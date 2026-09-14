‘A Fazenda 18’: veja como funciona a dinâmica da nova temporada

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Heider Sacramento
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 22:45
Com a estreia de ‘A Fazenda 18’ marcada para esta segunda-feira (14), o público já pode entender como será a dinâmica da nova temporada. Além das tradicionais provas, formação de Roça e eliminação, a edição chega com uma novidade logo nos primeiros dias: quatro visitantes terão poder de decisão dentro do jogo.
Os convidados ficarão temporariamente na sede e poderão tomar decisões que terão impacto direto sobre os peões. Depois desse período, o público decidirá quais deles continuarão oficialmente na disputa.
Como será a semana em ‘A Fazenda 18’?
A dinâmica mantém algumas das provas que já fazem parte do reality. A Prova do Fazendeiro define quem assume o comando da casa e também fica responsável pelas tarefas relacionadas aos animais.
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Já a Prova de Fogo será disputada pelos peões sorteados, com exceção do Fazendeiro. Quem vencer recebe o Lampião do Poder, que traz dois pergaminhos com poderes capazes de modificar a formação da Roça.
A berlinda costuma reunir quatro participantes: o indicado pelo Fazendeiro, o mais votado pelos peões, um integrante da Baia e o escolhido pelo Resta Um.
Um dos roceiros fica impedido de disputar a Prova do Fazendeiro, enquanto os outros três tentam escapar da eliminação.
Quando acontece a eliminação?
A eliminação será realizada às quintas-feiras, por meio da votação do público no site do R7. Depois da saída de um participante, os peões se reúnem para a tradicional festa de sexta-feira.
A temporada será comandada por Adriane Galisteu e também terá novidades nos conteúdos digitais. Christina Rocha estará à frente da Cabine de Descompressão, da Live do Eliminado e do Podcast React.
A estreia acontece às 22h45, na Record.