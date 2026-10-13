ASTROLOGIA

A Lua em Sagitário chega hoje à noite e 4 signos podem ganhar motivos para comemorar até o fim do dia

A mudança no céu desta terça-feira (13 de outubro) favorece confiança, novas possibilidades e decisões que podem render bons frutos

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13:00

Lua e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira ainda pode reservar boas surpresas para quatro signos. Às 22h, a Lua entra em Sagitário, movimento associado à expansão de horizontes, ao otimismo e à disposição para experimentar caminhos diferentes. Para quem vinha esperando um sinal para confiar mais no próprio potencial, a noite pode trazer uma nova perspectiva.

A sorte e a abundância não precisam aparecer como dinheiro inesperado ou grandes acontecimentos. Elas também podem surgir quando alguém reconhece uma habilidade, toma uma decisão importante ou percebe que está mais perto de uma conquista do que imaginava. Para Áries, Touro, Virgem e Libra, o desafio será aproveitar as possibilidades sem deixar a insegurança ou a pressa falar mais alto. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries pode sentir vontade de agir diante de uma situação que vinha exigindo coragem. Com a Lua entrando em Sagitário à noite, a tendência é olhar para os próprios planos com mais entusiasmo e disposição para correr atrás do que deseja. Uma ideia que parecia arriscada pode ganhar força, especialmente se o signo confiar na própria capacidade de encontrar soluções durante o caminho. O importante é transformar impulso em atitude, sem confundir coragem com decisões precipitadas.

Dica cósmica: se uma possibilidade despertar seu interesse, investigue o que é necessário para colocá-la em prática antes de deixar o medo decidir por você.

Perfume ideal para Áries 1 de 4

Touro

Touro pode encontrar motivos para acreditar ainda mais no valor do próprio esforço. Uma conquista profissional, o reconhecimento de alguém ou a percepção de que um projeto está avançando podem reforçar a confiança do signo. A Lua em Sagitário convida a olhar além da segurança imediata e considerar o que pode ser construído no longo prazo. Em vez de esperar que a sorte resolva tudo, Touro pode aproveitar o momento para ampliar seus planos e enxergar possibilidades que antes pareciam distantes.

Dica cósmica: valorize o que você já conquistou, mas não transforme a estabilidade em motivo para deixar de crescer.

Perfume ideal para Touro 1 de 4

Virgem

Virgem pode perceber que chegou a hora de mostrar uma ideia que vinha desenvolvendo em silêncio. A entrada da Lua em Sagitário favorece uma visão mais ampla, ajudando o signo a sair do excesso de planejamento e considerar caminhos que não estavam no roteiro inicial. Uma habilidade pouco valorizada pode se transformar em um diferencial, desde que Virgem aceite se colocar em evidência. A sorte pode aparecer justamente quando o signo para de esperar pela perfeição e começa a mostrar o que sabe fazer.

Dica cósmica: não espere que tudo esteja impecável para apresentar seus planos. Às vezes, a melhor oportunidade aparece durante o processo.

Perfume ideal para Virgem 1 de 4

Libra

Libra pode sentir que algumas portas começam a se abrir quando deixa de tentar controlar todos os detalhes. A Lua em Sagitário favorece conversas, encontros e novas perspectivas, o que pode ajudar o signo a perceber alternativas interessantes para a vida pessoal ou profissional. O carisma natural de Libra também pode contribuir para aproximar pessoas e ideias que façam sentido para seus objetivos. O segredo será reconhecer o que combina com seus desejos, sem aceitar qualquer caminho apenas para manter a harmonia.

Dica cósmica: mantenha a mente aberta para propostas diferentes, mas escolha aquelas que realmente aproximam você da vida que deseja construir.