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'A Fazenda 18': confira quem venceu a Prova de Fogo e vai bagunçar a próxima Roça

Atriz derrotou o affair Daniel Erthal na decisão deste domingo (15) e vai mexer na votação de terça-feira (17)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 08:47

Adriane Galisteu é apresentadora de A Fazenda Crédito: Divulgação | Record

A atriz Renata Del Bianco ganhou a Prova de Fogo de A Fazenda 18, da Record, neste domingo (15). Com a vitória, ela ficou com o Lampião do Poder, objeto que guarda vantagens secretas para mudar os rumos do jogo. Na final, a peoa bateu o ator Daniel Erthal, com quem vive um romance no programa.

Renata Del Bianco - A Fazenda 18 1 de 9

A disputa testou a agilidade dos participantes dentro de um espaço cheio de borboletas. Os competidores precisavam pegar os insetos usando uma rede, e cada cor valia uma quantidade diferente de pontos.

Antes da final, os quatro participantes jogaram duas semifinais. Renata enfrentou Eduarda Braum e passou de fase ao fazer 920 pontos. Na outra disputa, Daniel Erthal venceu Ariela Carasso após marcar 520 pontos.

Na última etapa, o casal disputou o prêmio frente a frente. Renata manteve a agilidade e fechou a prova com 950 pontos, enquanto Erthal conseguiu apenas 200.

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Com o resultado, a atriz vai ter o poder de bagunçar a formação da Roça na próxima terça-feira (17). Durante o programa ao vivo, ela vai abrir os dois pergaminhos que ficam dentro do lampião.