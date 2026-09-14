‘A Fazenda 18’: atriz de ‘Chiquititas’ é confirmada no elenco do reality

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Heider Sacramento
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 21:05
O elenco de ‘A Fazenda 18’ ganhou mais um nome conhecido da televisão. Flávia Monteiro, eternizada pelo público como a professora Carolina de Chiquititas, foi confirmada na nova temporada do reality da Record, que estreia nesta segunda-feira (14).
A informação foi divulgada com exclusividade pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, e coloca a atriz, de 54 anos, entre os 22 participantes que disputarão o prêmio de R$ 2 milhões sob o comando de Adriane Galisteu.
Veja os 26 nomes do elenco que teve lista vazada
Flávia ficou especialmente conhecida por viver Carolina na primeira versão brasileira de Chiquititas, exibida pelo SBT entre 1997 e 2001. Antes da novela infantil, ela já havia participado de Éramos Seis. Mais tarde, passou pela Record em produções como Vidas Opostas, Máscaras e Apocalipse.
Agora, a atriz deixa os estúdios e encara pela primeira vez o confinamento rural, ao lado de outros nomes conhecidos do público.
Novidades no reality
A temporada de 2026 terá mudanças na dinâmica do jogo. Quatro visitantes estarão no rancho nos primeiros dias e poderão interferir em decisões que terão impacto direto sobre os peões. Depois, caberá ao público decidir se esses convidados permanecerão oficialmente na competição.
A sede de Itapecerica da Serra também passou por mudanças para a nova edição. O espaço ganhou uma área de camarim, teve o Deck de Votação ampliado e incorporou elementos da primeira temporada, exibida em 2009.
A Record ainda prevê mais transmissões ao vivo, com programas de segunda a sexta-feira.