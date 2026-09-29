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‘A Fazenda 18’: Serginho Hondjakoff é acusado de racismo e assédio durante dinâmica

Ator também foi questionado por intolerância religiosa e recebeu dez apontamentos dos colegas, sendo obrigado a carregar peso até a formação da Roça

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 18:37

A acusação de racismo partiu de Rikardo Negro, que relembrou falas atribuídas ao ator
A acusação de racismo partiu de Rikardo Negro, que relembrou falas atribuídas ao ator Crédito: Reprodução/Record

O clima ficou tenso em “A Fazenda 18” durante a dinâmica de convivência exibida na segunda-feira (28). Sérgio Hondjakoff, conhecido pelo personagem Cabeção de Malhação, foi o participante mais citado pelos colegas e recebeu dez apontamentos por comportamentos que foram classificados por eles como racistas, preconceituosos, de intolerância religiosa e inadequados com mulheres.

A acusação de racismo partiu de Rikardo Negro, que relembrou falas atribuídas ao ator, entre elas “dança lá seu axé da Bahia” e “pangaré baiano”. Serginho respondeu que não teve intenção racista ou xenofóbica e afirmou que estava apenas brincando. Rikardo, porém, rebateu a justificativa e disse que considerava as falas racistas.

Serginho Hondjakoff

Serginho Hondjakoff por Reprodução
Serginho Hondjakoff por Reprodução
Serginho Hondjakoff por Reprodução
Serginho Hondjakoff por Reprodução
Serginho Hondjakoff por Reprodução
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Serginho Hondjakoff por Reprodução

Tina Calamba também confrontou o ator por uma situação relacionada à religião. Segundo ela, Serginho teria cantado um louvor com conteúdo que considerou intolerante em relação a religiões de matriz africana. Durante a conversa, o participante reconheceu o episódio.

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As mulheres da casa também fizeram relatos sobre atitudes que consideraram inadequadas. Ana Bruna Avila contou que se sentiu constrangida em situações envolvendo o ator e afirmou que chegou a se afastar dele. Durante a dinâmica, ela também relatou comportamentos que considerou invasivos. Serginho pediu desculpas às mulheres da casa e afirmou que reconhecia ter cometido equívocos.

Até aliados do ator demonstraram incômodo com algumas das situações. Darlin Ferrattry e Mayk Leão cobraram que ele se desculpasse, enquanto Daniel Erthal afirmou que não seria possível “passar a mão na cabeça” do colega.

Como foi o participante mais citado na dinâmica, Serginho recebeu um castigo de dez quilos. Ele terá que carregar os pesos até a formação da Roça desta terça-feira (29), podendo retirá-los apenas para dormir, tomar banho ou trocar de roupa. Caso descumpra a determinação, ficará impedido de participar da próxima festa.

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