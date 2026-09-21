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A Fazenda 18: Murilo tem ‘treta’ com Serginho Cabeção por andar de cueca e atitude divide opiniões

Peão apareceu na cozinha da sede aparecendo parte da região íntima e alguns não gostaram da atitude

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15:58

Momentou gerou tensção no reality
Momentou gerou tensção no reality Crédito: Reprodução | Twitter

O clima já tem esquentado em A Fazenda 18 e gerou repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira (21) após Murilo Dias e Serginho Cabeção protagonizarem um desentendimento na cozinha da sede.

O ex-participantes dos realitys “Soltos em Floripa” e “A Grande Conquista” fez piada ao ver Sérgio Hondjakoff circulando apenas de cueca e com parte do corpo à mostra. “Vai botar uma roupa, vai”, disparou para o colega, justificando que em pouco tempo as mulheres da casa iriam para a cozinha.

Serginho Cabeção em A Fazenda 18

Momento repercutiu nas redes sociais por Reprodução | Twitter
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Já Serginho levou a situação na brincadeira, continuou tomando café e respondeu: “o dia começou”. A atitude de Murilo dividiu opiniões entre os internautas nas redes sociais.

“Viver no coletivo precisa ter uns cuidados que ele não tem”, escreveu uma pessoa. “Não é preconceito, é respeito com quem está no ambiente”, apontou outra.

Já parte da torcida de Serginho saiu em defesa do peão, acusando os demais participantes de perseguição e exagero. "Tudo que o Serginho faz ele tá errado. Ser campeão não tá fácil", pontuou uma seguidora, enquanto outros reforçaram apoio à trajetória do participante no reality.

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A Fazenda 18

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