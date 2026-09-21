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A Fazenda 18: Famoso engole 6 ovos crus, choca peões e divide opiniões na web: 'Nojento'

Sérgio Hondjakoff surpreendeu os colegas de confinamento durante o café da manhã e explicou o motivo da dieta inusitada

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:54

Sérgio Hondjakoff virou o pé durante uma prova em ‘A Fazenda 18’
Sérgio Hondjakoff virou o pé durante uma prova em ‘A Fazenda 18’ Crédito: Reprodução/Record

Sérgio Hondjakoff voltou a chamar atenção dos peões de A Fazenda 18. Durante o café da manhã do domingo (20), o ator comeu seis ovos crus de uma vez, deixando os colegas de confinamento impressionados com a quantidade.

O hábito, porém, não é exatamente uma novidade para quem acompanha a rotina do ex-Malhação no reality. Sérgio já havia recorrido aos ovos sem cozimento em outros momentos, mas a dose consumida desta vez acabou provocando ainda mais reações entre os participantes.

Sérgio Hondjakoff

Sérgio Hondjakoff por Reprodução
Sérgio Hondjakoff por Reprodução
Sérgio Hondjakoff por Reprodução
Sérgio Hondjakoff por Reprodução
Sérgio Hondjakoff por Reprodução
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Sérgio Hondjakoff por Reprodução

Enquanto observavam a cena, alguns peões chegaram a alertar o ator sobre os riscos de consumir ovos crus. Sérgio, no entanto, não pareceu se incomodar com os comentários e seguiu com o café da manhã.

A justificativa veio logo depois. O ator explicou que precisava de energia para encarar um treino pesado e manter o ritmo durante o confinamento. A escolha, entretanto, acabou virando motivo de brincadeira entre os colegas.

Giovanna não perdeu a oportunidade de provocar o peão e comparou a dieta do ator à rotina de uma musa fitness. "Vai, Gracyanne!", brincou ela, fazendo referência à famosa dieta de Gracyanne Barbosa e arrancando risadas dos confinados.

Público reage à dieta de Sérgio

A cena também repercutiu nas redes sociais e dividiu os espectadores do reality da Record. Enquanto alguns internautas entraram na brincadeira e elogiaram o jeito espontâneo de Sérgio, outros ficaram incomodados com a quantidade de ovos crus ingerida pelo ator.

"Ele é demais hahahahahahaha. É meu favorito campeão!", comentou uma pessoa no Instagram. "Amando o jeitão dele. Todo mundo já sabe que ele já é vencedor, só ele que tá levando A Fazenda nas costas. Ele merece muito ganhar", escreveu outra.

Teve também quem não conseguisse assistir à cena sem demonstrar repulsa. "Enjoei só de olhar. Coisa estranha, nojento. A produção tem que alertar ele por conta do risco de salmonela", criticou um internauta.

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality

A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A Fazenda 18 Sérgio Hondjakoff

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