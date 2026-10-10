ASTROLOGIA

A Lua Nova chega com um recado para os 12 signos: o que você precisa mudar antes do fim de 2026?

Em Libra, o céu abre um novo ciclo que pode mexer com relacionamentos, dinheiro, carreira, autoestima e decisões importantes

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 11:00

Lua Nova e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua Nova em Libra acontece neste sábado (10 de outubro), às 12h50, e marca um daqueles momentos em que vale parar para olhar com honestidade para a própria vida. O novo ciclo coloca em evidência temas como relacionamentos, limites, acordos, escolhas pessoais e a maneira como cada pessoa equilibra as próprias necessidades com as expectativas dos outros.

Antes disso, a Lua entra em Libra na sexta-feira (9), às 5h11, preparando o terreno para a Lua Nova. No domingo (11), às 12h21, ela segue para Escorpião.

Para os 12 signos, a simbologia desse período pode funcionar como um convite para começar algo diferente, ajustar uma relação, abandonar um hábito ou simplesmente parar de insistir em situações que já não combinam com o que cada um quer construir para os próximos meses. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries

A Lua Nova em Libra coloca os relacionamentos no centro das atenções de Áries. Pode ser hora de perceber se existe equilíbrio nas relações ou se você está fazendo esforço demais para manter tudo funcionando sozinho.

Para quem está solteiro, o momento também ajuda a entender melhor o tipo de parceria que realmente faz sentido. O foco não é correr atrás de alguém, mas construir relações em que exista interesse dos dois lados.

Dica cósmica: não chame de paz uma relação em que apenas você precisa abrir mão das próprias necessidades.

Touro

Touro pode aproveitar o novo ciclo para reorganizar rotina, trabalho e responsabilidades. Talvez você esteja tentando produzir mais quando, na verdade, precisa encontrar uma maneira mais saudável de distribuir seu tempo.

Também pode ser um bom momento para melhorar relações profissionais e abandonar obrigações que já não fazem sentido.

Dica cósmica: produtividade não significa fazer tudo. Aprenda a separar o que é importante do que apenas ocupa espaço.

Gêmeos

A Lua Nova favorece criatividade, romance, diversão e expressão pessoal para Gêmeos. Depois de passar tempo demais pensando no que os outros esperam, você pode sentir vontade de fazer mais coisas simplesmente porque elas fazem você feliz.

Uma ideia criativa que estava esquecida também pode ganhar força. Não espere que tudo esteja perfeito para começar.

Dica cósmica: dê espaço para aquilo que desperta sua curiosidade e não precisa de aprovação de ninguém.

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Câncer

Casa, família e segurança emocional ganham importância para Câncer. O novo ciclo pode trazer vontade de deixar o ambiente mais agradável ou resolver uma situação familiar que estava roubando sua paz.

Também existe espaço para estabelecer limites mais claros. Manter todo mundo feliz não pode continuar sendo responsabilidade exclusivamente sua.

Dica cósmica: cuidar das pessoas que você ama não significa esquecer aquilo que você precisa para se sentir bem.

Leão

Leão pode perceber que algumas conversas precisam ser conduzidas de uma maneira diferente. A Lua Nova favorece comunicação, estudos, escrita e novas formas de trocar informações.

Uma conversa adiada pode finalmente sair do papel. Também pode surgir vontade de aprender alguma coisa nova ou iniciar um projeto que dependa da sua capacidade de se comunicar.

Dica cósmica: fale com clareza, mas não transforme toda conversa em uma disputa para ter a última palavra.

Virgem

Dinheiro, autoestima e valores pessoais entram em pauta para Virgem. O novo ciclo pode ajudar o signo a perceber se a maneira como trabalha, gasta e organiza a vida financeira realmente combina com aquilo que considera importante.

Mais do que simplesmente ganhar mais, existe uma pergunta interessante pela frente: que tipo de segurança você realmente quer construir?

Dica cósmica: antes de gastar ou aceitar uma nova obrigação, pense se essa escolha aproxima você da vida que deseja.

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Libra

Essa Lua Nova acontece no próprio signo de Libra e pode representar um verdadeiro ponto de recomeço. Identidade, confiança, aparência, objetivos e a maneira como você se apresenta ao mundo entram em revisão.

Talvez a maior mudança não seja externa. Libra pode simplesmente cansar de tentar agradar todo mundo e começar a admitir com mais coragem aquilo que realmente quer.

Dica cósmica: ser uma pessoa agradável não significa estar disponível para tudo. Escolha o que combina com você.

Escorpião

Para Escorpião, o novo ciclo pede mais silêncio e introspecção. Em vez de tentar resolver tudo imediatamente, pode ser mais importante entender o que ainda está ocupando espaço emocional.

Algumas histórias precisam ser encerradas por dentro antes que você consiga começar outra etapa com leveza. Descansar, refletir e colocar os sentimentos em ordem podem ajudar bastante.

Dica cósmica: nem tudo precisa de uma resposta imediata. Às vezes, deixar algo ir já é uma resposta.

Sagitário

Amizades, grupos e planos para o futuro ganham destaque para Sagitário. Você pode começar a perceber que algumas pessoas combinam muito mais com quem está se tornando, enquanto outras já não fazem tanto sentido.

Também pode ser um bom momento para entrar em uma nova comunidade, fazer contatos ou transformar um objetivo distante em algo mais concreto.

Dica cósmica: escolha estar perto de quem comemora seu crescimento, não de quem precisa diminuir você para se sentir melhor.

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Capricórnio

A Lua Nova pode mexer com carreira, reputação e ambições de Capricórnio. O signo pode começar a repensar o que entende por sucesso e perceber que crescer profissionalmente não precisa significar sacrificar todo o resto.

Conversas, acordos e parcerias profissionais também podem ganhar importância. O caminho mais interessante pode ser aquele que combina realização com uma rotina que ainda permita viver.

Dica cósmica: não construa uma carreira que exija abandonar tudo aquilo que você queria conquistar com ela.

Aquário

Aquário pode sentir vontade de ampliar seus horizontes. Estudos, viagens, novos conhecimentos e mudanças na maneira de enxergar o mundo ganham espaço neste novo ciclo.

Uma ideia antiga pode ser questionada ou uma nova perspectiva pode fazer você perceber que existem caminhos que nunca tinha considerado. O importante é não rejeitar algo apenas porque parece diferente do que você já conhece.

Dica cósmica: mantenha suas convicções, mas não transforme opinião antiga em regra permanente.

Peixes

Para Peixes, a Lua Nova chama atenção para intimidade, confiança e recursos compartilhados. Pode ser necessário conversar com mais clareza sobre dinheiro, responsabilidades ou acordos que envolvem outras pessoas.

Emocionalmente, o signo também pode desejar relações mais profundas e honestas. Ter confiança em alguém não significa abrir mão dos próprios limites.