Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A Lua Nova em Libra chega para aliviar o peso: 3 signos podem voltar a ser felizes neste sábado (10 de outubro)

Depois de tanto pensar nos problemas, esses signos podem finalmente enxergar a situação com mais clareza e recuperar a tranquilidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 07:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

Tem preocupação que ocupa tanto espaço na cabeça que a gente acaba esquecendo como é viver sem ela. Mesmo quando tudo parece estar sob controle, a mente continua procurando um novo problema, imaginando cenários ruins e tentando antecipar situações que talvez nem aconteçam. Neste sábado, 10 de outubro, três signos podem começar a sair desse ciclo e perceber que nem tudo merece tanta energia.

A Lua Nova em Libra acontece às 12h50 e marca simbolicamente um momento de recomeço, favorecendo uma perspectiva mais equilibrada sobre a vida. Para esses signos, uma conversa, uma informação ou simplesmente uma nova maneira de interpretar o que está acontecendo pode trazer o alívio que faltava. O que parecia enorme começa a ocupar um espaço menor, abrindo caminho para dias mais leves. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O universo abre caminho para a abundância de 4 signos com a Lua Nova deste sábado (10 de outubro)

O universo abre caminho para a abundância de 4 signos com a Lua Nova deste sábado (10 de outubro)

Imagem - Hoje (10 de outubro), estes signos podem resolver pendências, rever gastos e ter conversas importantes

Hoje (10 de outubro), estes signos podem resolver pendências, rever gastos e ter conversas importantes

Imagem - Dinheiro deixa de ser uma dor de cabeça hoje (10 de outubro) para 4 signos do horóscopo chinês

Dinheiro deixa de ser uma dor de cabeça hoje (10 de outubro) para 4 signos do horóscopo chinês

Gêmeos

Gêmeos pode perceber que passou tempo demais tentando encontrar uma solução para uma preocupação que já virou parte da rotina. O signo talvez tenha se acostumado tanto a pensar em tudo o que pode dar errado que até imaginar uma vida mais tranquila parece estranho. Neste sábado, porém, alguma coisa pode ajudar a enxergar a situação de outro jeito.

Um problema que parecia complicado pode se revelar menos ameaçador quando Gêmeos olha para os fatos, em vez de continuar alimentando hipóteses. Isso não significa que todas as dificuldades desaparecerão de uma hora para outra, mas que o signo pode recuperar a capacidade de aproveitar o presente sem carregar antecipadamente o peso do que ainda nem aconteceu.

Dica cósmica: quando a preocupação aparecer, separe o que você sabe daquilo que está apenas imaginando. Nem todo cenário ruim merece virar realidade na sua cabeça.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpião costuma sentir tudo com muita intensidade, inclusive aquilo que prefere não demonstrar. Quando alguma coisa preocupa o signo, é difícil simplesmente deixar o assunto de lado. Ele analisa os detalhes, procura respostas e pode continuar preso a uma situação mesmo depois de ter feito tudo o que estava ao seu alcance.

Neste sábado, uma informação ou uma conversa pode ajudar a esclarecer algo que vinha provocando insegurança. Ao perceber que parte do sofrimento estava ligada a interpretações e possibilidades, e não necessariamente aos fatos, Escorpião pode sentir um alívio importante. A grande mudança será entender que não precisa controlar todos os resultados para recuperar a própria tranquilidade.

Dica cósmica: você pode se preparar para os problemas sem viver como se todos eles já tivessem acontecido. Dê espaço para a possibilidade de as coisas darem certo.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes pode estar precisando de uma pausa no próprio turbilhão de pensamentos. Quando as preocupações se acumulam, o signo corre o risco de buscar distrações apenas para não lidar com aquilo que está sentindo. O alívio até aparece por alguns instantes, mas o problema continua esperando para ser encarado.

A energia simbólica da Lua Nova em Libra favorece uma mudança de perspectiva. Peixes pode perceber que não precisa resolver a vida inteira hoje e que enfrentar uma questão de cada vez já é suficiente para recuperar o equilíbrio. Ao olhar para a realidade com mais clareza, o signo encontra espaço para abandonar alguns medos e voltar a sentir prazer nas pequenas coisas.

Dica cósmica: não tente fugir de tudo o que incomoda. Escolha uma preocupação que esteja ao seu alcance e dê um passo concreto para lidar com ela.

Comidas que são a cara de Peixes

Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA
Petisco de Peixes: Iscas de Peixe com Molho Tártaro - O petisco clássico de praia, leve, crocante e que alimenta a alma de quem ama o mar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Peixes: Pizza de Atum com Cebola Roxa - Um sabor clássico, prático e que traz a proteína do mar de um jeito que todo brasileiro conhece. por Imagem gerada por IA
Almoço de Peixes: Filé de Peixe Grelhado com Arroz de Coco - Uma combinação suave, com texturas delicadas e um sabor que remete ao litoral. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Peixes: Água de Coco gelada com pedaços de fruta - O frescor natural e a conexão direta com o elemento água em sua forma mais pura. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Peixes: Chá de Capim-Santo (ou Erva-Cidreira) - O aroma calmante e o sabor suave que remetem ao cuidado e à tranquilidade do lar. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Peixes: Mousse de Maracujá - A doçura equilibrada com o azedinho da fruta, uma textura de nuvem que derrete na boca. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Peixes: Tapioca de Coco com Leite Condensado - Macia, branquinha e reconfortante, como um abraço matinal. por Imagem gerada por IA
Fruta de Peixes: Coco Verde - A estética do litoral, o frescor da polpa branca e o simbolismo do mar. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Peixes: Sanduíche Natural de Atum com Maionese e Cenoura - O clássico lanche de verão: leve, fresco e que não pesa. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Menino de 7 anos que não falava surpreende família e aprende nove idiomas sozinho

Menino de 7 anos que não falava surpreende família e aprende nove idiomas sozinho
Imagem - Resumo de 'Quem Ama Cuida' de capítulos de 12 a 17 de outubro tem atentado, passado revelado e retorno triunfal

Resumo de 'Quem Ama Cuida' de capítulos de 12 a 17 de outubro tem atentado, passado revelado e retorno triunfal
Imagem - 'Quem Ama Cuida': Tom prepara ataque a mando de Pilar enquanto Adriana investiga passado de Diná neste sábado (10)

'Quem Ama Cuida': Tom prepara ataque a mando de Pilar enquanto Adriana investiga passado de Diná neste sábado (10)