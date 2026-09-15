‘A Fazenda 18’: Sérgio Hondjakoff torce o pé em prova e preocupa peões: 'Cadê o doutor?'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 19:00
Sérgio Hondjakoff assustou os peões de ‘A Fazenda 18’ nesta terça-feira (15) após virar o pé durante uma atividade na sede. O ator participava de um circuito para desbloquear a academia do reality quando sofreu o acidente e precisou ser amparado pelos colegas.
Assim que perceberam o machucado, algumas participantes correram para ajudar. Sérgio recebeu uma bolsa de gelo e manteve o pé elevado para tentar diminuir o inchaço.
‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality
Mesmo após os primeiros cuidados, o ator continuou reclamando de dor e chegou a pedir um anti-inflamatório. A situação deixou os demais confinados preocupados, principalmente porque o incômodo persistiu.
Foi então que os peões lembraram de Lucas Bissoli, participante que é médico. “Cadê o doutor?”, perguntou Eduarda Braum enquanto procurava pelo colega para que ele pudesse auxiliar Sérgio.
Apesar do susto, o ator permaneceu em repouso e agradeceu aos participantes pelo cuidado. O episódio aconteceu poucos dias após o início da nova temporada do reality da Record.