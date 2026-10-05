‘A Fazenda 18’: Daniel Erthal se revolta após ida para a Baia e bate boca com Jottapê

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Heider Sacramento
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 19:00
O clima esquentou em ‘A Fazenda 18’ após Daniel Erthal ser enviado para a Baia na noite deste domingo (4). O ator ficou incomodado depois que Fran Grossi, que tinha sido salva por Eduarda Braum, escolheu proteger Jottapê e deixou Daniel entre os confinados que enfrentariam a Baia.
Após a decisão, Daniel não escondeu a insatisfação e afirmou que a escolha teria consequências dentro do jogo. Pouco depois, a tensão aumentou quando ele e Jottapê começaram a trocar provocações.
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Durante o bate-boca, Daniel reagiu a uma provocação do cantor e pediu que ele não mandasse o ator ficar em silêncio. A discussão continuou com acusações de ambos os lados.
Em determinado momento, Jottapê mencionou uma suposta agressão contra uma mulher envolvendo Daniel, fazendo referência a Mônica. A acusação foi feita durante a discussão e não representa uma conclusão sobre o episódio.
A confusão ganhou ainda mais intensidade quando Murilo Dias entrou no confronto com Jottapê. Daniel também participou da discussão e chamou o cantor de “lobo em pele de cordeiro”.
A briga dividiu os espectadores do reality nas redes sociais, com internautas comentando os argumentos apresentados pelos participantes e tomando lados diferentes na discussão.
O episódio acontece em meio à formação das alianças e aos conflitos que vêm movimentando a convivência dos peões nesta edição do reality da Record.