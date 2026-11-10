Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A fila andou? Zé Felipe entrega que Virginia Fonseca trocou Vini Jr. por piloto de corrida

Cantor tirou sarro da ex-mulher após ela curtir a Fórmula 1 em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 07:36

Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Zé Felipe resolveu jogar conversa fora nas redes sociais na tarde de segunda-feira (9) e acabou entregando que a fila de Virginia Fonseca já está andando. Durante uma visita aos três filhos, Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 4, e José Leonardo, de 2, o sertanejo gravou stories no Instagram tirando sarro da vida amorosa da ex-esposa e deu a entender que ela está ficando com um piloto de corrida.

Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha

Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton, Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Look de Virginia Fonseca no GP da Espanha gera polêmica entre fãs de Fórmula 1 por Reprodução/Instagram
1 de 12
Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram

O assunto começou quando a influenciadora reclamou das brincadeiras dele na frente do celular. "Você acabou com a minha reputação, sabia?", disse Virginia na gravação. O filho de Leonardo não perdoou e mandou na lata: "Você foi de cantor para jogador de futebol, e agora tá mexendo com piloto!".

Ela tentou cortar na hora. "Você é louco? Ó, pode parar!", pediu, rindo. O sertanejo ainda tentou completar: "Piloto, se for mexer, mexe com...", mas o vídeo parou bem nessa hora.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Virginia e Leo Dias fecham acordo após processo por danos morais; valor impressiona

WePink, de Virginia Fonseca, é condenada a pagar R$ 8 mil após cliente sofrer queimadura na córnea

Zé Felipe e Virginia vão voltar? Irmão do cantor explica por que família não torce pela reconciliação

Magoada? Virginia vai à AACD para fazer doação ao Teleton e impede que SBT registre o momento

Vini Jr. aparece com visual diferente após término com Virginia e chama a atenção dos fãs

A cutucada tem motivo: Virginia passou o fim de semana no autódromo de Interlagos acompanhando de perto o GP de São Paulo de Fórmula 1. A empresária pousou de helicóptero no local e, depois da corrida, ainda marcou presença no after comandado pelo apresentador João Silva.

Virginia, Zé Felipe e filhos

Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virgnia, Zé Felipe e filhos por Reprodução
Virginia e Zé Felipe com os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe juntos na festa do filho por Reprodução/Instagram
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
1 de 15
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução

A piada do cantor sobre o "jogador" foi uma referência clara a Vini Jr. Virginia e o atacante começaram a namorar em outubro de 2025 e terminaram em outubro de 2026, término confirmado pela própria equipe da influenciadora.

Zé Felipe e Virginia se separaram em maio de 2025, depois de quatro anos casados. Os dois continuam bem amigos, viajam juntos com os filhos e dividem a rotina nas redes sociais, mas garantem que não pensam em reatar.

Leia mais

Imagem - Janja prepara vestido exclusivo de marca brasileira para a posse de Lula em Brasília

Janja prepara vestido exclusivo de marca brasileira para a posse de Lula em Brasília

Imagem - Repórter se emociona ao revelar que pai de 70 anos fez o Enem após vencer o câncer

Repórter se emociona ao revelar que pai de 70 anos fez o Enem após vencer o câncer

Imagem - Carne de panela que desmancha na boca: passo a passo com caldo grosso sem usar farinha

Carne de panela que desmancha na boca: passo a passo com caldo grosso sem usar farinha

Tags:

zé Felipe Virginia Virginia Fonseca Vini jr Piloto Virginia Fonseca E Vini jr.

Mais recentes

Imagem - Quem é Wesley Oliveira, influenciador investigado por filmar FHC e apartamento em SP

Quem é Wesley Oliveira, influenciador investigado por filmar FHC e apartamento em SP
Imagem - Influenciadora Vivi Motta morre aos 23 anos no Rio de Janeiro

Influenciadora Vivi Motta morre aos 23 anos no Rio de Janeiro
Imagem - Primo do ex de Marina Ruy Barbosa é proibido de falar sobre anel milionário sob risco de multa; entenda

Primo do ex de Marina Ruy Barbosa é proibido de falar sobre anel milionário sob risco de multa; entenda