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‘A Fazenda 18’: Daniel Erthal se revolta após ida para a Baia e bate boca com Jottapê

Ator ficou irritado após ser preterido por Fran Grossi e protagonizou discussão com o cantor durante a madrugada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 19:00

Daniel não escondeu a insatisfação e afirmou que a escolha teria consequências dentro do jogo
Daniel não escondeu a insatisfação e afirmou que a escolha teria consequências dentro do jogo Crédito: Reprodução

O clima esquentou em ‘A Fazenda 18’ após Daniel Erthal ser enviado para a Baia na noite deste domingo (4). O ator ficou incomodado depois que Fran Grossi, que tinha sido salva por Eduarda Braum, escolheu proteger Jottapê e deixou Daniel entre os confinados que enfrentariam a Baia.

Após a decisão, Daniel não escondeu a insatisfação e afirmou que a escolha teria consequências dentro do jogo. Pouco depois, a tensão aumentou quando ele e Jottapê começaram a trocar provocações.

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality

A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD

Durante o bate-boca, Daniel reagiu a uma provocação do cantor e pediu que ele não mandasse o ator ficar em silêncio. A discussão continuou com acusações de ambos os lados.

Em determinado momento, Jottapê mencionou uma suposta agressão contra uma mulher envolvendo Daniel, fazendo referência a Mônica. A acusação foi feita durante a discussão e não representa uma conclusão sobre o episódio.

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A confusão ganhou ainda mais intensidade quando Murilo Dias entrou no confronto com Jottapê. Daniel também participou da discussão e chamou o cantor de “lobo em pele de cordeiro”.

A briga dividiu os espectadores do reality nas redes sociais, com internautas comentando os argumentos apresentados pelos participantes e tomando lados diferentes na discussão.

O episódio acontece em meio à formação das alianças e aos conflitos que vêm movimentando a convivência dos peões nesta edição do reality da Record.

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