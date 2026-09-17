REALITY

A Fazenda 18: Franciele vence prova de agilidade e ganha imunidade

Peões tiveram que realizar uma prova que exigiu memória e velocidade

Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 00:11

Franciele Almeida é a nova fazendeira Crédito: Reprodução | Instagram

A Fazenda mal começou e o clima tenso já paira no rancho onde acontece o reality rural. Embates, conflitos e acerto de contas já começaram e as expectativas só aumentam.

Na primeira prova do fazendeiro, os peões tiveram que realizar uma prova que exigiu memória e velocidade. Todos tiveram que colocar blocos coloridos em sequência, de acordo com a exibição do telão.

Os dez que fizeram a prova no menor tempo e colocaram os blocos na sequência correta foram para a segunda fase. Em seguida, os quatros que cumpriram a dinâmica de forma certa e ágil, como na primeira, foram para a final.

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Antes da prova, Adriane Galisteu anunciou que os peões que não participaram da prova, precisavam indicar quem não participou da prova. Ana escolheu Alfredo, Giovan apontou Darlyn, Igor foi em Stefani, e René em Daniel. Já Murilo, Serginho, Jonatas e Gabriel não puderam ser retirados, pois já estavam imunizados.