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A Fazenda 18: Mônica Fonseca é expulsa após confusão que deixa Mayk Leão ferido

Jornalista foi acusada de empurrar o influenciador durante uma discussão na festa; peão caiu sobre mesa com garrafas de vidro e precisou levar pontos nas mãos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 11:03

Mônica Fonseca é expulsa de A Fazenda 18 Crédito: Reprodução

A jornalista Mônica Fonseca foi expulsa de A Fazenda 18 após uma confusão durante a festa realizada na madrugada deste sábado (31). Ela foi acusada de empurrar o influenciador Mayk Leão, que perdeu o equilíbrio e caiu sobre uma mesa com garrafas de vidro. O acidente provocou ferimentos profundos nas mãos do participante, que precisou de atendimento médico e levou pontos.

O episódio começou com uma discussão entre Mayk e Fran. Durante o desentendimento, a peoa fez acusações contra a colega de confinamento e reclamou de comentários envolvendo sua mãe e sua comunidade.

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality

A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD

“Ridícula, debochada… debochou do câncer da minha mãe, da água da minha comunidade, você não é a f* dona”, disparou.

Em meio à discussão, Mônica entrou na frente de Mayk para tentar impedir sua passagem. “Chega, Mayk… Deu”, disse a jornalista.

Na sequência, durante o embate, Mônica atingiu o influenciador com a perna. Mayk perdeu o equilíbrio e caiu sobre a mesa de vidro, sofrendo cortes nas mãos.

Mayk acusa jornalista após acidente

Depois de receber atendimento médico, Mayk voltou a falar sobre o episódio e acusou Mônica de agressão. Revoltado, ele cobrou uma punição para a colega.

“Cadê aquela ridícula? Agressiva! Me empurra de novo, sua ridícula, dá coxada de novo! Devia ser expulsa, sua agressiva!”, gritou.

A produção do reality decidiu pela expulsão de Mônica após o ocorrido. A confusão aconteceu durante a festa que movimentou a madrugada na sede do programa.

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