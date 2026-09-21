CLIMA ESQUENTOU

A Fazenda 18: Murilo tem ‘treta’ com Serginho Cabeção por andar de cueca e atitude divide opiniões

Peão apareceu na cozinha da sede aparecendo parte da região íntima e alguns não gostaram da atitude

Felipe Sena

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15:58

Momentou gerou tensção no reality Crédito: Reprodução | Twitter

O clima já tem esquentado em A Fazenda 18 e gerou repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira (21) após Murilo Dias e Serginho Cabeção protagonizarem um desentendimento na cozinha da sede.

O ex-participantes dos realitys “Soltos em Floripa” e “A Grande Conquista” fez piada ao ver Sérgio Hondjakoff circulando apenas de cueca e com parte do corpo à mostra. “Vai botar uma roupa, vai”, disparou para o colega, justificando que em pouco tempo as mulheres da casa iriam para a cozinha.

Serginho Cabeção em A Fazenda 18 1 de 6

Murilo viu Serginho Cabeção ? só de cueca e deu esporro nele pra colocar uma roupa,veja essa cena ! ?#AFazenda18 pic.twitter.com/NEtSogEmei — kancelladah (@kancellada) September 21, 2026

Já Serginho levou a situação na brincadeira, continuou tomando café e respondeu: “o dia começou”. A atitude de Murilo dividiu opiniões entre os internautas nas redes sociais.

“Viver no coletivo precisa ter uns cuidados que ele não tem”, escreveu uma pessoa. “Não é preconceito, é respeito com quem está no ambiente”, apontou outra.