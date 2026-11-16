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'A Fazenda 18': confira quem venceu a Prova de Fogo e vai bagunçar a próxima Roça

Atriz derrotou o affair Daniel Erthal na decisão deste domingo (15) e vai mexer na votação de terça-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 08:47

Adriane Galisteu é apresentadora de A Fazenda
Adriane Galisteu é apresentadora de A Fazenda Crédito: Divulgação | Record

A atriz Renata Del Bianco ganhou a Prova de Fogo de A Fazenda 18, da Record, neste domingo (15). Com a vitória, ela ficou com o Lampião do Poder, objeto que guarda vantagens secretas para mudar os rumos do jogo. Na final, a peoa bateu o ator Daniel Erthal, com quem vive um romance no programa.

Renata Del Bianco - A Fazenda 18

Renata Del Bianco em 'A Fazenda 18' por Reprodução/Record
Renata Del Bianco em 'A Fazenda 18' por Reprodução/Record
Renata Del Bianco em 'A Fazenda 18' por Reprodução/Record
Renata Del Bianco em 'A Fazenda 18' por Reprodução/Record
Renata Del Bianco em 'A Fazenda 18' por Reprodução/Record
Renata Del Bianco por Reprodução/Record
Renata Del Bianco em 'A Fazenda 18' por Reprodução/Record
Stephanie Gomes faz alerta a Renata Del Bianco sobre Lucas Bissoli em A Fazenda 18 por Reprodução/Record
Renata Del Bianco em 'A Fazenda 18' por Reprodução/Record
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Renata Del Bianco em 'A Fazenda 18' por Reprodução/Record

A disputa testou a agilidade dos participantes dentro de um espaço cheio de borboletas. Os competidores precisavam pegar os insetos usando uma rede, e cada cor valia uma quantidade diferente de pontos.

Antes da final, os quatro participantes jogaram duas semifinais. Renata enfrentou Eduarda Braum e passou de fase ao fazer 920 pontos. Na outra disputa, Daniel Erthal venceu Ariela Carasso após marcar 520 pontos.

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Na última etapa, o casal disputou o prêmio frente a frente. Renata manteve a agilidade e fechou a prova com 950 pontos, enquanto Erthal conseguiu apenas 200.

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality

A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD

Com o resultado, a atriz vai ter o poder de bagunçar a formação da Roça na próxima terça-feira (17). Durante o programa ao vivo, ela vai abrir os dois pergaminhos que ficam dentro do lampião.

Um dos poderes foi escolhido pelo público na internet, e o outro foi definido pela produção do reality. Renata vai usar uma das vantagens para ela mesma e terá de entregar a outra para algum colega antes de a votação começar.

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Tags:

A Fazenda A Fazenda 18 Renata del Bianco

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