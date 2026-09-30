GEOLOGIA

A força escondida no centro da Terra: disputa gravitacional está em 'cabo de guerra invisível' e está alterando a rotação do planeta

Disputa entre o núcleo interno e o manto consegue acelerar ou desacelerar a rotação terrestre ao longo de décadas



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 20:55

Movimento entre as diferentes camadas internas da Terra pode provocar pequenas alterações na duração dos dias Crédito: A. Shteiwi / Wikimedia Commons

Um dia possui 24 horas, certo? Na verdade não, é um pouco mais complexo. A velocidade de rotação da Terra não é constante, e um novo estudo conseguiu explicar por que alguns dias podem ficar maiores ou menores ao longo das décadas.

Publicado na revista científica Nature, o trabalho aponta que uma espécie de “cabo de guerra invisível” no interior da Terra influencia o movimento do planeta. A principal força identificada pelos pesquisadores surge da interação gravitacional entre o núcleo interno sólido e o manto rochoso.

Campo magnético da Terra 1 de 10

Cabo de guerra

No centro da Terra existe um núcleo interno sólido rico em ferro, envolvido por um núcleo externo líquido. Mais acima fica o manto, uma camada rochosa de aproximadamente 3 mil quilômetros de espessura que se estende até a crosta terrestre.

Essas estruturas não giram necessariamente na mesma velocidade. O núcleo interno consegue se movimentar em relação às demais camadas, enquanto correntes no núcleo externo também podem se mover independentes. Como resultado, quando uma parte do planeta desacelera, outra pode acelerar por inércia.

Os pesquisadores quantificaram o papel predominante que a gravidade desempenha nessa troca. Regiões mais densas do núcleo interno tendem a ser atraídas em direção a regiões de maior densidade no manto, produzindo uma força conhecida como torque gravitacional.

Ao mesmo tempo, outras forças atuam na direção contrária. Interações eletromagnéticas associadas ao campo magnético e o atrito na fronteira entre o núcleo e o manto oferecem resistência a esse movimento.

Milissegundos importam

O resultado desse equilíbrio aparece na superfície como uma alteração minúscula na duração do dia. Em escalas de várias décadas, essas mudanças ficam na ordem de milissegundos, portanto são impossíveis de perceber na rotina de uma pessoa.

Mesmo assim, instrumentos modernos conseguem identificá-las ao acompanhar com enorme precisão a posição da Terra em relação a objetos distantes no espaço Crédito: Noodle Snacks / Wikimedia Commons

Os dados mostram oscilações na velocidade de rotação que há décadas intrigavam geofísicos. O modelo desenvolvido por Zhang e Dumberry no artigo indica uma oscilação ampla de aproximadamente 70 anos na rotação relativa do núcleo interno.

Segundo o estudo, o torque gravitacional associado a esse movimento explica grande parte das variações da duração do dia observadas em períodos de várias décadas.

Janela para o núcleo

A descoberta não serve apenas para explicar por que os dias não possuem exatamente a mesma duração. Como ninguém consegue observar diretamente regiões localizadas a milhares de quilômetros de profundidade, a rotação terrestre funciona como uma espécie de janela indireta para o interior do planeta.

Os cálculos ainda sugerem que o núcleo interno pode sofrer deformações viscosas em uma escala de aproximadamente dez anos, enquanto a região mais profunda do manto pode conter materiais com propriedades específicas de viscosidade e condutividade elétrica.