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‘A Fazenda 18’: atriz de ‘Chiquititas’ é confirmada no elenco do reality

Flávia Monteiro, que interpretou a professora Carolina na novela infantil, chega ao confinamento aos 54 anos para disputar prêmio de R$ 2 milhões

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 21:05

Flávia Monteiro, de Chiquititas, está confirmada em ‘A Fazenda 18’
Flávia Monteiro, de Chiquititas, está confirmada em ‘A Fazenda 18’ Crédito: Reprodução

O elenco de ‘A Fazenda 18’ ganhou mais um nome conhecido da televisão. Flávia Monteiro, eternizada pelo público como a professora Carolina de Chiquititas, foi confirmada na nova temporada do reality da Record, que estreia nesta segunda-feira (14).

A informação foi divulgada com exclusividade pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, e coloca a atriz, de 54 anos, entre os 22 participantes que disputarão o prêmio de R$ 2 milhões sob o comando de Adriane Galisteu.

Veja os 26 nomes do elenco que teve lista vazada

Ana Bruna Ávila por Reprodução
Adryana Ribeiro por Reprodução
Alfredo Amaral por Reprodução
Ariela Carasso por Reprodução
Catherine Bascoy por Reprodução
Darlin Ferrattry por Reprodução
Daniel Erthal por Reprodução
Eduarda Braum por Reprodução
Franciele Grossi por Reprodução
Gabriel Torres por Reprodução
Giovanna Gold por Reprodução
Igor Freitas por Reprodução
Jonatas Faro por Reprodução
Jottapê por Reprodução
Lucas Bissoli por Reprodução
Maíra Charken por Reprodução
Mayk Leão por Reprodução
Mônica Fonseca por Reprodução
Murilo Dias por Reprodução
Renata del Bianco por Reprodução
Rene Murad por Reprodução
Rikardo Negro por Reprodução
Sergio Hondjakoff por Reprodução
Stephanie Gomes por Reprodução
Thaíde por Reprodução
Tina Calamba por Reprodução
1 de 26
Ana Bruna Ávila por Reprodução

Flávia ficou especialmente conhecida por viver Carolina na primeira versão brasileira de Chiquititas, exibida pelo SBT entre 1997 e 2001. Antes da novela infantil, ela já havia participado de Éramos Seis. Mais tarde, passou pela Record em produções como Vidas Opostas, Máscaras e Apocalipse.

Agora, a atriz deixa os estúdios e encara pela primeira vez o confinamento rural, ao lado de outros nomes conhecidos do público.

Novidades no reality

A temporada de 2026 terá mudanças na dinâmica do jogo. Quatro visitantes estarão no rancho nos primeiros dias e poderão interferir em decisões que terão impacto direto sobre os peões. Depois, caberá ao público decidir se esses convidados permanecerão oficialmente na competição.

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A sede de Itapecerica da Serra também passou por mudanças para a nova edição. O espaço ganhou uma área de camarim, teve o Deck de Votação ampliado e incorporou elementos da primeira temporada, exibida em 2009.

A Record ainda prevê mais transmissões ao vivo, com programas de segunda a sexta-feira.

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