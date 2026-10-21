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‘A Fazenda 18’: Darlin Ferrattry bate boca com Murilo Dias e acusa peão de desrespeitar mulheres

Mãe de Lexa saiu em defesa de Alfredo Amaral, trocou acusações com o modelo e disparou: ‘Macho escroto’

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 21:54

Darlin Ferrattry e Murilo Dias protagonizaram uma discussão acalorada em A Fazenda 18 Crédito: Reprodução

O clima esquentou em “A Fazenda 18” nesta quarta-feira (21). Darlin Ferrattry e Murilo Dias protagonizaram uma discussão aos gritos após a empresária sair em defesa de Alfredo Amaral, alvo de provocações do modelo dentro do reality show da Record.

O desentendimento começou quando Murilo ironizou Alfredo ao mencionar um chicote. Darlin interveio, afirmando que o peão não estava interpretando a provocação com a maldade sugerida pelo rival. A reação abriu caminho para uma sequência de acusações entre os confinados.

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality

A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD

Murilo chamou Darlin de falsa e afirmou que ela costuma se aproximar de quem está com o chapéu de Fazendeiro. Irritada, a mãe da cantora Lexa rebateu e acusou o modelo de gritar com as mulheres da casa. “Você não respeita ninguém. Era um cara muito legal. Você deixou de ser legal”, afirmou a empresária, que também chamou o rival de “desrespeitador”.

Discussão termina em troca de ofensas

A discussão aumentou quando Murilo sugeriu que Darlin defendia Alfredo por interesse no jogo e voltou a chamá-la de falsa. A empresária reagiu aos gritos: “Falsa é o c*ralho! A mim você não intimida! Você é um escroto, macho escroto!”.

O modelo, por sua vez, acusou Darlin de mudar de grupo conforme a conveniência e questionou a postura dela no confinamento. Ele também afirmou que outros participantes seriam seletivos ao criticar comportamentos dentro da sede.

A briga aconteceu em meio às tensões entre os peões e às disputas de alianças que movimentam o jogo nesta edição do reality.

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