Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A Fazenda 18: conversa de Sérgio Hondjakoff em aplicativo de namoro é exposta: 'Louco'

Print de uma antiga conversa do ator com uma internauta foi compartilhado nas redes sociais após sua entrada no reality da Record

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 15:18

Sérgio Hondjakoff
Print de uma antiga conversa de Sérgio Hondjakoff em aplicativo de namoro foi exposto nas redes sociais Crédito: Reprodução/Record

A participação de Sérgio Hondjakoff em ‘A Fazenda 18’ acabou trazendo à tona uma história de antes do confinamento. Uma internauta resgatou e publicou nas redes sociais prints de uma antiga conversa que teria mantido com o ator em um aplicativo de relacionamento.

A publicação ganhou repercussão após a estreia do intérprete de Cabeção, de Malhação, no reality da Record. Segundo a internauta, os dois haviam dado match no Tinder, mas ela decidiu não levar a aproximação adiante por ter considerado a postura do ator estranha.

Na conversa compartilhada, porém, Sérgio aparece em tom carinhoso e aparentemente interessado em continuar o encontro. Em uma das mensagens atribuídas ao ator, ele agradece a companhia e diz estar animado para vê-la novamente.

Sérgio Hondjakoff

Sérgio Hondjakoff por Reprodução
Sérgio Hondjakoff por Reprodução
Sérgio Hondjakoff por Reprodução
Sérgio Hondjakoff por Reprodução
Sérgio Hondjakoff por Reprodução
1 de 5
Sérgio Hondjakoff por Reprodução

A exposição acabou provocando uma reação diferente da esperada nas redes sociais. Muitos internautas criticaram a decisão de tornar pública uma conversa privada e defenderam que não havia, no conteúdo divulgado, uma atitude ofensiva por parte do ator.

Leia mais

Lázaro Ramos comemora escolha de ‘Feito Pipa’ na corrida pelo Oscar e exalta cinema brasileiro

Dez anos após morte trágica de Domingos Montagner, Camila Pitanga manda recado à viúva do ator: ‘Você é puro amor’

‘Quem Ama Cuida’: Adriana provoca Ademir e revela que mandou Suely denunciá-lo nesta quarta (16)

3 signos podem ter uma reviravolta inesperada nesta quarta-feira (16)

Murilo Benício celebra reencontro com Adriana Esteves em ‘Avenida Brasil 2’: “Voltamos”

Comentários publicados após a repercussão questionaram a exposição da internauta e apontaram que Sérgio teria sido apenas gentil durante a conversa.

O episódio acontece justamente nos primeiros dias de Sérgio Hondjakoff em ‘A Fazenda 18’, que marcou o retorno do ator aos holofotes em um reality show após anos de trabalhos na televisão.

Leia mais

Imagem - 'Feito pipa', com Lázaro Ramos, é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

'Feito pipa', com Lázaro Ramos, é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

Imagem - Como é o castelo centenário de US$ 75 milhões que serviu de cenário para Taylor Swift e 'Succession' e agora vai a leilão

Como é o castelo centenário de US$ 75 milhões que serviu de cenário para Taylor Swift e 'Succession' e agora vai a leilão

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Falhar é um luxo de quem faz! Criticar é um hobby de quem fica com o braço cruzado!' - Apresentadora manda a real sobre quem critica sem fazer nada

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Falhar é um luxo de quem faz! Criticar é um hobby de quem fica com o braço cruzado!' - Apresentadora manda a real sobre quem critica sem fazer nada

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (17), Anita decide que Roberto será o pai de seu filho

Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (17), Anita decide que Roberto será o pai de seu filho