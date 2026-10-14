REALITY SHOW

A Fazenda 18: Mônica é acusada de empurrar Ariella e web especula sobre expulsão

Confusão entre as participantes aconteceu nesta quarta-feira (14), durante uma troca de provocações na sede; até o momento, não há confirmação de que a modelo será expulsa

Heider Sacramento

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 22:11

Mônica foi acusada por Ariella de empurrá-la durante uma briga em A Fazenda 18 Crédito: Reprodução

Uma discussão entre Mônica e Ariella movimentou A Fazenda 18 nesta quarta-feira (14) e levantou especulações sobre uma possível expulsão da modelo. Durante o confronto, Ariella acusou a rival de tê-la empurrado com a perna, o que provocou comentários de espectadores sobre uma eventual quebra das regras do reality da Record.

A confusão começou enquanto Fran e Darlin também discutiam. No meio do desentendimento, Mônica e Ariella passaram a trocar acusações e ofensas. Ariella pediu que a colega se afastasse e afirmou que não estava chorando por causa dela, mas pela filha.

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“Para de me tocar, você já me empurrou com essa perna!”, reclamou Ariella durante a discussão.

Mônica continuou provocando a rival, com insultos e acusações de que ela estaria tentando criar conflitos para se colocar como vítima. A briga só perdeu força quando Ariella deixou a sede para cumprir a tarefa semanal de cuidar do lixo. Mesmo com a saída da peoa, Mônica continuou gritando provocações.

Mônica pode ser expulsa de A Fazenda 18?

A acusação de contato físico alimentou rumores nas redes sociais, mas não há confirmação de que Mônica tenha sido expulsa ou de que a produção tenha anunciado uma decisão sobre o episódio.