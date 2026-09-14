REALITY SHOW

‘A Fazenda 18’: atriz de ‘Chiquititas’ é confirmada no elenco do reality

Flávia Monteiro, que interpretou a professora Carolina na novela infantil, chega ao confinamento aos 54 anos para disputar prêmio de R$ 2 milhões

Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 21:05

Flávia Monteiro, de Chiquititas, está confirmada em ‘A Fazenda 18’ Crédito: Reprodução

O elenco de ‘A Fazenda 18’ ganhou mais um nome conhecido da televisão. Flávia Monteiro, eternizada pelo público como a professora Carolina de Chiquititas, foi confirmada na nova temporada do reality da Record, que estreia nesta segunda-feira (14).

A informação foi divulgada com exclusividade pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, e coloca a atriz, de 54 anos, entre os 22 participantes que disputarão o prêmio de R$ 2 milhões sob o comando de Adriane Galisteu.

Veja os 26 nomes do elenco que teve lista vazada 1 de 26

Flávia ficou especialmente conhecida por viver Carolina na primeira versão brasileira de Chiquititas, exibida pelo SBT entre 1997 e 2001. Antes da novela infantil, ela já havia participado de Éramos Seis. Mais tarde, passou pela Record em produções como Vidas Opostas, Máscaras e Apocalipse.

Agora, a atriz deixa os estúdios e encara pela primeira vez o confinamento rural, ao lado de outros nomes conhecidos do público.

Novidades no reality

A temporada de 2026 terá mudanças na dinâmica do jogo. Quatro visitantes estarão no rancho nos primeiros dias e poderão interferir em decisões que terão impacto direto sobre os peões. Depois, caberá ao público decidir se esses convidados permanecerão oficialmente na competição.

A sede de Itapecerica da Serra também passou por mudanças para a nova edição. O espaço ganhou uma área de camarim, teve o Deck de Votação ampliado e incorporou elementos da primeira temporada, exibida em 2009.