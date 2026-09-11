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‘A Fazenda 18’: vaza lista oficial com 26 nomes do reality; veja quem está no elenco

Elenco reúne atores, cantores, influenciadores e ex-participantes de outros realities na nova temporada da Record

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17:59

Adriane Galisteu apresenta A Fazenda
Adriane Galisteu apresenta A Fazenda Crédito: Divulgação/Record

A nova temporada de ‘A Fazenda’ já tem seu elenco definido. A lista oficial com 26 nomes ligados à 18ª edição do reality da Record vazou nesta sexta-feira (11) e reúne personalidades conhecidas da televisão, da música, das redes sociais e de outros programas de confinamento.

Entre os nomes que aparecem na relação estão Jonatas Faro, Sergio Hondjakoff, Thaíde, Lucas Bissoli, Tina Calamba, Franciele Grossi, Daniel Erthal, Giovanna Gold e Adryana Ribeiro. A temporada estreia na próxima segunda-feira (14), às 22h45, com apresentação de Adriane Galisteu.

O elenco também reúne figuras que já passaram por realities. Franciele Grossi e Lucas Bissoli, por exemplo, participaram do ‘BBB’, enquanto Tina Calamba também ganhou projeção no programa da Globo. Já Igor Freitas vem do ‘De Férias com o Ex’, e Murilo Dias acumula passagens por ‘Soltos em Floripa’, ‘Soltos em Salvador’ e ‘A Grande Conquista’.

Veja os 26 nomes do elenco que teve lista vazada

Ana Bruna Ávila por Reprodução
Adryana Ribeiro por Reprodução
Alfredo Amaral por Reprodução
Ariela Carasso por Reprodução
Catherine Bascoy por Reprodução
Darlin Ferrattry por Reprodução
Daniel Erthal por Reprodução
Eduarda Braum por Reprodução
Franciele Grossi por Reprodução
Gabriel Torres por Reprodução
Giovanna Gold por Reprodução
Igor Freitas por Reprodução
Jonatas Faro por Reprodução
Jottapê por Reprodução
Lucas Bissoli por Reprodução
Maíra Charken por Reprodução
Mayk Leão por Reprodução
Mônica Fonseca por Reprodução
Murilo Dias por Reprodução
Renata del Bianco por Reprodução
Rene Murad por Reprodução
Rikardo Negro por Reprodução
Sergio Hondjakoff por Reprodução
Stephanie Gomes por Reprodução
Thaíde por Reprodução
Tina Calamba por Reprodução
1 de 26
Ana Bruna Ávila por Reprodução

Entre os artistas, a lista inclui Thaíde, Adryana Ribeiro, Jottapê, Jonatas Faro, Daniel Erthal e Sergio Hondjakoff, conhecido nacionalmente pelo personagem Cabeção, de ‘Malhação’. Também estão nomes como Giovanna Gold, Renata del Bianco, Maíra Charken e Stephanie Gomes.

Além dos participantes, a temporada terá uma novidade. Quatro visitantes, sendo dois homens e duas mulheres, entrarão posteriormente no confinamento e participarão das provas e atividades da semana.

Depois dessa experiência, o público decidirá quem continuará na disputa. A dinâmica foi explicada pelo diretor Rodrigo Carelli durante a coletiva de imprensa da temporada.

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Com uma mistura de rostos conhecidos da TV, ex-BBBs, influenciadores e nomes que já têm experiência em realities, ‘A Fazenda 18’ promete apostar em perfis variados para movimentar o confinamento. A estreia acontece na segunda-feira (14), às 22h45.

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