A Fazenda 18: conversa de Sérgio Hondjakoff em aplicativo de namoro é exposta: 'Louco'

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Heider Sacramento
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 15:18
A participação de Sérgio Hondjakoff em ‘A Fazenda 18’ acabou trazendo à tona uma história de antes do confinamento. Uma internauta resgatou e publicou nas redes sociais prints de uma antiga conversa que teria mantido com o ator em um aplicativo de relacionamento.
A publicação ganhou repercussão após a estreia do intérprete de Cabeção, de Malhação, no reality da Record. Segundo a internauta, os dois haviam dado match no Tinder, mas ela decidiu não levar a aproximação adiante por ter considerado a postura do ator estranha.
Na conversa compartilhada, porém, Sérgio aparece em tom carinhoso e aparentemente interessado em continuar o encontro. Em uma das mensagens atribuídas ao ator, ele agradece a companhia e diz estar animado para vê-la novamente.
Sérgio Hondjakoff
A exposição acabou provocando uma reação diferente da esperada nas redes sociais. Muitos internautas criticaram a decisão de tornar pública uma conversa privada e defenderam que não havia, no conteúdo divulgado, uma atitude ofensiva por parte do ator.
Comentários publicados após a repercussão questionaram a exposição da internauta e apontaram que Sérgio teria sido apenas gentil durante a conversa.
O episódio acontece justamente nos primeiros dias de Sérgio Hondjakoff em ‘A Fazenda 18’, que marcou o retorno do ator aos holofotes em um reality show após anos de trabalhos na televisão.