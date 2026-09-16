POLÊMICA

A Fazenda 18: conversa de Sérgio Hondjakoff em aplicativo de namoro é exposta: 'Louco'

Print de uma antiga conversa do ator com uma internauta foi compartilhado nas redes sociais após sua entrada no reality da Record

Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 15:18

Print de uma antiga conversa de Sérgio Hondjakoff em aplicativo de namoro foi exposto nas redes sociais Crédito: Reprodução/Record

A participação de Sérgio Hondjakoff em ‘A Fazenda 18’ acabou trazendo à tona uma história de antes do confinamento. Uma internauta resgatou e publicou nas redes sociais prints de uma antiga conversa que teria mantido com o ator em um aplicativo de relacionamento.

A publicação ganhou repercussão após a estreia do intérprete de Cabeção, de Malhação, no reality da Record. Segundo a internauta, os dois haviam dado match no Tinder, mas ela decidiu não levar a aproximação adiante por ter considerado a postura do ator estranha.

Na conversa compartilhada, porém, Sérgio aparece em tom carinhoso e aparentemente interessado em continuar o encontro. Em uma das mensagens atribuídas ao ator, ele agradece a companhia e diz estar animado para vê-la novamente.

Sérgio Hondjakoff 1 de 5

A exposição acabou provocando uma reação diferente da esperada nas redes sociais. Muitos internautas criticaram a decisão de tornar pública uma conversa privada e defenderam que não havia, no conteúdo divulgado, uma atitude ofensiva por parte do ator.

Comentários publicados após a repercussão questionaram a exposição da internauta e apontaram que Sérgio teria sido apenas gentil durante a conversa.