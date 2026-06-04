ASTROLOGIA

A maré vira a favor de 5 signos a partir de hoje (4 de junho) e uma sequência rara de sorte pode mudar os próximos dias

Oportunidades inesperadas, boas notícias e avanços aguardados há semanas tendem a ganhar força para alguns signos

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de junho de 2026 às 07:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta quinta-feira, 4 de junho, o clima muda para alguns signos do zodíaco. Depois de períodos marcados por espera, dúvidas ou sensação de estagnação, uma nova fase começa a se desenhar. O momento favorece encontros importantes, oportunidades que surgem sem aviso, conversas produtivas e decisões capazes de abrir caminhos promissores. Mais do que sorte pura, a energia dos próximos dias recompensa quem está preparado para agir, confiar no próprio potencial e aproveitar as chances que aparecem. Para cinco signos, essa sequência positiva pode ser o início de uma fase muito especial. Veja a previsão do site "Economic Times".

Touro: Depois de enfrentar momentos de incerteza, você começa a perceber que as coisas voltam a se encaixar. Questões ligadas ao trabalho, ao dinheiro e à estabilidade tendem a ganhar mais fluidez. Uma proposta interessante, um reconhecimento ou até uma oportunidade que parecia distante pode surgir de forma inesperada. O segredo será não rejeitar possibilidades apenas porque elas fogem do que você costuma fazer.

Dica cósmica: Às vezes, a segurança que você procura está justamente do outro lado da mudança.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Leão: Os holofotes se voltam para você. Seu carisma, sua capacidade de liderança e seu poder de influência ficam mais evidentes, atraindo oportunidades importantes. Essa fase favorece projetos pessoais, avanços profissionais e contatos que podem abrir portas valiosas no futuro. Quanto mais confiança você demonstrar, maiores serão as chances de crescimento.

Dica cósmica: Não espere autorização para brilhar. O momento pede iniciativa.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Libra: Novidades estimulantes podem tirar você da rotina e apresentar caminhos que antes pareciam improváveis. O período favorece aprendizados, viagens, novas conexões e expansão de horizontes. Pessoas que entram em sua vida agora podem desempenhar um papel importante em projetos futuros. Vale a pena dizer sim para experiências diferentes.

Dica cósmica: Nem toda oportunidade chega com aparência de oportunidade.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Sagitário: A sorte tende a aparecer através de parcerias, amizades e pessoas que acreditam no seu potencial. Conversas aparentemente simples podem gerar consequências muito positivas. Você também recupera parte do entusiasmo que vinha faltando para perseguir objetivos importantes. A sensação é de que finalmente as coisas começam a andar.

Dica cósmica: Quando uma porta se abrir, atravesse sem ficar procurando motivos para duvidar.

Decoração que é a cara de Sagitário 1 de 10

Peixes: Sua intuição se torna uma grande aliada nos próximos dias. Situações que pareciam confusas começam a revelar respostas, facilitando escolhas e decisões importantes. Além disso, questões ligadas à família, ao bem-estar emocional e aos projetos pessoais recebem uma energia favorável. Confiança e praticidade serão a combinação perfeita.

Dica cósmica: Ouça seus pressentimentos, mas também dê o primeiro passo quando a oportunidade aparecer.