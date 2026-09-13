REALITY SHOW

A Fazenda: soco, tapa e beijo sem consentimento; relembre as expulsões mais polêmicas do reality

De agressões físicas a suspeitas de violência sexual, Record já retirou participantes do confinamento por diferentes motivos

Heider Sacramento

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 11:25

Adriane Galisteu é apresentadora de A Fazenda Crédito: Divulgação | Record

Com a estreia de “A Fazenda 18” se aproximando, o histórico do reality da Record volta a chamar atenção. Ao longo das edições, o programa acumulou momentos de tensão que terminaram com participantes expulsos, principalmente em episódios envolvendo agressões físicas e quebra de regras.

Um dos casos mais recentes aconteceu em “A Fazenda 17”, em 2025. Creo Kellab foi retirado do programa após dar um soco em Fabiano Moraes durante uma formação de roça. Na mesma temporada, Martina Sanzi deixou o reality depois de uma briga generalizada em uma festa, enquanto Gaby Spanic foi expulsa após dar um tapa no rosto de Tamires Assis.

Em 2023, foi a vez de Rachel Sheherazade deixar o confinamento. A jornalista se envolveu em uma discussão com Jenny Miranda durante uma confusão relacionada às tarefas com as ovelhas. O episódio ainda provocou uma punição coletiva: os peões ficaram 48 horas sem gás.

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A edição de 2022 também terminou com duas expulsões. Tiago Ramos e Shayan Haghbin protagonizaram uma briga que evoluiu para agressões físicas, com empurrões, cotoveladas e até ameaça com uma garrafa. A produção decidiu retirar os dois para preservar a integridade dos participantes.

Casos que marcaram o reality

Em 2021, Nego do Borel foi expulso após uma noite de festa envolvendo Dayane Mello. O cantor passou a ser investigado pela Polícia Civil por suspeita de violência sexual contra a modelo, e a produção decidiu retirá-lo do programa.

Dois anos antes, Phellipe Haagensen foi expulso após beijar Hariany sem consentimento durante uma discussão. O episódio entrou para a história do reality como uma das primeiras expulsões motivadas por esse tipo de comportamento.

Já em 2018, Catia Paganote e Nadja Pessoa foram eliminadas da competição após confrontos físicos com outras participantes.