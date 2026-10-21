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‘A Fazenda 18’: Giovanna Gold pode ser denunciada por homofobia após fala contra Mayk Leão

Associação LGBTQIAPN+ de São Paulo anunciou que pretende levar o caso ao Ministério Público; atriz foi advertida por Adriane Galisteu durante programa ao vivo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 22:08

Giovanna Gold pode ser denunciada ao Ministério Público por homofobia
Giovanna Gold pode ser denunciada ao Ministério Público por homofobia Crédito: Reprodução

A atriz Giovanna Gold, participante de A Fazenda 18, poderá ser denunciada ao Ministério Público de São Paulo após uma discussão com o influenciador Mayk Leão. A Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ de São Paulo anunciou que pretende formalizar a denúncia por declarações consideradas homofóbicas durante o reality show da Record.

O episódio aconteceu na terça-feira (20), após Mayk chamar Giovanna de “vovozinha”. Incomodada, a atriz acusou o colega de etarismo e os dois começaram a trocar provocações. Durante o bate-boca, ela fez uma referência ao próprio órgão genital e insinuou que o influenciador gostaria de ter um corpo feminino.

Mayk reagiu à fala e questionou a associação entre ser gay e desejar ter um órgão sexual feminino. A declaração também provocou a reação de outros participantes. O rapper Thaíde alertou a atriz sobre o teor do comentário.

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality

A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD

Adriane Galisteu adverte a atriz

A repercussão levou a apresentadora Adriane Galisteu a repreender Giovanna durante a transmissão ao vivo. Ela afirmou que referências ao corpo e à orientação sexual de um participante não devem ser usadas para constrangê-lo e lembrou que atitudes discriminatórias podem ter consequências dentro do programa, inclusive expulsão, dependendo da gravidade.

Associação pretende acionar o Ministério Público

Segundo informações divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, o presidente da entidade, Agripino Magalhães Júnior, afirmou que a associação pretende apresentar uma denúncia ao Ministério Público de São Paulo. Ele também mencionou a possibilidade de solicitar diligências policiais no local onde o programa é gravado, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal determinou, em 2019, que condutas homofóbicas e transfóbicas sejam enquadradas na legislação penal que trata do racismo, até que haja lei específica sobre o tema.

Até o momento, a informação divulgada é de que a entidade pretende formalizar a denúncia. Não havia confirmação de que o procedimento já tivesse sido protocolado ou de que Giovanna fosse alvo de uma investigação formal.

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