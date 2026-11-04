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A fila andou? Anitta e Mestre Fafá surgem grudados e fazem tatuagens iguais; veja

Símbolo tatuado faz referência à valorização da ancestralidade e da memória africana

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 08:30

Anitta e Mestre Fafá fazem a mesma tatuagem em meio a rumores de romance
Anitta e Mestre Fafá fazem a mesma tatuagem em meio a rumores de romance Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta e Mestre Fafá deram mais um motivo para as conversas sobre a vida amorosa da cantora esquentarem. Na noite desta terça-feira (3), durante o ensaio da Acadêmicos do Grande Rio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a artista e o chefe da bateria decidiram tatuar o mesmo desenho: o pássaro Sankofa, símbolo que que faz parte da identidade visual do tema da escola para o próximo Carnaval.

Anitta e Mestre Fafá fazem a mesma tatuagem em meio a rumores de romance

Anitta e Mestre Fafá fazem a mesma tatuagem em meio a rumores de romance por Reprodução/Instagram
Anitta e Mestre Fafá fazem a mesma tatuagem em meio a rumores de romance por Reprodução/Instagram
Anitta e Mestre Fafá fazem a mesma tatuagem em meio a rumores de romance por Reprodução/Instagram
Anitta e Mestre Fafá fazem a mesma tatuagem em meio a rumores de romance por Reprodução/Instagram
Anitta e Mestre Fafá por Reprodução/Instagram
Anitta e Mestre Fafá fazem a mesma tatuagem em meio a rumores de romance por Reprodução/Instagram
Anitta e Mestre Fafá fazem a mesma tatuagem em meio a rumores de romance por Reprodução/Instagram
Anitta e Mestre Fafá por Reprodução/Instagram
Anitta e Mestre Fafá por Reprodução/Instagram
Anitta e Mestre Fafá por Reprodução/Instagram
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Anitta e Mestre Fafá fazem a mesma tatuagem em meio a rumores de romance por Reprodução/Instagram

A rainha de bateria contou que o desenho carrega um significado tradicional para a comunidade do samba. "Representa os pés no presente, o peito aberto para o futuro e o olhar reverenciando o passado", explicou a cantora pelas redes sociais.  

A sintonia entre a cantora e Fabrício Machado Lima vem chamando a atenção do público nas últimas semanas. No último sábado (31), ele acompanhou a apresentação da artista diretamente dos bastidores do festival Rock the Mountain, em Itaipava, região serrana do Rio. O músico publicou vídeos da lateral do palco assistindo ao show, movimentando as redes sociais. 

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A convivência entre os dois começou com a preparação da cantora para o posto de rainha da agremiação de Caxias. Desde os primeiros encontros técnicos, o entrosamento aumentou, e os dois chegaram a circular de mãos dadas durante um dos treinos recentes no barracão da escola.

Mestre Fafá

Mestre Fafá é o mestre de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Mestre Fafá é o mestre de bateria da Grande Rio por Rafael Arantes/Grande Rio
Mestre Fafá é o mestre de bateria da Grande Rio por Rafael Arantes/Grande Rio
Mestre Fafá é o mestre de bateria da Grande Rio por Rafael Arantes/Grande Rio
Mestre Fafá por Reprodução/Instagram @riocarnaval
Mestre Fafá por Rafael Arantes/Divulgação
Mestre Fafá por Rafael Arantes/Divulgação
Mestre Fafá por Rafael Arantes/Divulgação
Mestre Fafá é o mestre de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Mestre Fafá é o mestre de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Mestre Fafá é o mestre de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
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Mestre Fafá é o mestre de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram

A aproximação com o ritmista ocorre logo após o afastamento de Danilo Mesquita. O ator baiano participou da cerimônia oficial em que a cantora recebeu a faixa da escola, no dia 20 de setembro, mas o casal não apareceu mais em público desde essa data.

A rotina de trabalho e viagens ajudou a esfriar o relacionamento entre os dois. Danilo permaneceu em rotina intensa de gravações entre a Bahia e o Rio de Janeiro para o elenco de 'Lá na minha terra', próxima trama das seis da TV Globo. A cantora passou semanas fora do país em viagem pelo Egito e, nos últimos dias, esteve desacompanhada no casamento de Juliette, em Recife.

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