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‘A Fazenda 18’: Sérgio Hondjakoff torce o pé em prova e preocupa peões: 'Cadê o doutor?'

Ator precisou receber gelo e ficar em repouso após se machucar durante atividade na sede do reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 19:00

Sérgio Hondjakoff virou o pé durante uma prova em ‘A Fazenda 18’
Sérgio Hondjakoff virou o pé durante uma prova em ‘A Fazenda 18’ Crédito: Reprodução/Record

Sérgio Hondjakoff assustou os peões de ‘A Fazenda 18’ nesta terça-feira (15) após virar o pé durante uma atividade na sede. O ator participava de um circuito para desbloquear a academia do reality quando sofreu o acidente e precisou ser amparado pelos colegas.

Assim que perceberam o machucado, algumas participantes correram para ajudar. Sérgio recebeu uma bolsa de gelo e manteve o pé elevado para tentar diminuir o inchaço.

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality

A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD

Mesmo após os primeiros cuidados, o ator continuou reclamando de dor e chegou a pedir um anti-inflamatório. A situação deixou os demais confinados preocupados, principalmente porque o incômodo persistiu.

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Foi então que os peões lembraram de Lucas Bissoli, participante que é médico. “Cadê o doutor?”, perguntou Eduarda Braum enquanto procurava pelo colega para que ele pudesse auxiliar Sérgio.

Apesar do susto, o ator permaneceu em repouso e agradeceu aos participantes pelo cuidado. O episódio aconteceu poucos dias após o início da nova temporada do reality da Record.

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