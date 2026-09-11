REALITY SHOW

‘A Fazenda 18’: vaza lista oficial com 26 nomes do reality; veja quem está no elenco

Elenco reúne atores, cantores, influenciadores e ex-participantes de outros realities na nova temporada da Record

Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17:59

Adriane Galisteu apresenta A Fazenda Crédito: Divulgação/Record

A nova temporada de ‘A Fazenda’ já tem seu elenco definido. A lista oficial com 26 nomes ligados à 18ª edição do reality da Record vazou nesta sexta-feira (11) e reúne personalidades conhecidas da televisão, da música, das redes sociais e de outros programas de confinamento.

Entre os nomes que aparecem na relação estão Jonatas Faro, Sergio Hondjakoff, Thaíde, Lucas Bissoli, Tina Calamba, Franciele Grossi, Daniel Erthal, Giovanna Gold e Adryana Ribeiro. A temporada estreia na próxima segunda-feira (14), às 22h45, com apresentação de Adriane Galisteu.

O elenco também reúne figuras que já passaram por realities. Franciele Grossi e Lucas Bissoli, por exemplo, participaram do ‘BBB’, enquanto Tina Calamba também ganhou projeção no programa da Globo. Já Igor Freitas vem do ‘De Férias com o Ex’, e Murilo Dias acumula passagens por ‘Soltos em Floripa’, ‘Soltos em Salvador’ e ‘A Grande Conquista’.

Veja os 26 nomes do elenco que teve lista vazada 1 de 26

Entre os artistas, a lista inclui Thaíde, Adryana Ribeiro, Jottapê, Jonatas Faro, Daniel Erthal e Sergio Hondjakoff, conhecido nacionalmente pelo personagem Cabeção, de ‘Malhação’. Também estão nomes como Giovanna Gold, Renata del Bianco, Maíra Charken e Stephanie Gomes.

Além dos participantes, a temporada terá uma novidade. Quatro visitantes, sendo dois homens e duas mulheres, entrarão posteriormente no confinamento e participarão das provas e atividades da semana.

Depois dessa experiência, o público decidirá quem continuará na disputa. A dinâmica foi explicada pelo diretor Rodrigo Carelli durante a coletiva de imprensa da temporada.