A fruta brasileira rica em vitamina C e antioxidantes que ajuda na proteção do fígado e é aliada na alimentação saudável

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 20:55
Pequena, avermelhada e com um sabor que mistura o doce e o ácido, a pitanga é daquelas frutas que fazem parte da memória afetiva de muitos brasileiros. Mas, além do sabor característico, ela também chama atenção pela variedade de nutrientes e compostos bioativos.
A fruta é fonte de vitamina C, fibras, carotenoides e compostos fenólicos. Essas substâncias estão associadas à ação antioxidante e fazem da pitanga uma opção interessante para variar o consumo de frutas no dia a dia.
Pitanga
Apesar de pesquisas investigarem possíveis efeitos protetores relacionados à pitanga, é importante separar o que já foi observado cientificamente do que ainda não pode ser considerado um benefício clínico comprovado.
A pitanga (Eugenia uniflora) é uma espécie nativa do Brasil e bastante adaptada ao clima brasileiro. A planta pode ser encontrada em diferentes regiões e costuma produzir frutos principalmente entre outubro e janeiro.
Sua composição nutricional ajuda a explicar por que a fruta desperta interesse. Segundo publicação do Ministério da Saúde, 100 gramas de pitanga fornecem aproximadamente 41 calorias, 3,2 gramas de fibras e 25 miligramas de vitamina C.
Além desses nutrientes, estudos identificam na fruta diferentes compostos fenólicos e carotenoides, incluindo derivados de quercetina e pigmentos relacionados às diferentes colorações da pitanga.
A ação antioxidante de compostos presentes na pitanga é estudada por sua capacidade de combater processos relacionados ao estresse oxidativo. Em condições normais, o organismo possui mecanismos próprios para controlar essas moléculas, mas uma alimentação rica em vegetais e frutas pode contribuir para uma dieta nutricionalmente adequada.
Pesquisas experimentais com partes da pitangueira também investigaram possíveis efeitos antioxidantes em tecidos, incluindo o fígado. No entanto, isso não significa que comer pitanga trate ou previna doenças hepáticas.
Um estudo publicado no PubMed sobre uma fração rica em polifenóis das folhas de Eugenia uniflora chegou a investigar efeitos hepatoprotetores em modelos animais. Porém, o próprio registro atualmente informa que esse artigo foi retratado em 2026, portanto seus resultados não devem ser utilizados como evidência científica para afirmar que a pitanga protege o fígado em humanos.
Esse nutriente participa de diversas funções do organismo e está relacionado ao funcionamento adequado do sistema imunológico. A fruta também fornece fibras, que são importantes para o funcionamento intestinal e ajudam a aumentar a variedade nutricional da alimentação.
De acordo com a publicação do Ministério da Saúde, a pitanga contém 25 mg de vitamina C a cada 100 gramas.
É importante, entretanto, evitar a ideia de que uma única fruta consegue “aumentar a imunidade” de maneira isolada. O funcionamento das defesas do organismo depende de um conjunto de fatores, incluindo alimentação, sono, atividade física e condições gerais de saúde.
A cor da pitanga pode variar bastante conforme a variedade e o estágio de maturação.
Estudos com diferentes tipos da fruta encontraram diferenças na concentração de compostos fenólicos, carotenoides e outros componentes bioativos. Em uma pesquisa com frutas brasileiras, por exemplo, a pitanga de polpa roxa apresentou alto teor de compostos fenólicos, enquanto a pitanga vermelha se destacou pelo conteúdo de carotenoides.
Isso não significa que uma cor seja necessariamente “melhor” que outra. Na prática, variar as frutas consumidas é uma estratégia mais interessante do que concentrar a alimentação em um único alimento considerado superpoderoso.