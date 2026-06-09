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A fortuna que Cristiano Ronaldo teria de pagar a Georgina Rodríguez em caso de separação impressiona; saiba valores

Imprensa internacional repercutiu detalhes de um suposto acordo firmado pelo casal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de junho de 2026 às 11:24

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo
Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Instagram

Mesmo após quase uma década juntos e um relacionamento que aparenta seguir firme, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez continuam despertando a curiosidade do público. Desta vez, o assunto ganhou destaque por causa de um suposto acordo financeiro que entraria em vigor caso o casal decida seguir caminhos separados no futuro.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Time of India, com base em uma publicação da revista portuguesa TV Guia, Georgina teria direito a uma pensão mensal vitalícia superior a US$ 114 mil em caso de separação. Na cotação atual, o valor equivale a cerca de R$ 592 mil por mês.

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos por Reprodução/Instagram
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos por Reprodução/Instagram
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos por Reprodução/Instagram
Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos por Reprodução/Instagram
Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo abre o coração no aniversário da caçula e comove a web por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo e o filho mais velho, Cristiano Ronaldo Jr. por Reprodução/Instagram
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Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos por Reprodução/Instagram

De acordo com a reportagem, o acordo teria sido estabelecido após o nascimento de Alana Martina, primeira filha biológica do casal, e teria como objetivo garantir a estabilidade financeira de Georgina e das crianças, além de proteger parte do patrimônio do jogador.

As informações publicadas pela imprensa internacional também apontam que o entendimento incluiria a posse de uma luxuosa mansão localizada em La Finca, uma das regiões mais exclusivas de Madri. O imóvel é apontado como um dos investimentos imobiliários mais valiosos do astro português.

CR7 pediu Georgina em casamento

O anel milionário por Reprodução
Cristiano Rodrigues pediu Georgina Rodríguez em casamento por Reprodução
Cristiano Rodrigues pediu Georgina Rodríguez em casamento por Reprodução
Cristiano Rodrigues pediu Georgina Rodríguez em casamento por Reprodução
Cristiano Rodrigues pediu Georgina Rodríguez em casamento por Reprodução
Cristiano Rodrigues, Georgina e os filhos por Reprodução
Cristiano Rodrigues, Georgina e os filhos por Reprodução
Cristiano Rodrigues, Georgina e os filhos por Reprodução
Cristiano Rodrigues, Georgina e os filhos por Reprodução
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O anel milionário por Reprodução

Nem Cristiano Ronaldo nem Georgina Rodríguez comentaram publicamente as informações divulgadas. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a existência ou os detalhes do suposto acordo.

Enquanto os rumores repercutem, o craque segue focado na reta final da preparação para mais um grande desafio com a seleção portuguesa. Aos 41 anos, Cristiano está prestes a disputar sua sexta Copa do Mundo, marca histórica que reforça sua longevidade no futebol profissional.

Com uma fortuna estimada em cerca de US$ 1,4 bilhão, o equivalente a aproximadamente R$ 7,5 bilhões, Cristiano Ronaldo é apontado por publicações internacionais como o primeiro jogador de futebol a atingir o status de bilionário. Além da carreira nos gramados, o patrimônio do atleta inclui investimentos em imóveis, negócios e contratos publicitários ao redor do mundo.

CR7 e Georgina Rodríguez começaram o relacionamento em 2016 e ficaram noivos em agosto de 2025. Ao todo, o astro possui cinco filhos: Cristiano Ronaldo Jr. (16 anos), os gêmeos Eva e Mateo (9 anos), Alana Martina (8 anos) e Bella Esmeralda (4 anos). Georgina é a mãe biológica das duas caçulas.

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Tags:

Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez

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