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A Fazenda 18: Franciele vence prova de agilidade e ganha imunidade

Peões tiveram que realizar uma prova que exigiu memória e velocidade

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 00:11

Franciele Almeida é a nova fazendeira
Franciele Almeida é a nova fazendeira Crédito: Reprodução | Instagram

A Fazenda mal começou e o clima tenso já paira no rancho onde acontece o reality rural. Embates, conflitos e acerto de contas já começaram e as expectativas só aumentam.

Na primeira prova do fazendeiro, os peões tiveram que realizar uma prova que exigiu memória e velocidade. Todos tiveram que colocar blocos coloridos em sequência, de acordo com a exibição do telão.

Os dez que fizeram a prova no menor tempo e colocaram os blocos na sequência correta foram para a segunda fase. Em seguida, os quatros que cumpriram a dinâmica de forma certa e ágil, como na primeira, foram para a final.

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality

A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD

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Antes da prova, Adriane Galisteu anunciou que os peões que não participaram da prova, precisavam indicar quem não participou da prova. Ana escolheu Alfredo, Giovan apontou Darlyn, Igor foi em Stefani, e René em Daniel. Já Murilo, Serginho, Jonatas e Gabriel não puderam ser retirados, pois já estavam imunizados.

Ao final, quem venceu a prova foi Franciele Grossi. O fazendeiro tem direito a imunidade, mandar alguém da casa para a roça e distribuir as tarefas da casa.

Tags:

A Fazenda 18

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