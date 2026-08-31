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A fruta brasileira rica em vitamina C e antioxidantes que ajuda na proteção do fígado e é aliada na alimentação saudável

Rica em vitamina C, fibras e antioxidantes, a pitanga pode ser uma aliada de uma alimentação equilibrada

  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Henrique Moraes

  • Agência Correio

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 20:55

Fruta típica do Brasil, a pitanga se destaca pela presença de vitamina C, fibras, carotenoides e compostos fenólicos
Fruta típica do Brasil, a pitanga se destaca pela presença de vitamina C, fibras, carotenoides e compostos fenólicos Crédito: Foto: LJ Gaje/ Pexels

Pequena, avermelhada e com um sabor que mistura o doce e o ácido, a pitanga é daquelas frutas que fazem parte da memória afetiva de muitos brasileiros. Mas, além do sabor característico, ela também chama atenção pela variedade de nutrientes e compostos bioativos.

A fruta é fonte de vitamina C, fibras, carotenoides e compostos fenólicos. Essas substâncias estão associadas à ação antioxidante e fazem da pitanga uma opção interessante para variar o consumo de frutas no dia a dia.

Pitanga

Com coloração que varia do alaranjado ao vermelho intenso, a pitanga é uma das frutas nativas mais conhecidas do Brasil por Foto: mingche lee/ Pexels
A pitanga pode ser consumida fresca ou usada em sucos, geleias, doces e outras preparações por Foto: Mário Andrioli/ Pexels
Pequena e de sabor marcante, a pitanga reúne nutrientes e compostos bioativos importantes para o organismo por Foto: Joaquin Reyes Ramos/ Pexels
Pitanga é rica em vitamina C, fibras e compostos antioxidantes que contribuem para uma alimentação equilibrada por Foto: Alexsandro Rosa de Mello/ Pexels
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Com coloração que varia do alaranjado ao vermelho intenso, a pitanga é uma das frutas nativas mais conhecidas do Brasil por Foto: mingche lee/ Pexels

Apesar de pesquisas investigarem possíveis efeitos protetores relacionados à pitanga, é importante separar o que já foi observado cientificamente do que ainda não pode ser considerado um benefício clínico comprovado.

O que torna a pitanga uma fruta tão interessante?

A pitanga (Eugenia uniflora) é uma espécie nativa do Brasil e bastante adaptada ao clima brasileiro. A planta pode ser encontrada em diferentes regiões e costuma produzir frutos principalmente entre outubro e janeiro.

Sua composição nutricional ajuda a explicar por que a fruta desperta interesse. Segundo publicação do Ministério da Saúde, 100 gramas de pitanga fornecem aproximadamente 41 calorias, 3,2 gramas de fibras e 25 miligramas de vitamina C.

Além desses nutrientes, estudos identificam na fruta diferentes compostos fenólicos e carotenoides, incluindo derivados de quercetina e pigmentos relacionados às diferentes colorações da pitanga.

A pitanga pode ajudar a proteger o fígado?

A ação antioxidante de compostos presentes na pitanga é estudada por sua capacidade de combater processos relacionados ao estresse oxidativo. Em condições normais, o organismo possui mecanismos próprios para controlar essas moléculas, mas uma alimentação rica em vegetais e frutas pode contribuir para uma dieta nutricionalmente adequada.

A pitanga pode ser consumida fresca ou usada em sucos, geleias, doces e outras preparações
A pitanga pode ser consumida fresca ou usada em sucos, geleias, doces e outras preparações Crédito: Foto: Mário Andrioli/ Pexels

Pesquisas experimentais com partes da pitangueira também investigaram possíveis efeitos antioxidantes em tecidos, incluindo o fígado. No entanto, isso não significa que comer pitanga trate ou previna doenças hepáticas.

Um estudo publicado no PubMed sobre uma fração rica em polifenóis das folhas de Eugenia uniflora chegou a investigar efeitos hepatoprotetores em modelos animais. Porém, o próprio registro atualmente informa que esse artigo foi retratado em 2026, portanto seus resultados não devem ser utilizados como evidência científica para afirmar que a pitanga protege o fígado em humanos.

Vitamina C é um dos destaques da fruta

Esse nutriente participa de diversas funções do organismo e está relacionado ao funcionamento adequado do sistema imunológico. A fruta também fornece fibras, que são importantes para o funcionamento intestinal e ajudam a aumentar a variedade nutricional da alimentação.

De acordo com a publicação do Ministério da Saúde, a pitanga contém 25 mg de vitamina C a cada 100 gramas.

É importante, entretanto, evitar a ideia de que uma única fruta consegue “aumentar a imunidade” de maneira isolada. O funcionamento das defesas do organismo depende de um conjunto de fatores, incluindo alimentação, sono, atividade física e condições gerais de saúde.

Pitanga vermelha, laranja ou roxa: existe diferença?

A cor da pitanga pode variar bastante conforme a variedade e o estágio de maturação.

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Estudos com diferentes tipos da fruta encontraram diferenças na concentração de compostos fenólicos, carotenoides e outros componentes bioativos. Em uma pesquisa com frutas brasileiras, por exemplo, a pitanga de polpa roxa apresentou alto teor de compostos fenólicos, enquanto a pitanga vermelha se destacou pelo conteúdo de carotenoides.

Isso não significa que uma cor seja necessariamente “melhor” que outra. Na prática, variar as frutas consumidas é uma estratégia mais interessante do que concentrar a alimentação em um único alimento considerado superpoderoso.

Tags:

Frutas Alimentação Saudável Frutas com Vitamina C

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