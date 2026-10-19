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A Fazenda 2026: Jônatas Faro vence Prova de Fogo, escolhe Murilo para a Baia e público define poder da Roça

Ator apagou 33 lampiões na disputa, superou os adversários e ficou com o Lampião do Poder; quinta berlinda será formada nesta terça-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 21:06

Jônatas Faro venceu a Prova de Fogo de A Fazenda 18 com 33 lampiões apagados e escolheu Murilo Dias para completar a Baia
Jônatas Faro venceu a Prova de Fogo de A Fazenda 18 com 33 lampiões apagados e escolheu Murilo Dias para completar a Baia Crédito: Reprodução

Jônatas Faro venceu a Prova de Fogo de A Fazenda 2026, realizada no domingo (18), e garantiu o Lampião do Poder da semana. Com o melhor desempenho da disputa, o ator também ficou responsável por escolher o quarto peão que ocuparia a Baia e indicou Murilo Dias.

A competição contou com quatro participantes sorteados na sede: Jônatas, Thaíde, Ana Bruna e Darlin Ferrattry. O desafio exigiu agilidade e equilíbrio, já que os peões precisavam apertar botões em paredes enquanto permaneciam suspensos por uma corda em movimento. Cada participante teve dois minutos para apagar o maior número possível de lampiões.

Jônatas levou a melhor ao apagar 33 lampiões. Ana Bruna ficou em segundo lugar, com 12, seguida por Thaíde, com oito, e Darlin Ferrattry, que conseguiu apagar dois. Com isso, as três competidoras derrotadas foram encaminhadas à Baia.

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality

A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD

Além das vagas destinadas aos três perdedores, a dinâmica previa uma quarta indicação. Como Thaíde, Ana Bruna e Darlin não conseguiram chegar a um acordo sobre quem deveria ocupar o último lugar, a decisão ficou nas mãos do vencedor da prova.

Jônatas escolheu Murilo Dias, que não participou da disputa. Os quatro peões terão de cumprir as regras da Baia até a próxima mudança na dinâmica do reality rural.

A votação realizada no portal R7 também definiu o poder da Chama Vermelha que será usado na formação da próxima berlinda. A opção escolhida pelo público permite fazer a puxada da Baia, interferindo na dinâmica da Roça.

A formação da quinta Roça de A Fazenda 18 está marcada para terça-feira (20). O poder será utilizado pelo vencedor da Prova de Fogo, que terá a missão de decidir como aplicar a vantagem durante a votação.

O reality rural é exibido diariamente pela Record, e as câmeras ao vivo também podem ser acompanhadas pelo RecordPlus, serviço de streaming da emissora.

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