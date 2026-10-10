ASTROLOGIA

A Lua Nova em Libra chega para aliviar o peso: 3 signos podem voltar a ser felizes neste sábado (10 de outubro)

Depois de tanto pensar nos problemas, esses signos podem finalmente enxergar a situação com mais clareza e recuperar a tranquilidade

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 07:00

Signos e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

Tem preocupação que ocupa tanto espaço na cabeça que a gente acaba esquecendo como é viver sem ela. Mesmo quando tudo parece estar sob controle, a mente continua procurando um novo problema, imaginando cenários ruins e tentando antecipar situações que talvez nem aconteçam. Neste sábado, 10 de outubro, três signos podem começar a sair desse ciclo e perceber que nem tudo merece tanta energia.

A Lua Nova em Libra acontece às 12h50 e marca simbolicamente um momento de recomeço, favorecendo uma perspectiva mais equilibrada sobre a vida. Para esses signos, uma conversa, uma informação ou simplesmente uma nova maneira de interpretar o que está acontecendo pode trazer o alívio que faltava. O que parecia enorme começa a ocupar um espaço menor, abrindo caminho para dias mais leves. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos pode perceber que passou tempo demais tentando encontrar uma solução para uma preocupação que já virou parte da rotina. O signo talvez tenha se acostumado tanto a pensar em tudo o que pode dar errado que até imaginar uma vida mais tranquila parece estranho. Neste sábado, porém, alguma coisa pode ajudar a enxergar a situação de outro jeito.

Um problema que parecia complicado pode se revelar menos ameaçador quando Gêmeos olha para os fatos, em vez de continuar alimentando hipóteses. Isso não significa que todas as dificuldades desaparecerão de uma hora para outra, mas que o signo pode recuperar a capacidade de aproveitar o presente sem carregar antecipadamente o peso do que ainda nem aconteceu.

Dica cósmica: quando a preocupação aparecer, separe o que você sabe daquilo que está apenas imaginando. Nem todo cenário ruim merece virar realidade na sua cabeça.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Escorpião

Escorpião costuma sentir tudo com muita intensidade, inclusive aquilo que prefere não demonstrar. Quando alguma coisa preocupa o signo, é difícil simplesmente deixar o assunto de lado. Ele analisa os detalhes, procura respostas e pode continuar preso a uma situação mesmo depois de ter feito tudo o que estava ao seu alcance.

Neste sábado, uma informação ou uma conversa pode ajudar a esclarecer algo que vinha provocando insegurança. Ao perceber que parte do sofrimento estava ligada a interpretações e possibilidades, e não necessariamente aos fatos, Escorpião pode sentir um alívio importante. A grande mudança será entender que não precisa controlar todos os resultados para recuperar a própria tranquilidade.

Dica cósmica: você pode se preparar para os problemas sem viver como se todos eles já tivessem acontecido. Dê espaço para a possibilidade de as coisas darem certo.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Peixes

Peixes pode estar precisando de uma pausa no próprio turbilhão de pensamentos. Quando as preocupações se acumulam, o signo corre o risco de buscar distrações apenas para não lidar com aquilo que está sentindo. O alívio até aparece por alguns instantes, mas o problema continua esperando para ser encarado.

A energia simbólica da Lua Nova em Libra favorece uma mudança de perspectiva. Peixes pode perceber que não precisa resolver a vida inteira hoje e que enfrentar uma questão de cada vez já é suficiente para recuperar o equilíbrio. Ao olhar para a realidade com mais clareza, o signo encontra espaço para abandonar alguns medos e voltar a sentir prazer nas pequenas coisas.

Dica cósmica: não tente fugir de tudo o que incomoda. Escolha uma preocupação que esteja ao seu alcance e dê um passo concreto para lidar com ela.