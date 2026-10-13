TECNOLOGIA

A lixeira invisível da IA: o que acontece com servidores e chips quando a tecnologia envelhece

Servidores, chips e sistemas de refrigeração sustentam a inteligência artificial, mas também ampliam uma cadeia de resíduos eletrônicos que já cresce no mundo



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 19:19

Placas e componentes eletrônicos descartados mostram parte do volume de resíduos gerado quando equipamentos deixam de ser utilizados Crédito: Wikimedia Commons

A inteligência artificial chega ao usuário em segundos, mas funciona sobre uma estrutura pesada e invisível. Por trás das respostas geradas na tela estão data centers, servidores e processadores que consomem energia, envelhecem e precisam ser substituídos conforme a tecnologia avança.

Essa expansão aumentou a procura por capacidade computacional e acelerou a construção de novas instalações. Em 2024, os data centers consumiram cerca de 415 terawatt-hora de eletricidade, aproximadamente 1,5% do consumo mundial. Segundo a Agência Internacional de Energia, os servidores respondem, em média, por cerca de 60% da demanda elétrica de um data center moderno.

O crescimento da infraestrutura também traz uma consequência pouco visível: o descarte. Quanto mais equipamentos entram em operação, maior tende a ser o volume de máquinas e componentes que precisarão de um destino adequado nos anos seguintes.

Lixeira invisível da IA 1 de 4

Mais máquinas, mais descarte

Servidores e componentes passam por ciclos constantes de atualização. Processadores, placas, unidades de armazenamento, fontes, cabos e baterias perdem espaço à medida que novas gerações de hardware oferecem mais desempenho e eficiência.

Parte desses equipamentos pode ser reaproveitada, revendida ou encaminhada para reciclagem. Outra parcela, porém, entra na cadeia de resíduos eletrônicos, um problema que já cresce em escala global.

A IA não criou esse cenário, mas passou a ampliá-lo ao exigir parques computacionais cada vez maiores e mais potentes.

Problema que já cresce no mundo

Em 2022, o mundo gerou 62 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos. A projeção do Global E-waste Monitor, produzido pela ITU e pela UNITAR, aponta para 82 milhões de toneladas em 2030.

No mesmo ano, apenas 22,3% desse volume teve coleta e reciclagem formalmente documentadas. O restante representa um desafio ambiental e econômico, já que equipamentos eletrônicos concentram metais, plásticos e outros materiais que podem voltar à cadeia produtiva.

Quando a coleta e a reciclagem falham, parte desses recursos deixa de ser recuperada e os resíduos podem seguir para destinos inadequados.

Data centers continuam crescendo

A tendência aponta para uma expansão ainda maior da infraestrutura. A Agência Internacional de Energia estima que a geração de eletricidade necessária para abastecer data centers pode ultrapassar 1.000 terawatt-hora em 2030.

Novas gerações de chips conseguem executar tarefas com mais eficiência, mas esse avanço não significa, necessariamente, um menor consumo total. O número de usuários cresce, os modelos se tornam mais complexos e as empresas continuam ampliando seus parques de servidores.