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A fruta africana que parece de outro planeta: tem chifres por fora e 'geleia verde' suculenta com sabor cítrico por dentro

Fruta originária da África pode ser consumida de colher e tem sabor descrito como mistura de pepino com notas cítricas

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 21:21

Kiwano maduro possui casca alaranjada, chifres alongados com uma polpa verde e gelatinosa
Kiwano maduro possui casca alaranjada, chifres alongados com uma polpa verde e gelatinosa Crédito: Olha Ruskykh / Pexels

Uma casca laranja repleta de grandes espinhos esconde uma polpa verde, translúcida e gelatinosa. A aparência incomum transformou o kiwano em uma das frutas mais reconhecíveis entre as espécies consideradas exóticas fora do continente africano.

Também conhecido como melão-de-chifre, pepino-africano e jelly melon, o kiwano é nativo de áreas da África central e austral e se adapta especialmente bem a ambientes quentes e relativamente secos.

Frutas exóticas pelo mundo

Originário da Península Malaia e de Bornéu, o mangostão esconde sob a casca roxa grossa uma polpa branca, macia e suculenta de sabor simultaneamente doce e levemente ácido por Basile Morin / Wikimedia Commons
Originário do Sudeste Asiático, o rambutan tem polpa doce e levemente ácida; seu nome vem do malaio rambut, que significa “cabelo”, em referência aos filamentos da casca por Challiyan / Wikimedia Commons
Cultivada há séculos em países asiáticos como China, Japão e Índia, a mão-de-buda recebeu esse nome pelos segmentos semelhantes a dedos e chama atenção pelo aroma intenso da casca por Wonderferret / Wikimedia Commons
Nativo de regiões tropicais da Ásia, o gac fica laranja-avermelhado quando amadurece e é especialmente popular no Vietnã, onde colore de vermelho o tradicional arroz xôi gấc por 葉子 / Wikimedia Commons
Originário da África, o kiwano possui casca alaranjada repleta de pontas e polpa verde gelatinosa, cujo sabor pode lembrar pepino, kiwi ou até banana conforme a maturação por Anagoria / Wikimedia Commons
Nativa do sul do México e de partes da América Central, a pitaya ganhou em inglês o nome “fruta-do-dragão” pela casca coberta por estruturas que lembram escamas por Rodrigo.Argenton / Wikimedia Commons
Nativa do Brasil e especialmente associada à Mata Atlântica, a jabuticaba chama atenção porque seus frutos roxos nascem diretamente no tronco e nos galhos da árvore por Bruno Karklis / Wikimedia Commons
Nativa de ilhas e regiões costeiras do Pacífico e da Oceania, a hala forma uma estrutura que lembra uma grande pinha e pode ser desmontada em dezenas de segmentos individuais por AntanO / Wikimedia Commons
Nativa do México e da Guatemala, a monstera-deliciosa produz um fruto alongado coberto por placas verdes que, quando maduro, revela polpa de sabor tropical intenso por Sheba_Also / Wikimedia Commons
Originário da África Ocidental e transformado em fruta nacional da Jamaica, o ackee se abre naturalmente ao amadurecer e revela sementes pretas brilhantes cercadas por arilos claros comestíveis por Ralf Steinberger / Wikimedia Commons
Nativo das ilhas de Sumatra e Java, na Indonésia, o salak ganhou o apelido de fruta-cobra pela casca escamosa e tem sabor que mistura notas doces e ácidas por A. Prasetya Naharudin / Wikimedia Commons
Nativo de Sumatra e Bornéu, o durian tem casca coberta por grandes espinhos e cheiro extremamente marcante; seu nome deriva do malaio duri, que significa “espinho” por Kembangraps / Wikimedia Commons
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Originário da Península Malaia e de Bornéu, o mangostão esconde sob a casca roxa grossa uma polpa branca, macia e suculenta de sabor simultaneamente doce e levemente ácido por Basile Morin / Wikimedia Commons

O nome científico da espécie é Cucumis metuliferus. Apesar do visual que lembra uma fruta inventada para a ficção científica, ela pertence à família Cucurbitaceae, a mesma que reúne pepinos, melões, melancias e abóboras.

Muda de cor

O visual do kiwano muda conforme o amadurecimento. Enquanto jovem, o fruto apresenta uma casca verde, que gradualmente ganha tons amarelados até chegar ao laranja intenso quando está maduro.

Os grandes “chifres” permanecem na superfície durante todo o processo. Ao cortar a fruta ao meio, a diferença fica ainda mais evidente: por trás da casca rígida aparecem centenas de sementes cercadas por bolsas de polpa verde.

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A textura costuma ser comparada a uma geleia. Já o sabor varia, mas, quando maduro, é frequentemente descrito como suave, refrescante e parecido com pepino e notas de limão.

Isso faz com que a fruta seja consumida principalmente fresca. Uma das maneiras mais simples é cortá-la pela metade e retirar a polpa com uma colher, incluindo as sementes.

Veio da África

O kiwano tem origem africana e ocorre naturalmente em regiões no centro e sul do continente. A planta cresce como uma trepadeira, produzindo seus frutos ovais anualmente.

Ao longo do século 20, a espécie chegou a outros continentes. Registros do Duke Gardens apontam que ela foi introduzida na Austrália e na Nova Zelândia na década de 1930, tanto como planta ornamental quanto como alimento.

Fruto cresce em trepadeiras e apresenta casca verde antes de amadurecer
Fruto cresce em trepadeiras e apresenta casca verde antes de amadurecer Crédito: W Kuszak / Wikimedia Commons

A aparência ajudou a ampliar sua popularidade em mercados de frutas exóticas. Além da África e da Oceania, atualmente o fruto pode ser encontrado em cultivos e pontos de venda da Europa, Ásia e América do Norte.

Fruta saudável

Estudos sobre a composição da espécie indicaram que ela é rica em fibras, vitamina C e minerais, além de diferentes compostos encontrados naturalmente na polpa.

Uma análise publicada no Journal of Food Composition and Analysis apontou o potássio como o principal mineral detectado nas amostras estudadas.

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Fruta Frutas África Fruta Exótica Fruta Tropical

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