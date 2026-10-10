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A Lua Nova chega com um recado para os 12 signos: o que você precisa mudar antes do fim de 2026?

Em Libra, o céu abre um novo ciclo que pode mexer com relacionamentos, dinheiro, carreira, autoestima e decisões importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 11:00

Lua Nova e signos
Lua Nova e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua Nova em Libra acontece neste sábado (10 de outubro), às 12h50, e marca um daqueles momentos em que vale parar para olhar com honestidade para a própria vida. O novo ciclo coloca em evidência temas como relacionamentos, limites, acordos, escolhas pessoais e a maneira como cada pessoa equilibra as próprias necessidades com as expectativas dos outros.

Antes disso, a Lua entra em Libra na sexta-feira (9), às 5h11, preparando o terreno para a Lua Nova. No domingo (11), às 12h21, ela segue para Escorpião.

Para os 12 signos, a simbologia desse período pode funcionar como um convite para começar algo diferente, ajustar uma relação, abandonar um hábito ou simplesmente parar de insistir em situações que já não combinam com o que cada um quer construir para os próximos meses. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries

A Lua Nova em Libra coloca os relacionamentos no centro das atenções de Áries. Pode ser hora de perceber se existe equilíbrio nas relações ou se você está fazendo esforço demais para manter tudo funcionando sozinho.

Para quem está solteiro, o momento também ajuda a entender melhor o tipo de parceria que realmente faz sentido. O foco não é correr atrás de alguém, mas construir relações em que exista interesse dos dois lados.

Dica cósmica: não chame de paz uma relação em que apenas você precisa abrir mão das próprias necessidades.

Touro

Touro pode aproveitar o novo ciclo para reorganizar rotina, trabalho e responsabilidades. Talvez você esteja tentando produzir mais quando, na verdade, precisa encontrar uma maneira mais saudável de distribuir seu tempo.

Também pode ser um bom momento para melhorar relações profissionais e abandonar obrigações que já não fazem sentido.

Dica cósmica: produtividade não significa fazer tudo. Aprenda a separar o que é importante do que apenas ocupa espaço.

Gêmeos

A Lua Nova favorece criatividade, romance, diversão e expressão pessoal para Gêmeos. Depois de passar tempo demais pensando no que os outros esperam, você pode sentir vontade de fazer mais coisas simplesmente porque elas fazem você feliz.

Uma ideia criativa que estava esquecida também pode ganhar força. Não espere que tudo esteja perfeito para começar.

Dica cósmica: dê espaço para aquilo que desperta sua curiosidade e não precisa de aprovação de ninguém.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
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Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Câncer

Casa, família e segurança emocional ganham importância para Câncer. O novo ciclo pode trazer vontade de deixar o ambiente mais agradável ou resolver uma situação familiar que estava roubando sua paz.

Também existe espaço para estabelecer limites mais claros. Manter todo mundo feliz não pode continuar sendo responsabilidade exclusivamente sua.

Dica cósmica: cuidar das pessoas que você ama não significa esquecer aquilo que você precisa para se sentir bem.

Leão

Leão pode perceber que algumas conversas precisam ser conduzidas de uma maneira diferente. A Lua Nova favorece comunicação, estudos, escrita e novas formas de trocar informações.

Uma conversa adiada pode finalmente sair do papel. Também pode surgir vontade de aprender alguma coisa nova ou iniciar um projeto que dependa da sua capacidade de se comunicar.

Dica cósmica: fale com clareza, mas não transforme toda conversa em uma disputa para ter a última palavra.

Virgem

Dinheiro, autoestima e valores pessoais entram em pauta para Virgem. O novo ciclo pode ajudar o signo a perceber se a maneira como trabalha, gasta e organiza a vida financeira realmente combina com aquilo que considera importante.

Mais do que simplesmente ganhar mais, existe uma pergunta interessante pela frente: que tipo de segurança você realmente quer construir?

Dica cósmica: antes de gastar ou aceitar uma nova obrigação, pense se essa escolha aproxima você da vida que deseja.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Libra

Essa Lua Nova acontece no próprio signo de Libra e pode representar um verdadeiro ponto de recomeço. Identidade, confiança, aparência, objetivos e a maneira como você se apresenta ao mundo entram em revisão.

Talvez a maior mudança não seja externa. Libra pode simplesmente cansar de tentar agradar todo mundo e começar a admitir com mais coragem aquilo que realmente quer.

Dica cósmica: ser uma pessoa agradável não significa estar disponível para tudo. Escolha o que combina com você.

Escorpião

Para Escorpião, o novo ciclo pede mais silêncio e introspecção. Em vez de tentar resolver tudo imediatamente, pode ser mais importante entender o que ainda está ocupando espaço emocional.

Algumas histórias precisam ser encerradas por dentro antes que você consiga começar outra etapa com leveza. Descansar, refletir e colocar os sentimentos em ordem podem ajudar bastante.

Dica cósmica: nem tudo precisa de uma resposta imediata. Às vezes, deixar algo ir já é uma resposta.

Sagitário

Amizades, grupos e planos para o futuro ganham destaque para Sagitário. Você pode começar a perceber que algumas pessoas combinam muito mais com quem está se tornando, enquanto outras já não fazem tanto sentido.

Também pode ser um bom momento para entrar em uma nova comunidade, fazer contatos ou transformar um objetivo distante em algo mais concreto.

Dica cósmica: escolha estar perto de quem comemora seu crescimento, não de quem precisa diminuir você para se sentir melhor.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Capricórnio

A Lua Nova pode mexer com carreira, reputação e ambições de Capricórnio. O signo pode começar a repensar o que entende por sucesso e perceber que crescer profissionalmente não precisa significar sacrificar todo o resto.

Conversas, acordos e parcerias profissionais também podem ganhar importância. O caminho mais interessante pode ser aquele que combina realização com uma rotina que ainda permita viver.

Dica cósmica: não construa uma carreira que exija abandonar tudo aquilo que você queria conquistar com ela.

Aquário

Aquário pode sentir vontade de ampliar seus horizontes. Estudos, viagens, novos conhecimentos e mudanças na maneira de enxergar o mundo ganham espaço neste novo ciclo.

Uma ideia antiga pode ser questionada ou uma nova perspectiva pode fazer você perceber que existem caminhos que nunca tinha considerado. O importante é não rejeitar algo apenas porque parece diferente do que você já conhece.

Dica cósmica: mantenha suas convicções, mas não transforme opinião antiga em regra permanente.

Peixes

Para Peixes, a Lua Nova chama atenção para intimidade, confiança e recursos compartilhados. Pode ser necessário conversar com mais clareza sobre dinheiro, responsabilidades ou acordos que envolvem outras pessoas.

Emocionalmente, o signo também pode desejar relações mais profundas e honestas. Ter confiança em alguém não significa abrir mão dos próprios limites.

Dica cósmica: intimidade fica mais saudável quando existe confiança, mas também existe clareza sobre o que pertence a cada um.

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