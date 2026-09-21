A Fazenda 18: Murilo tem ‘treta’ com Serginho Cabeção por andar de cueca e atitude divide opiniões

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Felipe Sena
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15:58
O clima já tem esquentado em A Fazenda 18 e gerou repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira (21) após Murilo Dias e Serginho Cabeção protagonizarem um desentendimento na cozinha da sede.
O ex-participantes dos realitys “Soltos em Floripa” e “A Grande Conquista” fez piada ao ver Sérgio Hondjakoff circulando apenas de cueca e com parte do corpo à mostra. “Vai botar uma roupa, vai”, disparou para o colega, justificando que em pouco tempo as mulheres da casa iriam para a cozinha.
Serginho Cabeção em A Fazenda 18
Já Serginho levou a situação na brincadeira, continuou tomando café e respondeu: “o dia começou”. A atitude de Murilo dividiu opiniões entre os internautas nas redes sociais.
“Viver no coletivo precisa ter uns cuidados que ele não tem”, escreveu uma pessoa. “Não é preconceito, é respeito com quem está no ambiente”, apontou outra.
Já parte da torcida de Serginho saiu em defesa do peão, acusando os demais participantes de perseguição e exagero. "Tudo que o Serginho faz ele tá errado. Ser campeão não tá fácil", pontuou uma seguidora, enquanto outros reforçaram apoio à trajetória do participante no reality.