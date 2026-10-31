A Fazenda 18: Mônica Fonseca é expulsa após confusão que deixa Mayk Leão ferido

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Heider Sacramento
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 11:03
A jornalista Mônica Fonseca foi expulsa de A Fazenda 18 após uma confusão durante a festa realizada na madrugada deste sábado (31). Ela foi acusada de empurrar o influenciador Mayk Leão, que perdeu o equilíbrio e caiu sobre uma mesa com garrafas de vidro. O acidente provocou ferimentos profundos nas mãos do participante, que precisou de atendimento médico e levou pontos.
O episódio começou com uma discussão entre Mayk e Fran. Durante o desentendimento, a peoa fez acusações contra a colega de confinamento e reclamou de comentários envolvendo sua mãe e sua comunidade.
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“Ridícula, debochada… debochou do câncer da minha mãe, da água da minha comunidade, você não é a f* dona”, disparou.
Em meio à discussão, Mônica entrou na frente de Mayk para tentar impedir sua passagem. “Chega, Mayk… Deu”, disse a jornalista.
Na sequência, durante o embate, Mônica atingiu o influenciador com a perna. Mayk perdeu o equilíbrio e caiu sobre a mesa de vidro, sofrendo cortes nas mãos.
Mayk acusa jornalista após acidente
Depois de receber atendimento médico, Mayk voltou a falar sobre o episódio e acusou Mônica de agressão. Revoltado, ele cobrou uma punição para a colega.
“Cadê aquela ridícula? Agressiva! Me empurra de novo, sua ridícula, dá coxada de novo! Devia ser expulsa, sua agressiva!”, gritou.
A produção do reality decidiu pela expulsão de Mônica após o ocorrido. A confusão aconteceu durante a festa que movimentou a madrugada na sede do programa.