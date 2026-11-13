REALITY SHOW

'A Fazenda 18': Darlin Ferrattry provoca punição coletiva e causa revolta entre peões

Empresária ajudou Maíra Charken em tarefa dos animais, descumpriu regra do reality e deixou os participantes 36 horas sem gás e forno elétrico

Heider Sacramento

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 23:35

Darlin Ferrattry descumpriu uma regra de A Fazenda 18 ao ajudar Maíra Charken e provocou uma punição de 36 horas sem gás e forno elétrico Crédito: Reprodução

Uma atitude de Darlin Ferrattry provocou revolta entre os participantes de A Fazenda 18. Nesta sexta-feira (13), os peões foram surpreendidos com uma punição coletiva que os deixará 36 horas sem gás e forno elétrico. A penalidade foi aplicada depois que a empresária ajudou Maíra Charken durante o cumprimento das tarefas relacionadas aos animais, contrariando as regras do confinamento.

O comunicado da produção foi lido por Fran Almeida. Segundo o Manual de Sobrevivência do programa, apenas os moradores da baia e o fazendeiro podem auxiliar os participantes nas obrigações envolvendo os animais. Ao perceber que a infração afetaria toda a sede, Fran demonstrou irritação e acusou Darlin de provocar a situação de propósito.

A confusão agora é dentro da Sede! ??? Acesse https://t.co/n6CWE4NY1N para assistir à transmissão 24 horas de #AFazenda com sete sinais exclusivos ? https://t.co/Kx2igPjwhd — A Fazenda (@afazendarecord) November 13, 2026

A empresária, porém, não demonstrou arrependimento. Ela justificou a atitude pelo estado de saúde de Maíra, que estaria passando mal nos últimos dias, e afirmou que continuará ajudando os colegas quando necessário.

“É isso aí! Aguenta todo mundo! A gente aguentou vocês fazerem. Eu vou ajudar, sim! Toda vez que alguém pedir, eu vou ajudar”, declarou. Em seguida, acrescentou: “A Maíra está passando mal há três dias...”.

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A justificativa não convenceu Fran, que afirmou que Maíra não havia pedido ajuda. “Ninguém me pediu ajuda. O problema é só de vocês. Gritem! Se matem! É muito abusada”, disparou.

Daniel Erthal também criticou a postura dos participantes envolvidos na situação e questionou se a atitude estava sendo tratada como parte do jogo. O ator ainda prometeu levar o assunto para uma dinâmica prevista para segunda-feira (16).

“Eu quero entender quem é a Darlin: a que chega de perna, com dedo na cara e batendo na porta ou aquela que anda encurvada e tem a voz afinada. Segunda-feira, eu vou com uma rosa aqui e vou apontar ela [na dinâmica]”, afirmou.