'A Fazenda 18': confira quem venceu a Prova de Fogo e vai bagunçar a próxima Roça

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 08:47
A atriz Renata Del Bianco ganhou a Prova de Fogo de A Fazenda 18, da Record, neste domingo (15). Com a vitória, ela ficou com o Lampião do Poder, objeto que guarda vantagens secretas para mudar os rumos do jogo. Na final, a peoa bateu o ator Daniel Erthal, com quem vive um romance no programa.
Renata Del Bianco - A Fazenda 18
A disputa testou a agilidade dos participantes dentro de um espaço cheio de borboletas. Os competidores precisavam pegar os insetos usando uma rede, e cada cor valia uma quantidade diferente de pontos.
Antes da final, os quatro participantes jogaram duas semifinais. Renata enfrentou Eduarda Braum e passou de fase ao fazer 920 pontos. Na outra disputa, Daniel Erthal venceu Ariela Carasso após marcar 520 pontos.
Na última etapa, o casal disputou o prêmio frente a frente. Renata manteve a agilidade e fechou a prova com 950 pontos, enquanto Erthal conseguiu apenas 200.
‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality
Com o resultado, a atriz vai ter o poder de bagunçar a formação da Roça na próxima terça-feira (17). Durante o programa ao vivo, ela vai abrir os dois pergaminhos que ficam dentro do lampião.
Um dos poderes foi escolhido pelo público na internet, e o outro foi definido pela produção do reality. Renata vai usar uma das vantagens para ela mesma e terá de entregar a outra para algum colega antes de a votação começar.