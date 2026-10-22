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‘A Fazenda 18’: Daniel Erthal se alia à Alcateia e prevê eliminação de Tina Calamba: ‘Resposta que ela precisa’

Ator se aproxima do grupo Alcateia, descarta a volta da rival ao reality e ainda tenta alertar Serginho Hondjakoff sobre uma suposta articulação dentro do jogo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 22:01

Ator se aproxima do grupo Alcateia, descarta a volta da rival ao reality Crédito: Reprodução

A rivalidade entre Daniel Erthal e Tina Calamba ganhou mais um capítulo em A Fazenda 18. O ator se aproximou do grupo Alcateia e demonstrou confiança na eliminação da modelo, que disputa a permanência no reality rural da Record contra Catherine Bascoy e Gabriel Torres.

Em conversa com os novos aliados, Daniel afirmou que a roça pode servir para dar uma resposta à rival. “Por um lado foi bom pra ter resposta. Se a Cathe voltasse como fazendeira, não iria ter a resposta que ela precisa. Aconteceu tudo que tem que acontecer”, declarou.

O ator também arriscou um palpite sobre o resultado da disputa. “Acho que Gabriel vai passar primeiro e depois a Cathe”, disse, descartando a possibilidade de Tina retornar à sede.

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality

A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD

Durante a conversa, o influenciador Murilo Dias levantou a hipótese de Tina voltar da roça e continuar o embate com Catherine. Daniel, porém, rejeitou a possibilidade. “Não consigo nem me pensar nessa mulher voltando pela porta”, afirmou.

Em outro momento, o ator tentou alertar Serginho Hondjakoff sobre a proximidade com Tina, sugerindo que o ex-ator de Malhação poderia estar envolvido em uma suposta articulação dentro do jogo.

“Se tem uma coisa que estudo é neurolinguística. Você não pode colocar nenhuma palavra contra você mesmo. Não fala essa palavra perversa. Entendeu, Serginho?”, questionou Daniel. Serginho, no entanto, não deu continuidade à conversa.

A disputa entre Tina, Catherine e Gabriel mantém a expectativa sobre a próxima eliminação de A Fazenda 18, enquanto os grupos da casa seguem se reorganizando em meio às estratégias do reality.

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