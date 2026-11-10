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A fila andou? Zé Felipe entrega que Virginia Fonseca trocou Vini Jr. por piloto de corrida

Cantor tirou sarro da ex-mulher após ela curtir a Fórmula 1 em São Paulo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 07:36

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Zé Felipe resolveu jogar conversa fora nas redes sociais na tarde de segunda-feira (9) e acabou entregando que a fila de Virginia Fonseca já está andando. Durante uma visita aos três filhos, Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 4, e José Leonardo, de 2, o sertanejo gravou stories no Instagram tirando sarro da vida amorosa da ex-esposa e deu a entender que ela está ficando com um piloto de corrida.

Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha 1 de 12

O assunto começou quando a influenciadora reclamou das brincadeiras dele na frente do celular. "Você acabou com a minha reputação, sabia?", disse Virginia na gravação. O filho de Leonardo não perdoou e mandou na lata: "Você foi de cantor para jogador de futebol, e agora tá mexendo com piloto!".

Ela tentou cortar na hora. "Você é louco? Ó, pode parar!", pediu, rindo. O sertanejo ainda tentou completar: "Piloto, se for mexer, mexe com...", mas o vídeo parou bem nessa hora.

A cutucada tem motivo: Virginia passou o fim de semana no autódromo de Interlagos acompanhando de perto o GP de São Paulo de Fórmula 1. A empresária pousou de helicóptero no local e, depois da corrida, ainda marcou presença no after comandado pelo apresentador João Silva.

Virginia, Zé Felipe e filhos 1 de 15

A piada do cantor sobre o "jogador" foi uma referência clara a Vini Jr. Virginia e o atacante começaram a namorar em outubro de 2025 e terminaram em outubro de 2026, término confirmado pela própria equipe da influenciadora.