovanna, Sérgio também havia comentado com Daniel Erthal sobre a possibilidade de se masturbar durante o confinamento. O colega o alertou sobre a presença das câmeras na sede.

Os relatos feitos por Ana durante a conversa são declarações da própria participante, e o material apresentado não traz uma manifestação de Sérgio sobre as acusações.

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