TELEVISÃO

A Fazenda 18: Famoso engole 6 ovos crus, choca peões e divide opiniões na web: 'Nojento'

Sérgio Hondjakoff surpreendeu os colegas de confinamento durante o café da manhã e explicou o motivo da dieta inusitada

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:54

Sérgio Hondjakoff virou o pé durante uma prova em ‘A Fazenda 18’ Crédito: Reprodução/Record

Sérgio Hondjakoff voltou a chamar atenção dos peões de A Fazenda 18. Durante o café da manhã do domingo (20), o ator comeu seis ovos crus de uma vez, deixando os colegas de confinamento impressionados com a quantidade.

O hábito, porém, não é exatamente uma novidade para quem acompanha a rotina do ex-Malhação no reality. Sérgio já havia recorrido aos ovos sem cozimento em outros momentos, mas a dose consumida desta vez acabou provocando ainda mais reações entre os participantes.

Sérgio Hondjakoff 1 de 5

Enquanto observavam a cena, alguns peões chegaram a alertar o ator sobre os riscos de consumir ovos crus. Sérgio, no entanto, não pareceu se incomodar com os comentários e seguiu com o café da manhã.

A justificativa veio logo depois. O ator explicou que precisava de energia para encarar um treino pesado e manter o ritmo durante o confinamento. A escolha, entretanto, acabou virando motivo de brincadeira entre os colegas.

Giovanna não perdeu a oportunidade de provocar o peão e comparou a dieta do ator à rotina de uma musa fitness. "Vai, Gracyanne!", brincou ela, fazendo referência à famosa dieta de Gracyanne Barbosa e arrancando risadas dos confinados.

Serginho comendo ovo cru no café da manhã pic.twitter.com/QGlz0SLsgj — Gordo Fofoqueiro (@gordofofoqueiro) September 20, 2026

Público reage à dieta de Sérgio

A cena também repercutiu nas redes sociais e dividiu os espectadores do reality da Record. Enquanto alguns internautas entraram na brincadeira e elogiaram o jeito espontâneo de Sérgio, outros ficaram incomodados com a quantidade de ovos crus ingerida pelo ator.

"Ele é demais hahahahahahaha. É meu favorito campeão!", comentou uma pessoa no Instagram. "Amando o jeitão dele. Todo mundo já sabe que ele já é vencedor, só ele que tá levando A Fazenda nas costas. Ele merece muito ganhar", escreveu outra.

Teve também quem não conseguisse assistir à cena sem demonstrar repulsa. "Enjoei só de olhar. Coisa estranha, nojento. A produção tem que alertar ele por conta do risco de salmonela", criticou um internauta.