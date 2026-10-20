A fruta africana que parece de outro planeta: tem chifres por fora e 'geleia verde' suculenta com sabor cítrico por dentro

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 21:21
Uma casca laranja repleta de grandes espinhos esconde uma polpa verde, translúcida e gelatinosa. A aparência incomum transformou o kiwano em uma das frutas mais reconhecíveis entre as espécies consideradas exóticas fora do continente africano.
Também conhecido como melão-de-chifre, pepino-africano e jelly melon, o kiwano é nativo de áreas da África central e austral e se adapta especialmente bem a ambientes quentes e relativamente secos.
Frutas exóticas pelo mundo
O nome científico da espécie é Cucumis metuliferus. Apesar do visual que lembra uma fruta inventada para a ficção científica, ela pertence à família Cucurbitaceae, a mesma que reúne pepinos, melões, melancias e abóboras.
O visual do kiwano muda conforme o amadurecimento. Enquanto jovem, o fruto apresenta uma casca verde, que gradualmente ganha tons amarelados até chegar ao laranja intenso quando está maduro.
Os grandes “chifres” permanecem na superfície durante todo o processo. Ao cortar a fruta ao meio, a diferença fica ainda mais evidente: por trás da casca rígida aparecem centenas de sementes cercadas por bolsas de polpa verde.
A textura costuma ser comparada a uma geleia. Já o sabor varia, mas, quando maduro, é frequentemente descrito como suave, refrescante e parecido com pepino e notas de limão.
Isso faz com que a fruta seja consumida principalmente fresca. Uma das maneiras mais simples é cortá-la pela metade e retirar a polpa com uma colher, incluindo as sementes.
O kiwano tem origem africana e ocorre naturalmente em regiões no centro e sul do continente. A planta cresce como uma trepadeira, produzindo seus frutos ovais anualmente.
Ao longo do século 20, a espécie chegou a outros continentes. Registros do Duke Gardens apontam que ela foi introduzida na Austrália e na Nova Zelândia na década de 1930, tanto como planta ornamental quanto como alimento.
A aparência ajudou a ampliar sua popularidade em mercados de frutas exóticas. Além da África e da Oceania, atualmente o fruto pode ser encontrado em cultivos e pontos de venda da Europa, Ásia e América do Norte.
Estudos sobre a composição da espécie indicaram que ela é rica em fibras, vitamina C e minerais, além de diferentes compostos encontrados naturalmente na polpa.
Uma análise publicada no Journal of Food Composition and Analysis apontou o potássio como o principal mineral detectado nas amostras estudadas.