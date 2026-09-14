REALITY SHOW

A Fazenda 18 estreia hoje com quatro intrusos e prêmio de R$ 2,5 milhões; veja o que muda no reality

Adriane Galisteu volta ao comando do reality nesta segunda-feira (14), que terá 22 participantes e mudanças na dinâmica

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 14:06

Adriane Galisteu é a apresentadora de A Fazenda 18 Crédito: Reprodução/Instagram Thalles Leamari

A Fazenda 18 estreia nesta segunda-feira (14) com uma série de mudanças na disputa pelo prêmio milionário. Além dos 22 participantes oficiais, o reality da Record terá quatro visitantes entrando na sede logo no início da temporada, mais programas ao vivo e uma premiação que pode chegar a R$ 2,5 milhões.

Com Adriane Galisteu pelo 6º ano consecutivo no comando, a nova edição também promove mudanças na estrutura da sede de Itapecerica da Serra e na equipe responsável pelos conteúdos exibidos fora da televisão.

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O vencedor levará R$ 2 milhões para casa, enquanto outros R$ 500 mil serão distribuídos em prêmios durante a temporada. A estreia está marcada para as 22h45, na Record TV.

Quatro visitantes entram na sede

Uma das principais novidades da temporada será apresentada já na estreia. Quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, entrarão no confinamento como "As Visitas".

Eles não fazem parte, inicialmente, dos 22 participantes oficiais. O grupo deverá permanecer na sede por uma semana, mas o público terá poder para decidir se algum deles continua na competição e ganha uma vaga definitiva no programa.

Antes de entrar no confinamento, os quatro terão acompanhado uma dinâmica envolvendo os peões. Por isso, chegarão à sede já conhecendo algumas informações sobre os participantes e terão de tomar decisões que podem interferir diretamente no jogo.

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"As visitas vão chegar como toda visita chega, pode ser bom ou pode ser incômodo. E esses quatro vão ter assistido à atividade de apontamento. Eles vão conhecer quem são os participantes. Quando eles entrarem, já vai ter uma decisão que vão ter que tomar em relação aos 22 participantes", explicou Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da Record.

A dinâmica substitui o grupo de infiltrados utilizado em temporadas anteriores.

Prêmio chega a R$ 2,5 milhões

O dinheiro também será um dos grandes atrativos de A Fazenda 18. O campeão receberá R$ 2 milhões no fim da temporada, prevista para terminar em dezembro. Além da quantia destinada ao vencedor, outros R$ 500 mil serão distribuídos ao longo do programa. Assim, no total, a produção prevê R$ 2,5 milhões em premiações.

Adriane Galisteu espera que o valor faça os participantes levarem a competição a sério. "Eu fico torcendo para que esse elenco seja o que vai atrás do dinheiro, que conte essa história, que faça a gente passar raiva, mas que faça a gente se divertir também, porque a gente está aqui para isso", afirmou.

Para a apresentadora, o confinamento precisa equilibrar entretenimento e estratégia. "A gente quer ver beijo na boca, quer ver emoção, quer brigar por eles, mas a gente está muito a fim de ver a disputa acontecer. Não podemos esquecer que é uma novela da vida real, mas que é um grande jogo, que vale uma baita grana", completou.

Reality terá mais conteúdo ao vivo

Outra mudança importante está na programação. A Fazenda 18 terá transmissões ao vivo de domingo a quinta-feira. Sexta e sábado serão, até o momento, os dias reservados aos programas gravados. A ideia é aproximar a exibição dos acontecimentos da sede e fazer com que o público acompanhe os principais acontecimentos praticamente em tempo real.

"Os nossos programas gravados, até o momento, serão sexta e sábado. A gente deu uma crescida porque o programa ao vivo traz mais frescor do conteúdo. É justamente para tentar trazer sempre tudo muito atual, do que acabou de acontecer", explicou Fernando Viudez, diretor-geral do reality.

Sede passa por transformação

A casa de Itapecerica da Serra ganhou uma nova decoração para a temporada. A produção buscou inspiração na primeira edição do reality, exibida em 2009, com maior presença de madeira e tons terrosos.

O espaço onde ocorre a formação da Roça também foi ampliado. O Deck de Votação ficou três vezes maior e poderá receber, além das votações, partes de festas e dinâmicas especiais.

O Rancho do Fazendeiro terá uma função ainda mais estratégica na competição, enquanto um novo camarim foi construído próximo ao quarto principal para os participantes se arrumarem.

A edição ainda terá uma jacuzzi, que ficará disponível para o vencedor da Prova de Fogo, e promete dar mais destaque aos animais da propriedade.

Christina Rocha e Márcia Fu ganham novos papéis

A equipe que aparece nos conteúdos paralelos do reality também mudou. Christina Rocha assume a Cabine de Descompressão, exibida exclusivamente no RecordPlus e nas redes sociais, na qual o participante eliminado conversa logo depois de deixar a sede.

Ela também apresentará o Podcast React, às terças-feiras, com os principais acontecimentos da semana, e a Live do Eliminado, às sextas. "Para mim é uma coisa completamente nova e acho bom fazer algo diferente. Estou muito feliz, parece que estou começando uma nova vida. Gosto de desafios, porque é uma forma de renascer", afirmou Christina.

Márcia Fu também terá uma atração própria. A ex-participante de A Fazenda 15 receberá os eliminados em uma espécie de caverna localizada abaixo da sede. "O eliminado vai direto para minha caverna. Eles estão lascados comigo", brincou.

RecordPlus terá cobertura 24 horas

Quem acompanhar o reality pelo streaming terá acesso à rotina dos peões durante todo o dia. O RecordPlus contará com sete sinais exclusivos e uma área de mosaico, permitindo acompanhar diferentes câmeras simultaneamente.

As redes sociais do programa também terão conteúdos extras, incluindo spoilers de bastidores, provas e outros acontecimentos da sede.

Spoilers sobre os participantes

Os 22 nomes do elenco serão apresentados oficialmente durante a estreia. Antes disso, a produção já revelou algumas pistas sobre os participantes: