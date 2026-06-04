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A maré vira a favor de 5 signos a partir de hoje (4 de junho) e uma sequência rara de sorte pode mudar os próximos dias

Oportunidades inesperadas, boas notícias e avanços aguardados há semanas tendem a ganhar força para alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de junho de 2026 às 07:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta quinta-feira, 4 de junho, o clima muda para alguns signos do zodíaco. Depois de períodos marcados por espera, dúvidas ou sensação de estagnação, uma nova fase começa a se desenhar. O momento favorece encontros importantes, oportunidades que surgem sem aviso, conversas produtivas e decisões capazes de abrir caminhos promissores. Mais do que sorte pura, a energia dos próximos dias recompensa quem está preparado para agir, confiar no próprio potencial e aproveitar as chances que aparecem. Para cinco signos, essa sequência positiva pode ser o início de uma fase muito especial. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Touro: Depois de enfrentar momentos de incerteza, você começa a perceber que as coisas voltam a se encaixar. Questões ligadas ao trabalho, ao dinheiro e à estabilidade tendem a ganhar mais fluidez. Uma proposta interessante, um reconhecimento ou até uma oportunidade que parecia distante pode surgir de forma inesperada. O segredo será não rejeitar possibilidades apenas porque elas fogem do que você costuma fazer.

Dica cósmica: Às vezes, a segurança que você procura está justamente do outro lado da mudança.

Decoração que é a cara de Touro

Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: closet organizado e sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala com plantas e elementos naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sofá grande com mantas e almofadas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala aconchegante com tons neutros e naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: quarto confortável com tecidos macios por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cozinha elegante com madeira e detalhes clássicos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cantinho de café charmoso por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: varanda com clima relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: mesa de jantar elegante e convidativa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA

Leão: Os holofotes se voltam para você. Seu carisma, sua capacidade de liderança e seu poder de influência ficam mais evidentes, atraindo oportunidades importantes. Essa fase favorece projetos pessoais, avanços profissionais e contatos que podem abrir portas valiosas no futuro. Quanto mais confiança você demonstrar, maiores serão as chances de crescimento.

Dica cósmica: Não espere autorização para brilhar. O momento pede iniciativa.

Decoração que é a cara de Leão

Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: quarto sofisticado estilo hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala de jantar sofisticada para receber convidados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com lustre imponente e pé-direito alto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: hall de entrada digno de mansão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: closet glamouroso com iluminação perfeita por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: banheiro de luxo com banheira elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: cantinho de beleza ou maquiagem sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: varanda com vista impressionante da cidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com obras de arte marcantes por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA

Libra: Novidades estimulantes podem tirar você da rotina e apresentar caminhos que antes pareciam improváveis. O período favorece aprendizados, viagens, novas conexões e expansão de horizontes. Pessoas que entram em sua vida agora podem desempenhar um papel importante em projetos futuros. Vale a pena dizer sim para experiências diferentes.

Dica cósmica: Nem toda oportunidade chega com aparência de oportunidade.

Decoração que é a cara de Libra

Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cantinho de beleza sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com espelhos decorativos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cozinha clara e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: varanda charmosa e bem decorada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sofá claro com decoração harmoniosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: quarto clean e romântico por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com flores e decoração leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: mesa de jantar refinada e delicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: banheiro sofisticado com detalhes delicados por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA

Sagitário: A sorte tende a aparecer através de parcerias, amizades e pessoas que acreditam no seu potencial. Conversas aparentemente simples podem gerar consequências muito positivas. Você também recupera parte do entusiasmo que vinha faltando para perseguir objetivos importantes. A sensação é de que finalmente as coisas começam a andar.

Dica cósmica: Quando uma porta se abrir, atravesse sem ficar procurando motivos para duvidar.

Decoração que é a cara de Sagitário

Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cozinha prática com estilo rústico moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com vibe boho e objetos de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: espaço externo com natureza por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: varanda com rede e clima descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: parede com mapas e referências do mundo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: quarto leve com decoração descomplicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho com malas e itens de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com decoração colorida e espontânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho de leitura com vibe exploradora por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA

Peixes: Sua intuição se torna uma grande aliada nos próximos dias. Situações que pareciam confusas começam a revelar respostas, facilitando escolhas e decisões importantes. Além disso, questões ligadas à família, ao bem-estar emocional e aos projetos pessoais recebem uma energia favorável. Confiança e praticidade serão a combinação perfeita.

Dica cósmica: Ouça seus pressentimentos, mas também dê o primeiro passo quando a oportunidade aparecer.

Decoração que é a cara de Peixes

Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: banheiro estilo spa relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho com luz de fim de tarde por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho de meditação ou introspecção por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: varanda com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com cortinas leves e movimento por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto com iluminação indireta e clima íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho artístico e sensível por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com elementos aquáticos e fluidos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto delicado com tecidos leves por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA

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Signo Touro Leão Libra Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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