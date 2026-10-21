‘A Fazenda 18’: Giovanna Gold pode ser denunciada por homofobia após fala contra Mayk Leão

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Heider Sacramento
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 22:08
A atriz Giovanna Gold, participante de A Fazenda 18, poderá ser denunciada ao Ministério Público de São Paulo após uma discussão com o influenciador Mayk Leão. A Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ de São Paulo anunciou que pretende formalizar a denúncia por declarações consideradas homofóbicas durante o reality show da Record.
O episódio aconteceu na terça-feira (20), após Mayk chamar Giovanna de “vovozinha”. Incomodada, a atriz acusou o colega de etarismo e os dois começaram a trocar provocações. Durante o bate-boca, ela fez uma referência ao próprio órgão genital e insinuou que o influenciador gostaria de ter um corpo feminino.
Mayk reagiu à fala e questionou a associação entre ser gay e desejar ter um órgão sexual feminino. A declaração também provocou a reação de outros participantes. O rapper Thaíde alertou a atriz sobre o teor do comentário.
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Adriane Galisteu adverte a atriz
A repercussão levou a apresentadora Adriane Galisteu a repreender Giovanna durante a transmissão ao vivo. Ela afirmou que referências ao corpo e à orientação sexual de um participante não devem ser usadas para constrangê-lo e lembrou que atitudes discriminatórias podem ter consequências dentro do programa, inclusive expulsão, dependendo da gravidade.
Associação pretende acionar o Ministério Público
Segundo informações divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, o presidente da entidade, Agripino Magalhães Júnior, afirmou que a associação pretende apresentar uma denúncia ao Ministério Público de São Paulo. Ele também mencionou a possibilidade de solicitar diligências policiais no local onde o programa é gravado, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.
No Brasil, o Supremo Tribunal Federal determinou, em 2019, que condutas homofóbicas e transfóbicas sejam enquadradas na legislação penal que trata do racismo, até que haja lei específica sobre o tema.
Até o momento, a informação divulgada é de que a entidade pretende formalizar a denúncia. Não havia confirmação de que o procedimento já tivesse sido protocolado ou de que Giovanna fosse alvo de uma investigação formal.