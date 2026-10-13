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A lixeira invisível da IA: o que acontece com servidores e chips quando a tecnologia envelhece

Servidores, chips e sistemas de refrigeração sustentam a inteligência artificial, mas também ampliam uma cadeia de resíduos eletrônicos que já cresce no mundo

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 19:19

Placas e componentes eletrônicos descartados mostram parte do volume de resíduos gerado quando equipamentos deixam de ser utilizados
Placas e componentes eletrônicos descartados mostram parte do volume de resíduos gerado quando equipamentos deixam de ser utilizados Crédito: Wikimedia Commons

A inteligência artificial chega ao usuário em segundos, mas funciona sobre uma estrutura pesada e invisível. Por trás das respostas geradas na tela estão data centers, servidores e processadores que consomem energia, envelhecem e precisam ser substituídos conforme a tecnologia avança.

Essa expansão aumentou a procura por capacidade computacional e acelerou a construção de novas instalações. Em 2024, os data centers consumiram cerca de 415 terawatt-hora de eletricidade, aproximadamente 1,5% do consumo mundial. Segundo a Agência Internacional de Energia, os servidores respondem, em média, por cerca de 60% da demanda elétrica de um data center moderno.

O crescimento da infraestrutura também traz uma consequência pouco visível: o descarte. Quanto mais equipamentos entram em operação, maior tende a ser o volume de máquinas e componentes que precisarão de um destino adequado nos anos seguintes.

Lixeira invisível da IA

Trabalhadores separam resíduos eletrônicos em uma unidade de reciclagem, etapa necessária para recuperar materiais presentes nos equipamentos descartados por Wikimedia Commons
Racks de servidores reúnem máquinas que operam continuamente em data centers e precisam de energia e sistemas de refrigeração por Wikimedia Commons
Fileiras de servidores formam a infraestrutura física usada para armazenar e processar grandes volumes de dados por Wikimedia Commons
Placas e componentes eletrônicos descartados mostram parte do volume de resíduos gerado quando equipamentos deixam de ser utilizados por Wikimedia Commons
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Trabalhadores separam resíduos eletrônicos em uma unidade de reciclagem, etapa necessária para recuperar materiais presentes nos equipamentos descartados por Wikimedia Commons

Mais máquinas, mais descarte

Servidores e componentes passam por ciclos constantes de atualização. Processadores, placas, unidades de armazenamento, fontes, cabos e baterias perdem espaço à medida que novas gerações de hardware oferecem mais desempenho e eficiência.

Parte desses equipamentos pode ser reaproveitada, revendida ou encaminhada para reciclagem. Outra parcela, porém, entra na cadeia de resíduos eletrônicos, um problema que já cresce em escala global.

A IA não criou esse cenário, mas passou a ampliá-lo ao exigir parques computacionais cada vez maiores e mais potentes.

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Problema que já cresce no mundo

Em 2022, o mundo gerou 62 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos. A projeção do Global E-waste Monitor, produzido pela ITU e pela UNITAR, aponta para 82 milhões de toneladas em 2030.

No mesmo ano, apenas 22,3% desse volume teve coleta e reciclagem formalmente documentadas. O restante representa um desafio ambiental e econômico, já que equipamentos eletrônicos concentram metais, plásticos e outros materiais que podem voltar à cadeia produtiva.

Quando a coleta e a reciclagem falham, parte desses recursos deixa de ser recuperada e os resíduos podem seguir para destinos inadequados.

Data centers continuam crescendo

A tendência aponta para uma expansão ainda maior da infraestrutura. A Agência Internacional de Energia estima que a geração de eletricidade necessária para abastecer data centers pode ultrapassar 1.000 terawatt-hora em 2030.

Novas gerações de chips conseguem executar tarefas com mais eficiência, mas esse avanço não significa, necessariamente, um menor consumo total. O número de usuários cresce, os modelos se tornam mais complexos e as empresas continuam ampliando seus parques de servidores.

A discussão sobre inteligência artificial, portanto, vai muito além do software. Por trás de cada resposta existem milhares de máquinas, sistemas elétricos e estruturas de refrigeração que, em algum momento, também precisarão ser substituídos, reaproveitados ou até mesmo descartados.

Tags:

Eletrônicos Inteligência Artificial Tecnologia Computação

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