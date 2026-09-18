‘A Fazenda 18’ fica fora do ar e Record explica pane que derrubou câmeras do reality

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Heider Sacramento
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 23:05
Quem tentou acompanhar ‘A Fazenda 18’ pelas câmeras da transmissão 24 horas nesta sexta-feira (18) se deparou com uma interrupção inesperada. O sinal do reality foi retirado do ar e deixou os telespectadores sem acesso à rotina dos peões na sede, em Itapecerica da Serra, São Paulo.
A Record explicou que o problema foi provocado por uma pane elétrica que atingiu a região onde fica a sede do programa. Segundo o comunicado da emissora, a falha afetou tanto a produção quanto o sinal disponibilizado ao público.
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A emissora, no entanto, ainda não informou um horário para a retomada da transmissão. “Em breve os sinais serão retomados”, afirmou o canal ao se pronunciar sobre o episódio.
A interrupção aconteceu em um momento de expectativa para os fãs do reality. Isso porque a primeira festa de ‘A Fazenda 18’ está prevista para esta sexta-feira, aumentando a cobrança pela volta das câmeras.
Nas redes sociais, internautas demonstraram irritação com a falta de uma previsão mais precisa para o retorno. “Esse em breve é quando? Hoje ainda? Hoje tem festa. Conserta isso aí gente, arrumem um gerador urgente”, reclamou uma telespectadora.
Até o momento, a Record informou apenas que trabalha para restabelecer os sinais do programa. Não houve confirmação de que a transmissão será normalizada a tempo de mostrar a festa aos assinantes do serviço 24 horas.