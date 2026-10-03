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‘A Fazenda 18’: Daniel Erthal perde a paciência com Jonatas Faro após nova punição

Ator acusou o colega de também ter levado itens da festa para a sede e cobrou que ele assumisse a infração diante dos demais peões

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 13:10

Daniel Erthal confronta Jonatas Faro após nova punição em ‘A Fazenda 18’. Crédito: Reprodução

O clima esquentou em “A Fazenda 18” neste sábado (3). Daniel Erthal se irritou com Jonatas Faro após uma nova punição coletiva no reality show da Record e confrontou o colega de confinamento diante dos demais participantes.

A confusão começou depois que Ariela Carasso recebeu uma punição por levar itens da festa para a sede, deixando os peões sem água por 12 horas. Durante a discussão, Jonatas comentou que acreditava ter levado algum item da celebração para dentro da casa.

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality

A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD

A declaração foi suficiente para provocar a reação de Daniel. O ator cobrou que Jonatas assumisse publicamente o que teria feito e não escondesse a situação.

“Então assume, cara! Assume, irmão!”, disparou Erthal. Na sequência, ele criticou o fato de Jonatas permanecer deitado enquanto a discussão acontecia e fez referência a um episódio anterior envolvendo a Roça.

Jonatas havia dito que não tinha certeza sobre o que teria levado da festa. Daniel, então, insistiu para que o colega se levantasse e falasse sobre o assunto com os demais peões.

A troca de acusações acontece em meio a uma sequência de conflitos envolvendo Jonatas Faro dentro do confinamento. O ator já havia protagonizado outros momentos de tensão no programa desde o início da temporada.

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