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A mansão de 10,5 mil m² onde Ayrton Senna viveu em Portugal tinha casa exclusiva para hóspedes e até campo de golfe particular

Propriedade no Algarve também tinha seis quartos, sete banheiros e piscina aquecida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 10:31

Ayrton Senna
Ayrton Senna Crédito: Reprodução

Ayrton Senna passou os últimos anos de sua vida em uma mansão no Algarve, em Portugal, que estava muito longe de ser apenas uma casa de temporada na Europa. Localizada na Quinta do Lago, a propriedade ocupava um terreno de 10.500 m² e reunia uma estrutura de lazer digna de um resort particular.

Entre os atrativos, estavam campo de golfe privativo, quadra de tênis, campo de futebol e piscina aquecida. A casa principal tinha seis quartos e sete banheiros, além de ambientes como living, cozinha, sala de TV e sala de jogos.

Ayrton Senna viveu em mansão no Algarve, em Portugal

Ayrton Senna viveu em mansão no Algarve, em Portugal por Reprodução
Ayrton Senna viveu em mansão no Algarve, em Portugal por Reprodução
Ayrton Senna viveu em mansão no Algarve, em Portugal por Reprodução
Ayrton Senna viveu em mansão no Algarve, em Portugal por Reprodução
Ayrton Senna viveu em mansão no Algarve, em Portugal por Reprodução
Ayrton Senna viveu em mansão no Algarve, em Portugal por Reprodução
Senna viveu em mansão no Algarve, em Portugal, até sua morte por Reprodução
Fazenda fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução
Ayrton Senna por Divulgação
Ayrton Senna por Divulgação
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Ayrton Senna viveu em mansão no Algarve, em Portugal por Reprodução

Segundo reportagem do UOL, Senna inicialmente procurava uma casa para utilizar durante suas temporadas na Europa, mas acabou transformando a propriedade em sua residência no continente. O piloto passou a viver no local com Adriane Galisteu.

A Quinta do Lago também tinha uma relação especial com o piloto. A McLaren destaca a região como um dos lugares onde Senna encontrou parte da tranquilidade e da privacidade que apreciava.

A propriedade tinha 10.500 m² de terreno, com jardins amplos e grandes áreas sociais. Registros imobiliários divulgados quando o imóvel foi colocado à venda também detalhavam a estrutura da residência.

Campo de golfe e piscina aquecida

A área externa era um dos grandes destaques da mansão. Além dos jardins, Senna podia contar com uma quadra de tênis, um campo de futebol e um campo de golfe privativo. A piscina era aquecida e utilizava painéis solares. Dentro da casa principal, havia ainda sala de jogos, sala de TV, living e cozinha.

A propriedade também tinha uma residência independente para hóspedes, com três suítes, sala e cozinha.

O que aconteceu com a mansão depois da morte de Senna?

Senna viveu na propriedade até 1994, quando morreu no acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália.

Após a morte do piloto, a mansão permaneceu no mercado imobiliário durante alguns anos. Segundo o UOL, o imóvel foi colocado à venda em 2011 por 9,5 milhões de euros.

Depois de cerca de quatro anos sem encontrar comprador, a propriedade acabou adquirida por uma família. Atualmente, não há mais referências a Senna na residência.

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