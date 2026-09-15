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‘A Fazenda 18’: Daniel Erthal e Stephanie Gomes se desentendem por causa de cama e ator já define voto

Discussão aconteceu após a chegada de novos peões à sede do reality da Record

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:30

Daniel Erthal e Stephanie Gomes se desentenderam por causa das camas da sede
Daniel Erthal e Stephanie Gomes se desentenderam por causa das camas da sede Crédito: Reprodução/Record

A primeira treta de ‘A Fazenda 18’ já tem motivo e até possível consequência no jogo. Daniel Erthal e Stephanie Gomes se desentenderam por causa da divisão das camas após a chegada de novos participantes à sede, na noite de segunda-feira (14).

O ator estava dormindo no chão e ficou incomodado ao descobrir que os recém-chegados teriam prioridade na escolha dos lugares para dormir. Segundo Erthal, Stephanie teria defendido que os novos peões ocupassem as camas por serem “visitas”.

A justificativa não convenceu o ator. Em conversa com outros participantes, ele questionou a classificação, lembrando que os novos integrantes chegaram com malas e permanecerão no confinamento por meses.

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality

A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD

Mais tarde, Erthal deixou claro que a discussão não ficou apenas na divisão dos quartos. O peão afirmou que já sabe em quem pretende votar na próxima Roça e apontou Stephanie como sua escolha.

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Lucas Bissoli ainda tentou resolver o problema oferecendo a própria cama ao ator. Erthal, porém, reforçou que sua irritação estava principalmente na maneira como Stephanie teria falado com ele durante a discussão. “A questão não é essa. Eu só fiquei p* com o jeito que ela falou comigo**”, reclamou o ator.

O episódio marca o primeiro conflito envolvendo diretamente dois participantes de ‘A Fazenda 18’ e pode ganhar novos capítulos conforme a convivência na sede avance.

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