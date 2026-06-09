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A fortuna que Cristiano Ronaldo teria de pagar a Georgina Rodríguez em caso de separação impressiona; saiba valores

Imprensa internacional repercutiu detalhes de um suposto acordo firmado pelo casal

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de junho de 2026 às 11:24

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Instagram

Mesmo após quase uma década juntos e um relacionamento que aparenta seguir firme, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez continuam despertando a curiosidade do público. Desta vez, o assunto ganhou destaque por causa de um suposto acordo financeiro que entraria em vigor caso o casal decida seguir caminhos separados no futuro.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Time of India, com base em uma publicação da revista portuguesa TV Guia, Georgina teria direito a uma pensão mensal vitalícia superior a US$ 114 mil em caso de separação. Na cotação atual, o valor equivale a cerca de R$ 592 mil por mês.

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos 1 de 10

De acordo com a reportagem, o acordo teria sido estabelecido após o nascimento de Alana Martina, primeira filha biológica do casal, e teria como objetivo garantir a estabilidade financeira de Georgina e das crianças, além de proteger parte do patrimônio do jogador.

As informações publicadas pela imprensa internacional também apontam que o entendimento incluiria a posse de uma luxuosa mansão localizada em La Finca, uma das regiões mais exclusivas de Madri. O imóvel é apontado como um dos investimentos imobiliários mais valiosos do astro português.

CR7 pediu Georgina em casamento 1 de 9

Nem Cristiano Ronaldo nem Georgina Rodríguez comentaram publicamente as informações divulgadas. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a existência ou os detalhes do suposto acordo.

Enquanto os rumores repercutem, o craque segue focado na reta final da preparação para mais um grande desafio com a seleção portuguesa. Aos 41 anos, Cristiano está prestes a disputar sua sexta Copa do Mundo, marca histórica que reforça sua longevidade no futebol profissional.

Com uma fortuna estimada em cerca de US$ 1,4 bilhão, o equivalente a aproximadamente R$ 7,5 bilhões, Cristiano Ronaldo é apontado por publicações internacionais como o primeiro jogador de futebol a atingir o status de bilionário. Além da carreira nos gramados, o patrimônio do atleta inclui investimentos em imóveis, negócios e contratos publicitários ao redor do mundo.