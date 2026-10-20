FRUTAS EXÓTICAS

A fruta africana que parece de outro planeta: tem chifres por fora e 'geleia verde' suculenta com sabor cítrico por dentro

Fruta originária da África pode ser consumida de colher e tem sabor descrito como mistura de pepino com notas cítricas



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 21:21

Kiwano maduro possui casca alaranjada, chifres alongados com uma polpa verde e gelatinosa Crédito: Olha Ruskykh / Pexels

Uma casca laranja repleta de grandes espinhos esconde uma polpa verde, translúcida e gelatinosa. A aparência incomum transformou o kiwano em uma das frutas mais reconhecíveis entre as espécies consideradas exóticas fora do continente africano.

Também conhecido como melão-de-chifre, pepino-africano e jelly melon, o kiwano é nativo de áreas da África central e austral e se adapta especialmente bem a ambientes quentes e relativamente secos.

Frutas exóticas pelo mundo 1 de 12

O nome científico da espécie é Cucumis metuliferus. Apesar do visual que lembra uma fruta inventada para a ficção científica, ela pertence à família Cucurbitaceae, a mesma que reúne pepinos, melões, melancias e abóboras.

Muda de cor

O visual do kiwano muda conforme o amadurecimento. Enquanto jovem, o fruto apresenta uma casca verde, que gradualmente ganha tons amarelados até chegar ao laranja intenso quando está maduro.

Os grandes “chifres” permanecem na superfície durante todo o processo. Ao cortar a fruta ao meio, a diferença fica ainda mais evidente: por trás da casca rígida aparecem centenas de sementes cercadas por bolsas de polpa verde.

A textura costuma ser comparada a uma geleia. Já o sabor varia, mas, quando maduro, é frequentemente descrito como suave, refrescante e parecido com pepino e notas de limão.

Isso faz com que a fruta seja consumida principalmente fresca. Uma das maneiras mais simples é cortá-la pela metade e retirar a polpa com uma colher, incluindo as sementes.

Veio da África

O kiwano tem origem africana e ocorre naturalmente em regiões no centro e sul do continente. A planta cresce como uma trepadeira, produzindo seus frutos ovais anualmente.

Ao longo do século 20, a espécie chegou a outros continentes. Registros do Duke Gardens apontam que ela foi introduzida na Austrália e na Nova Zelândia na década de 1930, tanto como planta ornamental quanto como alimento.

Fruto cresce em trepadeiras e apresenta casca verde antes de amadurecer Crédito: W Kuszak / Wikimedia Commons

A aparência ajudou a ampliar sua popularidade em mercados de frutas exóticas. Além da África e da Oceania, atualmente o fruto pode ser encontrado em cultivos e pontos de venda da Europa, Ásia e América do Norte.

Fruta saudável

Estudos sobre a composição da espécie indicaram que ela é rica em fibras, vitamina C e minerais, além de diferentes compostos encontrados naturalmente na polpa.