PRIMEIRA TRETA

‘A Fazenda 18’: Daniel Erthal e Stephanie Gomes se desentendem por causa de cama e ator já define voto

Discussão aconteceu após a chegada de novos peões à sede do reality da Record

Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:30

Daniel Erthal e Stephanie Gomes se desentenderam por causa das camas da sede Crédito: Reprodução/Record

A primeira treta de ‘A Fazenda 18’ já tem motivo e até possível consequência no jogo. Daniel Erthal e Stephanie Gomes se desentenderam por causa da divisão das camas após a chegada de novos participantes à sede, na noite de segunda-feira (14).

O ator estava dormindo no chão e ficou incomodado ao descobrir que os recém-chegados teriam prioridade na escolha dos lugares para dormir. Segundo Erthal, Stephanie teria defendido que os novos peões ocupassem as camas por serem “visitas”.

Peões conversam sobre quem vai dormir no quarto ou sala!



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A justificativa não convenceu o ator. Em conversa com outros participantes, ele questionou a classificação, lembrando que os novos integrantes chegaram com malas e permanecerão no confinamento por meses.

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality 1 de 14

Mais tarde, Erthal deixou claro que a discussão não ficou apenas na divisão dos quartos. O peão afirmou que já sabe em quem pretende votar na próxima Roça e apontou Stephanie como sua escolha.

Lucas Bissoli ainda tentou resolver o problema oferecendo a própria cama ao ator. Erthal, porém, reforçou que sua irritação estava principalmente na maneira como Stephanie teria falado com ele durante a discussão. “A questão não é essa. Eu só fiquei p* com o jeito que ela falou comigo**”, reclamou o ator.