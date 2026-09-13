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A Fazenda: soco, tapa e beijo sem consentimento; relembre as expulsões mais polêmicas do reality

De agressões físicas a suspeitas de violência sexual, Record já retirou participantes do confinamento por diferentes motivos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 11:25

Adriane Galisteu é apresentadora de A Fazenda
Adriane Galisteu é apresentadora de A Fazenda Crédito: Divulgação | Record

Com a estreia de “A Fazenda 18” se aproximando, o histórico do reality da Record volta a chamar atenção. Ao longo das edições, o programa acumulou momentos de tensão que terminaram com participantes expulsos, principalmente em episódios envolvendo agressões físicas e quebra de regras.

Um dos casos mais recentes aconteceu em “A Fazenda 17”, em 2025. Creo Kellab foi retirado do programa após dar um soco em Fabiano Moraes durante uma formação de roça. Na mesma temporada, Martina Sanzi deixou o reality depois de uma briga generalizada em uma festa, enquanto Gaby Spanic foi expulsa após dar um tapa no rosto de Tamires Assis.

Em 2023, foi a vez de Rachel Sheherazade deixar o confinamento. A jornalista se envolveu em uma discussão com Jenny Miranda durante uma confusão relacionada às tarefas com as ovelhas. O episódio ainda provocou uma punição coletiva: os peões ficaram 48 horas sem gás.

Veja os 26 nomes do elenco que teve lista vazada

Ana Bruna Ávila por Reprodução
Adryana Ribeiro por Reprodução
Alfredo Amaral por Reprodução
Ariela Carasso por Reprodução
Catherine Bascoy por Reprodução
Darlin Ferrattry por Reprodução
Daniel Erthal por Reprodução
Eduarda Braum por Reprodução
Franciele Grossi por Reprodução
Gabriel Torres por Reprodução
Giovanna Gold por Reprodução
Igor Freitas por Reprodução
Jonatas Faro por Reprodução
Jottapê por Reprodução
Lucas Bissoli por Reprodução
Maíra Charken por Reprodução
Mayk Leão por Reprodução
Mônica Fonseca por Reprodução
Murilo Dias por Reprodução
Renata del Bianco por Reprodução
Rene Murad por Reprodução
Rikardo Negro por Reprodução
Sergio Hondjakoff por Reprodução
Stephanie Gomes por Reprodução
Thaíde por Reprodução
Tina Calamba por Reprodução
1 de 26
Ana Bruna Ávila por Reprodução

A edição de 2022 também terminou com duas expulsões. Tiago Ramos e Shayan Haghbin protagonizaram uma briga que evoluiu para agressões físicas, com empurrões, cotoveladas e até ameaça com uma garrafa. A produção decidiu retirar os dois para preservar a integridade dos participantes.

Casos que marcaram o reality

Em 2021, Nego do Borel foi expulso após uma noite de festa envolvendo Dayane Mello. O cantor passou a ser investigado pela Polícia Civil por suspeita de violência sexual contra a modelo, e a produção decidiu retirá-lo do programa.

Dois anos antes, Phellipe Haagensen foi expulso após beijar Hariany sem consentimento durante uma discussão. O episódio entrou para a história do reality como uma das primeiras expulsões motivadas por esse tipo de comportamento.

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Já em 2018, Catia Paganote e Nadja Pessoa foram eliminadas da competição após confrontos físicos com outras participantes.

Outro caso emblemático aconteceu ainda na quarta edição, em 2011. Duda Yankovich foi expulsa depois de dar um tapa em Thiago Gagliasso durante uma discussão.

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